Finale društveno odgovornog projekta Startaj Hrvatska: Nutty BARice su HIT proizvod 2021.

Godina u kojoj vam veliki trgovački lanac omogući plasman na svoje police, njihov stručni tim pomogne usavršiti proizvod i proizvodne procese, a na kraju vam i dodijele titulu HIT proizvoda, može ostati upamćena samo kao dobra. Upravo po tome 2021. pamtit će poduzetnica Maja Fertalić čija je Nutty BARica, ukusan snack s certifikatom 'Živjeti zdravo', izrađena bez aditiva, palminog ulja i dodanih šećera i soli, u finalu posljednje ovogodišnje emisije 'Startaj Hrvatska' ponijela ovu laskavu titulu koju prati i dodatna godina ugovora s kompanijom SPAR Hrvatska. K tome, tu je i posebna promocija, a Nutty BARice će biti dostupne u svim INTERSPAR hipermarketima i SPAR supermarketima diljem Hrvatske.

– Radiš, radiš, radiš i onda se dogodi ovo. Nema tu formule, samo rad. Upornost i vjera u sebe i, ono što je najbitnije, ljudi koji te okružuju i bez kojih Nutty by Maja i BARice ne bi bile moguće – rekla je vječno optimistična Maja, uz napomenu da je dala sve od sebe te da je uz potporu kompanije SPAR puno naučila.

– To je rezultat moje borbe koja me tjerala dalje i dala mi je svrhu. Jedva čekam vidjeti što nosi sutra – kazala je.

Predsjednik Uprave SPAR Hrvatska Helmut Fenzl napomenuo je da je poduzetnik koji stoji iza HIT proizvoda ambasador i nositelj vizije projekta 'Startaj Hrvatska'.

– SPAR Hrvatska podupire male proizvođače, vjeruje u kvalitetu njihovih proizvoda i potiče njihovu inovativnost. U drugoj sezoni projekta na koji smo neizmjerno ponosni svaki kandidat je ponudio nešto posebno. SPAR Hrvatska je nastavio suradnju i s kandidatima iz prve sezone. Neki od njih su proširili svoje proizvodnje, zaposlili još ljudi i razvili nove proizvode. Time smo pokazali da 'Startaj Hrvatska' nije samo jednogodišnji projekt, već dugoročno kretanje prema pozitivnim promjenama u društvu – poručio je Fenzl.

Nutty BARice nastale su iz Majine potrebe za zdravim međuobrokom, nakon što joj je 2020., uz tešku obiteljsku situaciju i gubitak posla nakon 16 godina rada u internacionalnoj kompaniji, u travnju dijagnosticirana multipla skleroza. U želji da ovaj ručno rađeni snack hrskave teksture i savršenog balansa slatkog i slanog ponudi što više ljudi i potakne ih na razmišljanje o tome što unose u svoj organizam, odlučila se prijaviti na projekt 'Startaj Hrvatska', koji su pokrenuli SPAR Hrvatska i Nova TV kako bi inovativnim poduzetnicima i startupima pomogli u plasmanu njihovih proizvoda na police velikog trgovačkog lanca.

Maja je uz pomoć stručnog tima kompanije SPAR Hrvatska uspjela položiti higijenski minimum, predati HACCP studiju, preseliti se u novi pogon i nabaviti potrebne strojeve – sve to kako bi njezin proizvod zadovoljio stroge uvjete plasmana na police velikog trgovačkog lanca. Tako je Maja prešla dug put od velikih promjena u svojoj proizvodnji, narudžbe SPAR-a od 15 tisuća komada njezinih Nutty BARica, sve do trenutka kada su proglašene HIT proizvodom 2021. Ova titula znači da je proizvod imao najbolje prodajne rezultate, kao i da je njegov proizvođač napravio najveći poduzetnički iskorak i postigao poduzetničku samostalnost. U ovogodišnjem projektu 'Startaj Hrvatska' sudjelovalo je još sedmero kandidata, koji su sa SPAR-om potpisali ugovore i došli na korak bliže ostvarenju svojih poduzetničkih snova. Kako je istaknuto, i ove godine su kod odabira kandidata bila ključna tri faktora: upornost, fleksibilnost i marljivost, a svi kandidati su to imali. Prijave za treću sezonu društveno odgovornog projekta 'Startaj Hrvatska' su otvorene, a SPAR Hrvatska čeka sve odvažne poduzetnike i njihove inspirativne priče.