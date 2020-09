Danas u Hrvatskoj: Sjednice Sabora i Vlade, znanstveni skup o COVIDu-19, akcija ‘4 do 12‘...

ZAGREB - Nastavak 3. sjednice Hrvatskoga sabora. Zastupnici će raspravljati o Prijedlogu zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti kojim bi se stvorio okvir za osnivanje sveučilišta kao visokoobrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove za obrambeni i sustav domovinske sigurnosti. Izvođenjem specijaliziranih studijskih programa koji zadovoljavaju potrebe obrambenoga i sigurnosnog sustava, omogućava se razvoj interdisciplinarnog područja znanosti u polju "Vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće“. (9,30 sati, Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6).

ZAGREB - Sjednica Vlade RH. Na dnevnom redu otvorenog dijela sjednice je prijedlog zaključka kojim se prihvaćaju Smjernice za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.. Predstavit će se i Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o doprinosu između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske vezano uz Paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19, te Prijedlog odluke o davanju ovlasti za potpisivanje Sporazuma o zajmu između Republike Hrvatske i Jedinstvenog sanacijskog odbora. (11 sati, Banski dvori, Trg sv. Marka 2)

ZAGREB - Na konferenciji za medije Miroslav Šeparović, predsjednik Ustavnog suda RH, predstavnike medija upoznati će s nekoliko odluka za koje postoji poseban interes javnosti. Šeparović će govoriti o "ocjeni ustavnosti zakona o ovlastima Stožera civilne zaštite, te ocjeni ustavnosti i zakonitosti odluka Stožera civilne zaštite" i o "ocjeni ustavnosti Zakona o najmu stanova". (11 sati, Trg sv. Marka 4)

SAMOBOR - Na konferenciji za medije predsjedničkog kandidata SDP-a Peđe Grbina tema je predstavljanje platforme za zelenu transformaciju za #noviSDP. Na konferenciji će govoriti Peđa Grbin, Mihael Zmajlović i Sanja Horvat Iveković. (9,30 sati, Udruga umirovljenika, J. Komparea 5)

ZAGREB - Konferencija za medije predsjedničkog kandidata SDP-a Željka Kolara na temu predstavljanja njegovog izbornog programa "Novi SDP. Nova Hrvatska". Govorit će Željko Kolar, Mišel Jakšić, Stjepan Kovač i Domagoj Hajduković. (13,30 sati, središnjica SDP-a, Trg Drage Iblera 9)

RIJEKA - U organizaciji riječkog Sveučilišta i Zavoda za biomedicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) u Rijeci, održat će se prvi u nizu od pet interdisciplinarnih znanstvenih skupova posvećenih virusu COVID-19 pod nazivom "Advancement in Virology Research – an Opportunity to Improve International Impact of the University of Rijeka". Skup će pozdravnim govorima otvoriti rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić Samaržija i voditelj Zavoda za biomedicinske znanosti HAZU akademik Daniel Rukavina. Na skupu će sudjelovati eminentni znanstvenici, poput Ivana Đikića s Goethe Instituta u Frankfurtu te sa Sveučilišta u Rijeci Stjepan Jonjić, Bojan Polić i brojni drugi. (9,30 sati, Građevinski fakultet, Kampus Sveučilišta u Rijeci, Ulica Radmile Matejčić 3).

SPLIT - Konferencija za novinare Udruženja ugostitelja Split i Nacionalne udruge ugostitelja povodom akcije "4 do 12", čiji je moto "Zatvaramo danas kako bi ostali otvoreni sutra". Cilj akcije, kojom će ugostitelji u Dalmaciji na sat vremena prestati posluživati goste u svojim objektima, jest upozoriti na težak položaj u kojem su se ugostitelji našli zbog pandemije koronavirusa te potaknuti nadležne institucije na žurno djelovanje, kako bi se očuvala radna mjesta. Organizatori najavljuju da će se akciji pridružiti i ugostitelji iz Zadra, Šibenika, Dubrovnika i drugih gradova s juga Hrvatske (11,56 sati, kod kipa Grgura Ninskog, ispred Zlatnih vrata).