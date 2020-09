Ćorić: Ledo je zanimljiva akvizicija za većinu stranih igrača

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić na marginama konferencije Dan velikih planova istaknuo je nekoliko razloga zašto se trebamo veseliti.

Pohvalivši inicijativu Lidera na konferenciji koja je, kako kaže, izvrstan uvod u iduću poslovnu godinu, odmah na početku kao prvi razlog za veselje naveo je optimizam koji je čuo od guvernera HNB-a, predsjednika države i svih ostalih govornika. Hrvatskoj je 2021. godina oporavka od krize koja nas je pogodila.

- Ove godine je naš ekonomski rezultat, iako negativan kao svugdje u svijetu, zapravo pozitivniji i bolji od onoga što smo projicirali u proljeće i to veseli. Veseli činjenica da će naše gospodarstvo tijekom 2020. prema najnovijoj projekciji generirati nekoliko milijardi kuna više dodatne vrijednosti nego što je bilo projicirano. U konačnici i da će deficit proračuna biti nešto manji. To znači da u 2021. godinu krećemo iz malo bolje pozicije i to je doista nešto čemu bi se svi skupa trebali veseliti - kazao je Ćorić, koji je tijekom davanja izjave medijima ponovio scenarij predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i nehotično novinarki srušio diktafon.

Komentirao je i ponude koje stižu za kupovinu Leda plus.

- Ja sam siguran da je Ledo kao kompanija koja na hrvatskom i regionalnom tržištu ima lijep udio zanimljiva akvizicija za većinu stranih igrača. Pričekajmo da vidimo što taj interes znači i kako će Fortenova na taj interes reagirati. No, to veseli. To nas sve u Hrvatskoj treba veseliti jer to znači da u Hrvatskoj postoje igrači koji su na globalnoj razini nekome zanimljivi. To je super pozitivno u kontekstu velikih planova - istaknuo je ministar.

Najavio je da će u četvrtak biti predstavljen i prijelazni predsjednik Uprave Janafa nakon koruptivne afere u koju je umiješan dosadašnji predsjednik Dragan Kovačević. Nije želio komentirati hoće li zamjena biti iz Janafa ili vanjski čovjek. Ponovno je naglasio da nije imao spoznaja o istrazi te da Kovačević ne bi bio ponovno imenovan da su postojale indicije da je sudjelovao u takvim radnjama.

- Janaf treba poslovati dalje i nastaviti svoj uspješan poslovni put. Janaf je 2019. i 2018. završio s dobrim poslovnim rezultatima. Vlada će na sjednici kao većinski vlasnik predložiti Nadzornom odboru imenovanje prijelaznog predsjednika Uprave i otvorit ćemo natječaj kojim će se odabrati predsjednik na iduće četiri godine - rekao je i dodao da ne bježi od kontakta koji je uspostavio s Kovačevićem te da ne žali što je bio u 'Klubu'.