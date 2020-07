Država raspisala natječaj za zakup 30 poslovnih prostora

Država putem natječaja traži zakupce 30 poslovnih prostora, a većina ih se nalazi na atraktivnim lokacijama u šest gradova - Zagrebu, Splitu, Osijeku, Karlovcu, Sisku i Varaždinu, objavila je u srijedu tvrtka Državne nekretnine.

Natječaj za zakup tih poslovnih prostora raspisan je danas, 22. srpnja, a zainteresirani ponude mogu predati do 4. rujna 2020. u podne.

Većina ponuđenih prostora nalazi se na vrlo atraktivnim lokacijama u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Karlovcu, Sisku i Varaždinu, a zainteresirani će prostore moći razgledati u dva ljetna termina, krajem srpnja i krajem kolovoza, prema rasporedu objavljenom u javnom pozivu za zakup poslovnih prostora 5/20, uz koji su već sada dostupne fotografije prostora s tlocrtima, ističu iz Državnih nekretnina.

Prema javnom pozivu, najviše je poslovnih prostora, ukupno 20, ponuđeno u Zagrebu, u Karlovcu tri, po dva u Osijeku, Splitu i Sisku, a jedan u Varaždinu.

Državne nekretnine u priopćenju izdvajaju kako je u zagrebačkoj nultoj zoni ponuđeno pet poslovnih prostora, od kojih se najveći i najatraktivniji nalazi u Teslinoj 6, površine 130 kvadratnih metara s početnom zakupninom od 64 kune po kvadratnom metru. Dva poslovna prostora srednje veličine, od 50-ak kvadrata, nalaze se u Ilici 35 i Gajevoj 7, a dva manja, veličine 15-ak kvadrata, smještena su u donjogradskom, obrtnicima ispunjenom Miškecovom prolazu i u gornjogradskom dijelu Radićeve ulice, u blizini Kamenitih vrata.

U osječkoj nultoj zoni za zakup je ponuđen poslovni prostor od 179 kvadratnih metara, koji je ujedno i najveći na ovom natječaju. Početna cijena po kvadratnom metru za taj prostrani prostor u Kapucinskoj 36 iznosi 57 kuna.

U splitskoj nultoj zoni početna mjesečna zakupnina za poslovni prostor od 27 kvadrata na lokaciji Hrvojeva 6 iznosi 115 kuna po kvadratnom metru. U taj poslovni prostor ulazi se iz jednog od najautentičnijih lokalnih predjela gradske jezgre, Starog pazara, objašnjavaju iz Državnih nekretnina.

Svi prostori u zakup se daju u viđenom stanju, a prvi termini za pregled prostora počinju od 27. srpnja i traju do 30 srpnja, dok termini u kolovozu traju od 24. do 28. kolovoza. Poslovni prostori u Zagrebu mogu se pogledati od 28. do 30. srpnja, odnosno od 25. do 27. kolovoza, navodi se u priopćenju.

Ponude na natječaj mogu dostaviti pravne te fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, i to na adresu - Državne nekretnine d.o.o., Planinska 1, 10000 Zagreb, a sat vremena nakon isteka roka za dostavu ponuda održat će se njihovo javno otvaranje u Ministarstvu državne imovine.

Državne nekretnine u priopćenju ističu kako su rezultati prethodnog natječaja, iz lipnja ove godine, pokazali kako u većini gradova i dalje postoji interes za zakup pa i na najnovijem natječaju očekuju dobar odaziv i visok postotak realizacije.