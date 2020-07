Dentsu Aegis Network u cilju jačanja transformacije predstavlja nova imenovanja

Dentsu Aegis Network Hrvatska, grupacija za marketinške komunikacije predstavlja nova imenovanja unutar tvrtke, a sve u cilju transformacije poslovanja. Vjeko Srednoselec preuzima ulogu Chief Operating Officera te će raditi na rastu i razvoju poslovanja te transformaciji tvrtke kroz novu organizacijsku strukturu.

Dentsu Hrvatska predstavlja novi poslovni model u kojem se usredotočuje na tri kategorije poslovanja: medije, CRM i kreativu. Kako bi se ubrzala transformacija, Vjeko Srednoselec preuzima ulogu Chief Operating Officera u Dentsu Hrvatska.

Vjeko Srednoselec dio je Dentsu tima posljednjih 5 godina gdje je bio na pozicijama poslovnog direktora Dentsu grupe i voditelja digitalne agencije iProspect, a samu poziciju Dentsu grupacije u Hrvatskoj smatra jedinstvenom na tržištu.

- Naša snaga je u tome što smo globalni igrač s lokalnim srcem. Donosimo inovacije, metodologije i alate uz koje našim klijentima pomažemo u razvoju poslovanja. Klijenti žele raditi s agencijama koje nude više od tradicionalnih medija i metoda. Mi pokrivamo širok raspon usluga – od usko specijaliziranih do holističkog pristupa razvoju poslovanja klijenata kroz usluge kao što su Total Commerce, istraživanje potrošača i automatizacija marketinga - rekao je Srednoselec.

Radoslav Nedelchev, CEO Dentsu Hrvatska i COO Dentsu Balkans, vidi ove promjene u strukturi kao ključ koji svima omogućuje više: klijentima će olakšati suradnju s agencijom, timovima unutar Dentsua omogućava kvalitetan razvoj, a upravljačkoj strukturi omogućava donošenje brzih i efikasnih odluka.

- Novom strukturom i imenovanjima jačamo svoju poziciju kao najinovativnija grupacija za medijsku komunikaciju u regiji. Vjeko nas je doveo do pozicije tržišnog lidera u brojnim kategorijama, a posebno u programatskom zakupu. No, to je samo početak onoga što želimo postići u sljedećih nekoliko godina. Rast naših klijenata uvijek je naš imperativ u poslovanju i kroz razvoj svojih usluga želimo biti još bolji u tome - rekao je Nedelchev.

S organizacijskim promjenama, došlo je i do imenovanja novih ključnih osoba koje će voditi strateške linije poslovanja.

Vjeko Srednoselec naglašava kako mu je drago vidjeti da je tvrtka pronašla najbolje talente za nove odgovornosti unutar vlastite organizacije te tako ispunila obećanje koje daje svim svojim zaposlenicima – da će im uvijek pružiti priliku za rast i razvoj.

Nova imenovanja su: