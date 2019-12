Combis otvara ured u Bjelovaru

Combis, jedna od vodećih regionalnih high-tech tvrtki, otvara ured u Tehnološkom parku Bjelovar. Rečeno je to u četvrtak na konferenciji za novinare na kojoj su uz gradonačelnika Grada Bjelovara Darija Hrebaka, sudjelovali i član Uprave tvrtke Combis Damir Horvat, njezini predstavnici Tihomir Blaškić i Zoran Božičević te direktorica Tehnološkoga parka Bjelovar Ivana Jurković Piščević.

Tvrtka Combis u radu je usmjerena na tehnologije za digitalnu transformaciju kompanija, kao što su Cloud i Big Data platforme, Internet stvari te moderna komunikacijska i sigurnosna rješenja. Samim time, želi pridonijeti i zajednici u kojoj se nalazi i razvija posao, a Bjelovar kao grad koji prihvaća nove tehnologije i stvara kvalitetne kadrove na smjeru Računarstva na Veleučilištu u Bjelovaru izvrsna je podloga za daljnji razvitak, čulo se na konferenciji.

Dolaskom u Bjelovar Grad će Combisu omogućiti besplatan prostor i plaćene režijske troškove putem svoje već prepoznate mjere 'Tax free', kao i ostalim IT tvrtkama koje su u posljednjih dvije godine otvorile svoje urede u Bjelovaru i zaposlile ljude.

- Vaša kuna u Bjelovaru vrijedi više nego drugdje, to je poruka koju svakodnevno šaljemo svim investitorima. Grad Bjelovar želi biti grad prijatelj poduzetništva, mi poduzetnicima i njihovim poduzetničkim idejama ništa ne želimo uzimati, a od njih samo tražimo da dođu i investiraju u Bjelovar te da zapošljavaju naše mlade stručnjake s našeg fakulteta. Želim dobrodošlicu Combisu i vjerujem da će to biti dodatan impuls razvoju IT-a u gradu. Naš cilj je da u Bjelovaru izgradimo moderno gospodarstvo 21. stoljeća zasnovano na novim tehnologijama i da za sedam godina u Bjelovaru imamo IT sektor u kojem radi više od 1000 ljudi. Ovim tempom to je ostvarivo, a uvjeren sam da će i odluka da ukinemo prirez nakon 18 godina samo dodatno tome doprinijeti - ističe gradonačelnik Hrebak.

---U prvoj godini poslovanja Combis u bjelovarskom uredu planira zaposliti deset stručnjaka na IT području. Zanimljivo je to što će im jedni od mentora biti Bjelovarčani koji rade u zagrebačkom uredu tvrtke te koji će se tako imati priliku vratiti u rodni grad. Član Uprave Combisa Damir Horvat istaknuo je kako je razlog dolasku u Bjelovar prepoznavanje dobroga rada Gradske uprave te da je poznato koliko se radi da bi Bjelovar postao suvremen grad. S druge strane, kaže, Veleučilište izvrsno radi što im je jako važno za njihovu tvrtku.

- Combisova strategija razvoja temelji se na ulaganju u ljude i IT znanje, kao i u mlade talente i razvoj njihovih potencijala. Upravo u Bjelovaru planiramo zaposliti mlade programere kojima ćemo ponuditi mentoriranje iskusnih kolega i rad na inovativnim tehnologijama kako bi stasali u IT profesionalce. Hvala Gradu Bjelovaru i gradonačelniku Dariju Hrebaku za podršku inicijativi i dobrodošlici Combisu u tehnološki inkubator - rekao je Damir Horvat, član uprave Combisa.

Direktorica Tehnološkoga parka Ivana Jurković Piščević istaknula je kako Tehnološki park trenutačno ima dvanaest poduzetnika na listi čekanja za prostor te da se intenzivno radi na njihovom smještanju.