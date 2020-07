Danas u Hrvatskoj: Sabor o premijerovom izvješću o sastanku Europskog vijeća, komemoracija u Glini...

ZAGREB - Hrvatski sabor raspravljat će o izvješćima predsjednika Vlade Andreja Plenkovića o sastanku Europskog vijeća i o hrvatskom predsjedanju Vijećem Europske unije. Na izvanrednom sastanku Europskog vijeća, koji se održao od 17. do 21. srpnja 2020., postignut je dogovor o višegodišnjem financijskom okviru Europske unije za razdoblje od 2021. do 2027. i o planu za oporavak Europe. Dogovorom je Hrvatska dobila na raspolaganje oko 22 milijarde eura u sljedećih sedam godina, što je više nego dvostruko u odnosu prema višegodišnjem financijskom okviru od 2014. do 2020. Sjednica se nastavlja raspravom i glasovanjem o prijedlogu odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za obranu Hrvatskoga sabora (9,30 sati, Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6).

RIJEKA - Predsjednik Republike Zoran Milanović u Rijeci će sudjelovati u programu Ljetne pravne škole na temu: "Diplomacija i pravo 2020." Predviđeno je i predavanje predsjednika Republike za polaznike na istu temu (12 sati, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6).

ZAGREB - Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs dobitnicima će uručiti Nagrade Soljačić i Nagrade Sakač. Nagradu Soljačić u iznosu od 5.000 američkih dolara osvojio je Marijan Višić, učenik XV. gimnazije iz Zagreba ostvarivši najbolji rezultat na ispitima iz Matematike, Fizike i Hrvatskoga jezika na višoj (A) razini. Nagradu Sakač u iznosu od 5.000 eura podijelile su Ida Kolmanić, učenica Prve gimnazije Varaždin, te Iris Trgovec, učenica Gimnazije Antuna Gustava Matoša u Zaboku. Obje učenice imaju maksimalni broj bodova u Informatici i Matematici. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će također nagraditi najbolje maturante koji su ostvarili izniman uspjeh na državnoj maturi u školskoj godini 2019./2020. Novčanim iznosom od 2.500 kuna bit će nagrađen 21 učenik koji je ostvario najbolji rezultat na obveznim predmetima državne mature, te 14 učenika strukovnih škola koji su barem jedan ispit riješili 100 posto (13 sati, Donje Svetice 38).

GLINA - Anifašistička liga RH i Srpsko narodno vijeće organiziraju komemoraciju u Glini, u spomen na nevino stradale žrtve pokolja u nekadašnjoj Pravoslavnoj crkvi Rođenja presvete Bogorodice u Glini i drugim obližnjim mjestima. Komemoracija će se održati ispred nekadašnjeg Spomen doma, u centru Gline, a na skupu će govoriti potpredsjednica Antifašističke lige RH i voditeljica Documente Vesna Teršelič i zastupnica Dragana Jeckov ispred Srpskog narodnog vijeća (10 sati).

ZAGREB - Predsjednica Kluba gradskih zastupnika Građansko-liberalnog saveza i Hrvatske stranke umirovljenika Anka Mrak – Taritaš, održat će konferenciju za novinare o posljedicama nedavnih poplava u Zagrebu (10 sati, Stara Gradska vijećnica, prizemlje, Vjenčana dvorana I., Ćirilometodska 5).

ZAGREB - Zagrebački HSLS-a upozorit će na konferenciji za novinare na sistemsko zanemarivanje odvodnje i kanalizacije, a gradski i saborski zastupnik Darko Klasić izvijestit će o kronologiji nerada Gradske uprave u ovom sazivu Gradske skupštine kada je riječ o toj temi (10 sati, Vinogradske stube 10).

ZAGREB - Nastavak objave polugodišnjih financijskih izvještaja kompanija izlistanih na Zagrebačkoj burzi.