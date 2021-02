Čeka se 1. ožujka: Kakvo će biti otvaranje gospodarstva?

Načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite, ministar Davor Božinović izjavio je u ponedjeljak da su započeli razgovori o popuštanju epidemioloških mjera, ali sigurno je da se 1. ožujka neće otvoriti sve, kao što je bilo prije epidemije koronavirusa.

- Ovaj tjedan su na neki način već počeli razgovori, ključni razgovori na razini Vlade odvijat će se sredinom tjedna. Sve, kao i od početka, ovisi o epidemiološkoj situaciji koja je dobra unatoč ovim određenim povećanjima - rekao je Božinović na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Popuštanje treba biti postupno, racionalno i u kontekstu ukupne epidemiološke situacije

Naglasio je da je Hrvatska u vrhu zemalja po niskoj incidenciji, ali da se mora nastaviti pratiti što se događa u Hrvatskoj i oko nje. U tom smislu, dodao je, nastavit će se razgovarati s resornim ministrima s ciljem da se što više toga normalizira u našim životima i da se pokrene što više ekonomskih aktivnosti.

- Sigurno da 1. ožujka nećemo otvoriti sve kao što je to bilo prije epidemije, međutim ako se ovi trendovi nastave, mogućnost određenih popuštanja sigurno postoji. Ne bih htio tu biti sada konkretniji. Nije trenutak prije sastanaka koji slijede, gdje ćemo konkretizirati stvari - poručio je Božinović i istaknuo da Nacionalni stožer prati i lokalnu situaciju.

Upitan o čemu se konkretnije razgovara, Božinović je naveo činjenicu da smo u koronakrizi jedna od najotvorenijih zemalja EU i da nema još puno toga o čemu razgovaraju.

- Naravno da, kad govorimo o restrikcijama, postoje restrikcije koje se odnose na neke djelatnosti koje su već i otvorene pa se odvijaju pod određenim restrikcijama - rekao je uz poruku da popuštanje treba biti postupno, racionalno i u kontekstu ukupne epidemiološke situacije.

Beroš: Poslali smo inspekciju u Dubrovnik zbog cijepljenja preko reda

Ministar zdravstva Vili Beroš na upite novinara o prekorednim cijepljenjima izvijestio je kako su došla gotovo sva izvješća iz zdravstvenih ustanova. Preliminarno, većina ih navodi da nije bilo većih stručnih propusta u provedbi cijepljenja, što znači da nije bilo cijepljeno previše mlađih osoba bez komorbiditeta koji nisu u prioritetnoj skupini, dodao je.

- Osim stručnog elementa u samom postupanju pri provedbi cijepljenja, postoje određene moralne i etičke dileme i očekujem da će se druge institucije, poput Hrvatske liječničke komore, po potrebi uključiti u evaluaciju. Upućena je zdravstvena inspekcija zbog specifičnosti događaja u Dubrovnik - rekao je Beroš.

Povjerenstvo mora detaljno proći sva izvješća i utvrditi je li još negdje bilo propusta, kao i razinu odgovornosti. Pojasnio je da, ako je i bilo cijepljenja preko reda, su to bili ljudi starije dobi, s visokim komorbiditetom, što ne spada u stručni propust, već moralni ili etički.

Vezano za zahtjeve sanitetskog prijevoza, Beroš je istaknuo da je osnovana radna skupina i dogovoreno je povišenje koeficijenta sukladno traženjima, a izrada nove uredbe je u tijeku.

Također, ministar zdravstva se osvrnuo na manje pregleda i zahvata u bolnicama u ovoj godini te istaknuo da se brojke kreću u opsegu od 19 do 28 posto manje pregleda. Dodao je da su nešto naučili u ovom proljetnom valu i prilagodili zdravstveni sustav novim okolnostima.

Također, naveo je da to nije samo specifičnost hrvatskog zdravstva, već da su i svugdje u svijetu zdravstveni kapaciteti usmjereni prema rješavanju COVID problematike. Apelirao je na zdravstvene ustanove i bolesnike da se odazivaju preventivnim pregledima i da ih ne izbjegavaju zbog straha od zaraze jer su preventivni pregledi od osnovne važnosti.

Do kraja ožujka stiže još 508.630 doza cjepiva, kreće cijepljenje na punktovima u Zagrebu

Na konferenciji je istaknuto kako je do sada utrošeno 166.146 doza cjepiva, a cijepljeno 108.311 osoba. Za 57.835 osoba cijepljenje je završeno. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak izvijestio je da u ovom tjednu trebamo primiti 23.400 doza Pfizera, 16.800 Moderne i 52.658 AstraZenece. Moderna je najavila da će 25. veljače isporučiti 16.800 doza.

Do kraja ožujka trebali bismo primiti još 508.630 doza cjepiva, a Capak je istaknuo da imaju čvrsta obećanja da će ono što je obećano sasvim sigurno biti isporučeno. Dodao je da su naručili više cjepiva nego što nam je zapravo potrebno pa se nada da ćemo s alokacijama u drugom kvartalu pokriti naše potrebe i uspjeti cijepiti 50 posto stanovništva do početka turističke sezone, odnosno do lipnja.

Istaknuo je da je u Zagrebu prelazak u drugu fazu cijepljenja na punktovima malo kasnio, ali sada je završena prva faza. HZJZ je odlučio napraviti akcije cijepljenja na punktovima te će u utorak cijepiti na zagrebačkom Mihaljevcu na adresi Ksaverska cesta 111, a Grad Zagreb u svojoj organizaciji. Na Ksaversku cestu dolazit će pacijenti s listi liječnika obiteljske medicine. Naručili su svakih pola sata po 60 pacijenata, a računaju da će cijepiti 900 do 1000 osoba.

Vezano za informacije da one osobe koje se cijepe AstraZenecinim cjepivom neće morati nositi masku, Capak je pojasnio da je tip imuniteta koji štiti našu sluznicu od virusa, da on na njoj ne može obitavati i razmnožavati se, drugačiji od onog koji se razvija nakon cijepljenja. AstraZeneca je prva objavila takvo ispitivanje da njihovo cjepivo štiti i od transmisije virusa, a za druge proizvođače se još ne zna.

- U ovom trenutku ne bismo nikome rekli da ne nosi masku, svi bi trebali nositi masku. Učinkovitost niti jednog cjepiva nije 100 posto. Dok nam se značajno ne smanji transmisija virusa i brojke oboljelih, dotle je svima preporuka da nose maske - poručio je Capak.

Između ostalog, Capak je istaknuo da se nastavlja blagi početak platoa jednakog broja oboljelih ili vrlo blagog porasta u odnosu na prethodne tjedne, a trenutno imamo dva posto više novooboljelih nego tjedan prije. Incidencija za Hrvatsku u 14 dana je 111,2. Najnižu 30,2 ima Istarska županija, a najvišu 219,4 Dubrovačko-neretvanska. Po toj stopi je Hrvatska na trećem mjestu u Europskoj uniji, a nižu imaju samo Danska i Finska, dok najvišu ima Češka - 1109,7. Ukupna stopa smrtnosti na milijun stanovnika je 1331,9 i po tome smo na 19. mjestu od 27 zemalja EU.

Udio pozitivnih u testiranima danas je 3,2 a za zadnjih 14 dana 6,0. HALMED je od početka cijepljenja zaprimio 927 prijava sumnji na nuspojave, od toga je 822 na Pfizerovo cjepivo, 48 na Modernino i 57 na AstraZenecu, izvijestio je Capak.