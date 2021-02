Ekonimist Petar Vušković: 73 posto više zatvorenih tvrtki danak je krizi, ali izlazimo iz nje

U prvoj polovini veljače osnovana je 841 tvrtka, četvrtina manje nego lani. ​Ključ u bravu stavilo ih je 1750, odnosno 73 posto više nego prošle godine. Za privremeni prestanak poslovanja odlučila su se 354 poduzeća, čak 1121 posto više u odnosu na isto razdoblje 2020. Ti podaci koje je ovih dana objavio Fininfo.hr možda su i najbolji pokazatelj utjecaja pandemije na hrvatsko gospodarstvo.

– Ne treba se zavaravati i misliti da se iz koronakrize možemo izvući bez posljedica. Sada za to imamo i empirijski dokaz. Manje osnovanih tvrtki i više ugašenih danak je plaćen krizi. Na to su utjecala dva signifikantna faktora povezana s krizom. Prvi je manjak optimizma. Posljedica toga jest nedostatak poduzetničke inicijative, nove tvrtke jednostavno se ne otvaraju. Drugi je faktor propadanje tvrtki zbog manjka likvidnosti. Propadanje tvrtki je gotovo uvijek povezano s likvidnošću – kaže neovisni ekonomist Petar Vušković.

​Ističe da su s tržišta nestale većinom manje tvrtke, one s jednim zaposlenim, jer su imale najmanji potencijal likvidnosti da prebrode krizu. U svakom slučaju kada pristignu financijska izvješća za prošlu godinu, bit će ih zanimljivo analizirati.

– Makroekonomski znamo gdje smo, ali mikroekonomski gledano saznat ćemo na proljeće kada će se knjižiti dobit ili gubitak. Tvrtke koje će imati vlastite financijske kapacitete da nadiđu krizu, bit će pobjednici. S druge strane neosporno je da će biti i gubitnika – tumači Vušković koji smatra da su efekti krize ipak manji no što se očekivalo.

Gledamo li novčanu masu na tržištu kroz publikacije HNB-a, tvrdi on, možemo zaključiti da na tržištu postoji dovoljno novca. Međutim, problem se javlja što su banke sada opreznije u davanju kredita. To, kako kaže, može biti ograničavajući faktor za pojedine tvrtke jer se teže može doći do vanjskog financiranja dospjelih obveza.

– Na kraju vjerujem da ipak izlazimo iz krize što će se osjetiti kroz veću ekonomsku aktivnost u sljedećim mjesecima, a poduzeća će, kao i uvijek, ulaziti na tržište i izlaziti s njega – zaključuje Vušković.