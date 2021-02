ETF Airways - Nova hrvatska zrakoplovna kompanija uskoro kreće s letovima

ETF Airways, nova hrvatska zrakoplovna kompanija službeno je pokrenuta u studenom prošle godine, na čelu s pilotom Stjepanom Bedićem. Uz Bedića, koji je izvršni direktor tvrtke, članovi uprave su piloti Dragan Stefanovski i Marko Banković te poznati ekonomist Velimir Šonje, dok u nadzornom odboru sjede Ratko Bajakić, Velimir Šonje i Zdenko Adrović.



Još početkom siječnja, ova nova zrakoplovna kompanija je tražila kabinsko osoblje, a sada su najavili kako idući mjesec stiže i prvi zrakoplov Boeing 737-800, kojega će unajmiti od tvrtke od AerCap, koja je najveći svjetski iznajmljivač zrakoplova.



Očekuje se da će ETF Airways započeti s radom u travnju, a EFT se namjerava usredotočiti na rute s hrvatske jadranske obale poput Dubrovnika, Pule, Splita i Zadra do zračnih luka u Francuskoj, Njemačkoj i Velikoj Britaniji.



Također, očekuje se da će se ETF-ova flota u početku sastojati od dva zrakoplova Boeing 737, s planom da flota naraste na tri zrakoplova do početka iduće godine i do sedam zrakoplova do 2025. godine.



Zrakoplovna tvrtka bit će registrirana u Hrvatskoj te će imati mogućnost leta na svim tržištima unutar Europske unije. Tvrtka je nedavno završila zapošljavanje budućih članova kabinske posade, a sada traži nove partnere, tvrtke i brokere za ACMI leasing i charter poslovne mogućnosti širom svijeta. Privatni investitori i investicijski fondovi sa sjedištem u Hrvatskoj podupiru inicijativu, a zrakoplovna tvrtka ima stabilno i osigurano financiranje.



Kako se može čuti, EFT nema cilj postati veliki redovni avio prijevoznik već žele iskoristiti charter putovanja i slične angažmane kako bi svojom fleksibilnošću i pouzdanošću pokrili tržište EU.



---