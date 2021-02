Kako će izgledati državni ‘poguranac‘ HDZ-ovim kandidatima na lokalnim izborima

Vladin nalog HAC-u da ubrza gradnju posljednje dionice autoceste Zagreb – Sisak pokazao se kao još jedan kostur iz Sanaderova ormara punog stare predizborne krame. Naime, gradnja 18 kilometara od Lekenika do Siska ugovorena je još 8. svibnja 2009., osam dana prije tadašnjih lokalnih izbora.

Na svečanom potpisivanju ugovora bio je i premijer Sanader, a to je, prema službenom priopćenju, bio 'najbolji dokaz brige hrvatske države za Sisak i Sisačko-moslavačku županiju'. Ta briga aktualizirana je gotovo dvanaest godina poslije, nakon potresa, ali i uoči novih lokalnih izbora raspisanih za svibanj.

Predizborni stožer civilne zaštite

Istini za volju, izbori župana, gradonačelnika, općinskih načelnika i njihovih skupštinskih produžetaka/kontrolora nerijetko bježi izvan uobičajenih okvira koji vrijede za državu. No iz Banskih dvora odnosno s Trga žrtvava fašizma (pri čemu ne mislim na taj trg kao sjedište Liderove redakcije) napravit će sve što mogu kako bi podržali lokalne stranačke kandidate i liste.

Pa, što možemo očekivati u idućim mjesecima? Vlast će se fokusirati na tri ključne predizborne točke: proglašavanje nove pobjede nad pandemijom, uvjeravanje birača na područjima stradalih u potresima kako država čini sve za pomoć i obnovu njihovih domova te novu rundu presijecanja vrpci, zakopavanja temeljnih kamena i potpisivanja ugovora za razne infrastrukturne zahvate, garnirane novcem iz fondova EU.

Pritom i poslovna zajednica pozorno osluškuje signale koji će biti odaslani iz HDZ-ova predizbornog stožera (civilne zaštite). Primjerice, cijela industrija evenata nada se olabavljivanju mjera koje bi ipak omogućile održavanje skupova uživo. No tu je i dalje bojazan da će situacija biti proglašena još previše zdravstveno (i politički) rizičnom za već okupljanja, poput oporbenih. Osim toga, uvijek postoji mogućnost da nezavisni HDZ-ovi epidemiolozi proglase nove opasnosti – tu su uvijek prijeteći novi sojevi virusa – pa da odgode lokalne izbore bar dok se situacija ne popravi do lanjske ljetne razine. Možda bi 4. srpnja mogao biti zgodan zamjenski termin. Dotad će i HDZ predstaviti javnosti svog anonimnog drugog kandidata za prvi krug u Zagrebu (s obzirom na to da prvoga kandidata za drugi krug već imaju, samo to još ne priznaju) koji je 'bolji od Damira Vanđelića'.

Potresi će biti važan predizborni faktor u Zagrebu, Sisačko-moslavačkoj županiji, ali i dijelu Zagrebačke i Krapinsko-zagorske. Na tom području živi više od trećine birača. Središnja vlast, koja je preuzela na sebe najveći dio odlučivanja i odgovornosti za obnovu, teško će do svibnja imati opipljivije rezultate (osim postavljenih kontejnera), pa će se na tome otvoriti prostor lokalnoj oporbi. S druge strane, tom 'žrtvom kvalitete' središnji fond pod Vladinom kontrolom kontrolirat će golema sredstva i njihovu raspodjelu u sljedećih deset godina, zbog čega se može dati i koja lokalna fotelja, primjerice ona sisačko-moslavačkoga župana iz koje odlazi višestruko kompromitirani Ivan Žinić.

Djed Mraz i vilenjaci

Treći dio predizbornog programa moći će se preslikati iz prošle lokalne kampanje kad je premijer Plenković kao Djed Mraz s cijelom ministarskom ekipom svojih vilenjaka putovao Hrvatskom i dijelio državne i europske 'bombone' svugdje gdje je njegova stranka imala šanse za uspjeh. Može se pretpostaviti da će 'Projekt Slavonija', težak 2,5 milijardi kuna, i dalje biti u prvom planu, kao i niz projekata za Dalmaciju.

U predizbornoj strategiji važno je i obraćanje pojedinim interesnim skupinama. Zato je HDZ neugodni oporbeni zahtjev o ukidanju obavezne članarine za HGK jednostavno odgodio za poslije izbora. Iz istog se razloga upravo mijenja Zakon o braniteljima čime se 26 godina nakon završetka rata dodatno poboljšava njihov status, olakšava ostvarivanje dodatnih prava, pa i šire mogućnosti zapošljavanja djece branitelja. Bit će toga još.

Ukidanje prireza ipak najefikasnije

Ipak, unatoč svim 'pogurancima' vladajućih preko središnje države najefikasnija izborna kampanja vodi se na terenu. Tako je HDZ-ov načelnik općine Đurmanec Damir Belošević prije četiri godine uoči izbora ukinuo prirez od deset posto. Dobio je drugi mandat u prvom krugu. Birači su mu oprostili što je baš on taj prirez uveo u svome prvome mandatu.