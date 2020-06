Duševne boli u Hrvatskoj poskupljuju za 50 posto

Građanski odjel Vrhovnog suda RH zauzeo je novo pravno shvaćanje da se iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete povećavaju za 50 posto u odnosu na Orijentacijske kriterije VS-a iz 2002. Primjerice, pravična novčana naknada za pretrpljeni strah koja se dosuđuje ako okolnosti slučaja, a osobito trajanje i jačina straha, to opravdavaju, iznosila je do sada od 2200 kuna do 30 tisuća kuna, dok je za naknada za duševne boli zbog smrti bliskog srodnika iznosila od 75 tisuća do 220 tisuća kuna.

Sve su te naknade, kao i druge koje se spominju u Orijentacijskim kriterijima, uvećane za 50 posto, a kako stoji u obrazloženju VS-a (objavljenog na njegovoj web stranici), razlog je taj što se VS, uz ostala mjerila, koristio i podacima Državnog zavoda za statistiku o stopi inflacije mjerenoj indeksom promjena potrošačkih cijena u odnosu na početnu 2002.

- Polazeći od tih podataka, pokazalo se da navedeni indeks u naznačenom vremenskom razdoblju iznosi 137,7 posto, što znači da je inflacija iznosila 37,7 posto, pri čemu indeks promjene prosječnih mjesečnih isplaćenih neto plaća iznosi 166,9 posto. Iz toga proizlazi da su prosječne isplaćene mjesečne neto plaće u odnosu na početnu 2002. porasle za 66,9 posto - navodi se u zapisniku sa sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda.