Đuro Horvat: Sada je pravo vrijeme za brži i održivi razvoj Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacrt prijedloga nacionale razvojne strategije RH do 2030. godine To je velika obveza da postanemo bolji, čak najbolji u preuzetim obvezama iz strategije EU, koja to većim dijelom financira u okviru Zelenog plana EU. Potrebno je uključiti hrvatsku znanost i ekoindustriju da pravim tehnološkim rješenjima mnogo brže, temeljitije pokrene proces reciklaže svega što je već uporabljeno. To je ogromna prilika za jačanje gospodarstva i zaposlenosti. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na čelu s ministrom Ćorićem treba biti znatno brže u donošenju odluka koje će pokrenuti reciklažnu industriju u lokalnim zajednicama.

Reciklažna industrija

Dobar primjer je gradnja reciklažnih dvorišta – odlagališta otpada, gdje je sagrađeno gotovo sto sakupljališta svega uporabljenog što bi inače završilo u prirodi ili na deponijima. Kompanija Tehnix je svojim tehničkim rješenjima gotovo diktirala pri odabiru opreme tipskih modularnih rješenja. Naravno da smo bili na javnim natječajima i da je gotovo 100% hrvatska građevinska industrija iz lokalnih sredina to kvalitetno odradila prema projektima iz natječaja. Zaposlili smo projektante, građevinare i ljude u prihvatu. Sljedeći korak je reciklaža prikupljenoga krutog otpada.

Potrebno je sagraditi male reciklažne pogone otpada na istim prostorima s istom komunalnom infrastrukturom jer već imamo struju, vodu, sustav za pročišćavanje vode, potreban je samo montažni objekt na kojem bi se reciklirali stari namještaj i bijela tehnika, sortiralo, balirao prikupljeni otpad te zeleni otpad koji bi se vozio na kompostiranje u lokalne kompostane za koje su raspisani natječaji i brzo će se početi graditi. Kompanija Tehnix dobila je natječaj za razvoj nove tehnologije za proizvodnju ekokomposta za poljoprivredu. Taj projekt završili smo zajedno s akademskom zajednicom te ekspertima, stručnjacima s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu kao i ostalim tehničkim fakultetima.

Mi u Tehnixu zapošljavamo 500 djelatnika, stručnjaka, eksperata, projektanata koji mogu svima koji to žele iskreno pomoći. Naši stručnjaci na čelu sa mnom ostvarili su veliki napredak u razvoju nove tehnologije za proizvodnju ekokomposta u kontroliranim uvjetima proizvodnje u vremenu od šest do osam tjedana. To je svjetsko tehnološko dostignuće.

Interes gradova i općina

Veseli me što svakodnevno dolaze delegacije iz gradova i općina koje žele bitno i brzo unaprijediti i zaštititi svoj životni prostor ne stvarajući nove deponije, već razvijajući svoj sustav reciklažne industrije. To je pravi i zdravi put u održivi razvoj. Početkom 2021. godine otvorit ćemo školu za tehnološku obuku i biološki nadzor proizvodnje ekokomposta. Jako dobar primjer je hrvatska

– Tehnixova proizvodnja specijalnih komunalnih vozila za prikupljanje i sabijanje otpada. Sada više ne moramo uvoziti kompletna komunalna vozila, proizvodimo ih u kompaniji Tehnix na Mercedesovom podvozju, potpisali smo ugovor s MAN-om i IVECO-om za proizvodnju nadogradnji svih tipova, uključujući podizače i navlakače. Sretan sam što imamo sve više potreba za zamjenu starog vozila te mogućnost kompletne rekonstrukcije ili zamjene postojeće nadogradnje na staro obnovljeno podvozje gdje se ugrađuje nova ekonomična nadogradnja.

Sve više postajemo partneri komunalnim poduzećima, zapravo lokalnim zajednicama, gradovima koji žele dobro, zdravo partnerstvo čistih računa i trajnu korektnu suradnju s ciljem obostranog napretka. U tom sadašnjem i budućem partnerstvu vidim mogućnost zajedničkog napretka svoje i lokalne zajednice. Ne moramo i ne smijemo više biti među zadnjima, naprotiv, za 10 godina, dakle do 2030. godine možemo podići stupanj reciklažne industrije sa sadašnjih 20% na 55% i daleko više. To više nikome u Republici Hrvatskoj nije i ne smije biti problem.

Čestitam Vladi Republike Hrvatske što je brzo, stručno i razvojno potencijalno donijela Nacrt nacionalne razvojne strategije, a koja je temelj Zelenog plana EU. Kompanija Tehnix uvijek je bila dobar partner u razvoju novih tehnoloških procesa u gospodarenju otpadom. Razvojem novih tehnologija za industrijsku reciklažu komunalnog otpada to želimo i možemo još više i brže jer nema razloga da se naša nova MO-BO-TO tehnologija upotrebljava u gotovo u svim zemljama okružja, ali ne i u Republici Hrvatskoj.