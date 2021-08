Dinko Lucić, predsjednik Uprave PBZ-a dobitnik prestižne nagrade CEO Today Europe Awards 2021

Dinko Lucić, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb (PBZ), članice Intesa Sanpaolo Grupe, dobitnik je prestižne nagrade CEO Today Magazine Europe Awards 2021 u Hrvatskoj za izuzetan doprinos u predstavljanju Privredne banke Zagreb. Kako se navodi u priopćenju, iz godine u godinu nagrade CEO Today Europe Awards odaju priznanje europskim glavnim izvršnim direktorima, poduzetnicima i čelnicima tvrtki koji su svoje tvrtke podigli na nove visine u posljednjih 12 mjeseci.

Predan priznavanju istinske izvrsnosti i inovativnog razmišljanja, CEO Today Europe Awards imaju za cilj pružiti platformu koja nadahnjuje čelnike sutrašnjice. CEO Today okuplja izvanredan izbor tvrtki koje pomiču granice u poslovanju i slavi glavne izvršne direktore koji taj napredak čine mogućim. Dobitnici ovog prestižnog priznanja dolaze iz različitih sektora i industrija diljem Europe.

- Ponosan sam na ovu posebno vrijednu nagradu, koja ponovo potvrđuje ne samo poslovni uspjeh cijelog tima PBZ grupe i kontinuirano postizanje visokih financijskih rezultata već i naš izniman doprinos zajednici u segmentu društveno odgovornog poslovanja. PBZ je dugi niz godina vodeći donator u zemlji, a što je dodatno potvrdio i u ovim izazovnim vremenima pandemije te prednjači među svim financijskim institucijama i u pogledu donacija zdravstvenim ustanovama i za sanaciju posljedica razornih potresa koji su pogodili našu zemlju. Uz navedeno, za istaknuti je i jedinstveni humanitarni projekt u zemlji PBZ grupe 'Činim dobro svaki dan', kojim se već više od 10 godina pomaže lokalnoj zajednici i odgovara na aktualne potrebe društva. Ovo je nagrada ne samo meni, već i cijelom menadžmentu PBZ grupe koji primjenjuje najviše profesionalne standarde poslovanja uz vrlo visoku razinu tehnološke inovativnosti - izjavio je Dinko Lucić, predsjednik Uprave PBZ-a.

Dinko Lucić predsjednik je Uprave PBZ-a od veljače 2018. godine. PBZ Grupi pridružio se početkom 2000. godine te je pored brojnih pozicija u PBZ-u i Intesa Sanpaolo Grupi, od 2007. do 2009. godine bio i član Uprave VUB banke u Slovačkoj, također članici Intesa Sanpaolo Grupe. Prije imenovanja na mjesto predsjednika Uprave bio je dugogodišnji član Uprave PBZ-a od 2009. godine, zadužen za poslovanje s građanstvom i koordinaciju društava PBZ Grupe u segmentu poslovanja s građanstvom i kartičnim poslovanjem.

Rođen je 1971. godine, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Također, završio je General Management program na ZŠEM-u i University of Michigan Business School, posjeduje nekoliko SAS CRM certifikata i nositelj je International Retail Banker certifikata koji je izdala The International Academy of Retail Banking. Predsjednik je Nadzornog odbora PBZ Carda i član je Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo International Value Services (ISP IVS).

Privredna banka Zagreb d.d.

Po rezultatima poslovanja, Privredna banka Zagreb (PBZ) je kontinuirano u samom vrhu hrvatskog bankarstva, visoko je likvidna i kapitalizirana Banka te je pokazala izuzetnu otpornost uspješno odgovarajući svim izazovima kojima je domaći bankarski sustav bio izložen posljednjih godina. Pravodobno smo poduzeli sve potrebne mjere kako bismo podržali svoje klijente, zaposlenike i zajednicu te osigurali nesmetan rad i kontinuitet svih poslovnih procesa, ističu u priopćenju.

PBZ je zadržao ulogu predvodnika u novim tehnologijama, kontinuirano razvijajući nove i inovativne proizvode i usluge za građane i poslovne subjekte te znatno sudjelujući u financiranju gospodarstva zemlje. Također, PBZ je centar izvrsnosti za mnoga područja bankarskog poslovanja u sklopu Divizije međunarodnih banaka supsidijara Intesa Sanpaolo Grupe, a odnedavno je postao i regionalni bankarski hub preuzimanjem većinskog vlasništva u bankama Intesa Sanpaolo u Bosni i Hercegovini i Sloveniji.

Za istaknuti je da je PBZ bio i jasan pobjednik sveobuhvatne procjene pet hrvatskih banaka koju je prošle godine provela Europska središnja banka i ima najveći iznos kapitala u nepovoljnom scenariju (CET1 od 16,4 posto) koji znatno prelazi regulatorne zahtjeve. Ovi uspješni rezultati potvrda su snažne financijske stabilnosti i pouzdanost PBZ-a na domaćem bankarskom tržištu. PBZ ima proaktivnu ulogu u poticanju inicijativa i projekata društveno odgovornog poslovanja, uz stalnu predanost podršci zajednici u kojoj posluje.