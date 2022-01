Davor Malojčić (Kyndryl): U Hrvatskoj još nema masovne selidbe u ‘cloud‘, ali svi o tome razmišljaju

Globalni tehnološki div IBM izdvojio je biznis upravljanja IT infrastrukturom u novu tvrtku Kyndryl, koja je nedav izlistana na njujorškoj burzi, a IBM je zadržao vlasnički udio od 19,9 posto. Najveći startup na svijetu, kako ga nazivaju, starta kao najveća globalna kompanija u tom segmentu, s 90 tisuća stručnjaka i prihodom od 19 milijardi dolara. Velikom regijom srednje i istočne Europe te istočnog Mediterana iz Zagreba će upravljati Davor Malojčić, dosadašnji generalni menadžer u IBM Global Technology Servicesa CEE, koji za Lider govori o planovima nove kompanije.

Koji je bio IBM-ov glavni motiv za izdvajanje segmenta upravljanja IT infrastrukturom u novu kompaniju Kyndryl?

– Riječ je o strateškom opredjeljenju. U Kyndrylu se želimo specijalizirati u određenim područjima tehnoloških usluga kako bismo stvorili veći fokus. Fokus je glavna riječ u priči o tom izdvajanju, a s tim dolazi i mogućnost stvaranja novih partnerstava. Kyndryl je upravo objavio prvo veliko partnerstvo s Microsoftom, a surađivat ćemo na razvoju hibridnih cloud rješenja i isporuci takvih rješenja korisnicima kako bismo im olakšali modernizaciju aplikacija i pomogli u ubrzanju poslovnih procesa. Svakako, Kyndryl će biti globalni lider u upravljanju složenom i kritičnom infrastrukturom i tvrtka će nastaviti pružati potporu korisnicima u projektima digitalizacije i modernizacije njihove infrastrukture.

Je li otvorenost za sklapanja partnerstava s IBM-ovim konkurentima najvažnija promjena?

– Da, to je svakako jedna od promjena. Međutim, nije jedina. Mi ćemo sada i svoje interne procese i organizaciju ustrojiti na način da budu najbolji za isporuku usluga. Postat ćemo brži, a tvrtka će se fokusirati samo na usluge i korisnike koji te usluge konzumiraju. Kada radite u velikim sustavima koji kao dio portfelja nude usluge, produkte i različita druga rješenja, teško je posvetiti pozornost samo jednoj stvari. Mi u Kyndrylu sada smo organizirani na način koji je potpuno prilagođen korisnicima – agilniji smo i brži za korisnike. Također, moći ćemo i investirati u ono što je nama najvažnije, a to su usluge, ljudi, partnerstva itd. Ukratko, ulagat ćemo i bavit ćemo se s onim u čemu smo najbolji.

Kyndryl je u startu najveća svjetska kompanija za upravljanje IT infrastrukturom, u kojem smjeru će se razvijati i širiti?

– Očekujemo uspješno poslovanje, čiji je imperativ rast. Tržište usluga vezanih uz IT infrastrukturu raste globalno i procjenjuje se da će do 2024. godine vrijediti više od 500 milijardi dolara. Moći ćemo širiti portfelj usluga, a veći naglasak stavit ćemo na područja poput sigurnosti, velikih podataka, modernizacije aplikacija i naravno oblaka, u čemu smo i dosad bili jaki.

Sada ste velika tvrtka koja se ima priliku ponašati mnogo slobodnije kao startup, što to znači u praksi?

– Da, to je zanimljiva kombinacija. Mene to iznimno veseli zato što Kyndryl ima čvrstu bazu korisnika i znanja, ali isto tako imamo mogućnost mijenjati se i prilagođavati današnjem i sutrašnjem tržištu. Kyndryl je početkom studenoga započeo trgovanje kao neovisna tvrtka s 19 milijardi dolara prihoda i 90 tisuća zaposlenih. Mi se već danas kao tvrtka mijenjamo, putem partnerstava i širenjem portfelja, a naravno sve uz pomoć postojeće baze korisnika i rješenja.

Jedan od razloga za izdvajanje je i to da možete lakše pratiti potrebe i zahtjeve korisnika. Kakvi su oni sada, što žele korisnici i što je pandemija promijenila?

– Korisnici danas traže potporu u digitalnoj transformaciji i mijenjaju poslovnih procesa. Zapravo ne vidim nikakve razlike u smislu zahtjeva korisnika u onome što se traži u Hrvatskoj ili u regiji srednje i istočne Europe. Korisnici danas znaju sve i žele da se digitalna transformacija događa u skladu sa zadnjim trendovima u svijetu, bez ikakvih posljedica za poslovanje, te da se sve odvija na siguran način. Vidljivo je da sve više tvrtki razmišlja o prijelazu infrastrukture na oblak kako bi ostvarile skalabilnost, robusnost i visoku sigurnost u poslovanju. Ti trendovi su vam svugdje isti. Pandemija je naravno sve ubrzala i promijenila uvjete u kojima živimo i radimo. Prvo smo se morali jako brzo prilagoditi novonastaloj situaciji i prebaciti na rad od kuće. IT direktori postali su heroji jer su u iznimno kratkom vremenu uspjeli osigurati kontinuitet poslovanja u tvrtkama. To je na neki način dovelo do toga da su svi, uključujući i obične građene, počeli shvaćati ključnu ulogu IT-a, što IT sve može i koliko nam digitalizacija može pomoći u poslovanju i svakodnevnom životu. Ukratko, postali smo otvoreniji prema tehnologiji. Upravo ta promjena svijesti otvara velike prilike za tvrtke, koje sada mogu ponuditi još kvalitetnije i efikasnije usluge svojim korisnicima putem digitalnih kanala, a ujedno to je prilika i za nas, isporučitelje tih usluga.

Tko su vam najveći klijenti u Hrvatskoj, ciljate li sada na neke nove ili širenje suradnje s postojećima?

– U Hrvatskoj radimo s različitim industrijama, uspješne projekte napravili smo na području telekomunikacija, bankarstva, javnog sektora i vjerujem da ćemo nastaviti u tom smjeru. Prema prognozama, projicira se rast tržišta IT usluga 10 – 15 posto na godinu i mislim da je to apsolutno ostvarivo za cijelo tržište. Nastavit ćemo raditi s postojećim korisnicima i širit ćemo se i dalje jer sada imamo i proširenu ponudu za osvajanje novih korisnika. A u Hrvatskoj imamo i visokokvalitetan tim stručnjaka.

Adut vam je i golem broj stručnjaka, rade li svi rade lokalno i globalno? Koliko se iz Hrvatske radi za druga tržišta?

– Uvijek volim naglasiti, a posebno u današnje vrijeme pandemije, da zaista nije važno tko gdje sjedi, nego što zna. U Kyndrylu samo u regiji srednje i istočne Europe imamo 11 tisuća stručnjaka koji mogu raditi na projektima bilo gdje u svijetu. Ponosni smo što i u Hrvatskoj imamo takve stručnjake. Sada u uredu imamo kolege koji rade na projektima u Švicarskoj i Ukrajini, a jedan radi na projektu u Kanadi, ali iz Hrvatske. Sva stečena znanja naši stručnjaci mogu dalje primjenjivati u Hrvatskoj. Ta prekogranična suradnja nešto je što ćemo svakako nastaviti. Naši zaposlenici mogu raditi i lokalno i globalno, a danas su i korisnici toga svjesni i to im postaje normalna paradigma u poslovanju.

Dobili ste priliku iz Hrvatske voditi jednu od većih regija, kako je dosad tekla vaša karijera?

– Da, regija CEE&EM (srednja i istočna Europa i istočni Mediteran, nap. a.) sastoji se od 14 zemalja i jedna je od važnijih regija zbog naših delivery centara u kojima radi, kao što sam već spomenuo, 11 tisuća stručnjaka. Naša regija izvor je znanja i važna je za čitavu kompaniju. U našim centrima Kyndrylovi zaposlenici rade na najvažnijim svjetskim projektima za naše najveće korisnike. Kyndryl globalno ima više od 4000 korisnika – uključujući 75 posto tvrtki s popisa Fortune 100. Svakako ova pozicija je evolucija u mojoj karijeri. Ponosan sam, ali to nije samo mojih ruku djelo. To je uspjeh cijelog tima. Prije dolaska u Kyndryl bio sam na čelu IBM-ova odjela Global Technology Services (GTS) za regiju CEE. Imali smo uspješne projekte i rezultate i zatim se taj dio poslovanja izdvojio u novu kompaniju. Na početku karijere radio sam kao geofizičar za seizmička istraživanja u tvrtki koja je bila korisnik IBM-ovih tehnologija i proizvodila je softver za geofizička istraživanja. U IBM sam došao prije 23 godine kao projektni menadžer. Svoju karijeru u IBM-u proveo sam u servisima pa sam stepenicu po stepenicu napredovao na različite menadžerske funkcije u Hrvatskoj i regiji.

Ima li napretka u korištenju clouda u Hrvatskoj, počinje li se poslovanje masovnije seliti u njega? Kakvi su trendovi u regiji?

- Ne bih rekao da se poslovanje u Hrvatskoj masovno seli u cloud, ali se korinici neprestano raspituju o prelasku u cloud. Možda je sada zaista sazrelo vrijeme kada sve više i više tvrtki odlučuje preseliti svoje poslovanje u cloud i takav će trend rasti. Prije se smatralo da je odlazak u oblak samo pitanje ekonomske računice, no danas je jasno da je to prije svega pitanje fleksibilnosti, sigurnosti i jednostavnosti upravljanja. Prelaskom u cloud tvrtke mogu rasteretiti svoje resurse i usmjeriti timove na druge segmente poslovanja. U budućnosti će se specijalizirane kompanije baviti upravljanjem IT infrastrukturom, a tvrtke svojim poslom. Zapravo je to već i postala normala. Sve kompanije, i hrvatske, ako već nisu na tom putu, onda su sigurno u takvim razmišljanjima.

Kakvi su trendovi u razvoju tehnologije, što nas čeka u budućnosti?

– Jedan od glavnih trendova na području IT infrastrukture je automatizacija, riječ je o rješenjima zasnovanim na umjetnoj inteligenciji i strojnom učenju gdje se iz niza događaja u sustavu prikuplja velika količina podataka i pomoću njih se uči. Zatim se incidenti rješavaju i prije nego što se dogode, a u trenutku kada se dogode, rješavaju se automatizirano. Ostali trendovi koje bih istaknuo svakako su oni vezani uz upravljanje podacima, sigurnost, računalstvo u oblaku i umjetnu inteligenciju.