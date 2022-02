Francuski investicijski fond u energetski sektor investirao 50 milijuna eura

Francuski investicijski fond Pearl Infrastructure Capital predstavio je u četvrtak u Virovitici započeti ciklus velikih ulaganja, do sada više od 50 milijuna eura, u hrvatski energetski sektor i to u kogeneracijska postrojenja na biomasu.

Riječ je o investicijama u tri takva postrojenja - Energy 9 u Slatini, A&A Bioenergy Viro u Virovitici i Uni Viridas u Babinoj Gredi. Ta tri pogona proizvode oko 18 megavata električne energije iz biomase na sat.

Zamjenik glavnog direktora Pearl Infrastructure Capitala, Guillaume de Forceville, istaknuo je da su u rekordnom roku od godinu dana ostvarili značajna ulaganja u kogeneracije.

- U Hrvatsku smo došli zbog povoljnog regulatornog okvira - naveo je te dodao da predviđaju i daljnja ulaganja u Hrvatsku, no još ne može govoriti o detaljima.

Vezano uz zapošljavanja, iznio je podatak da izravno i neizravno zapošljavaju oko 600 djelatnika.

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić izjavio je da su takve investicije 'savršena stvar za hrvatski energetski sektor i dokazuju pravilo da nije bitno otkuda je investitor, nego kakav je'. Osvrnuvši se na to da možda netko kaže da to nisu hrvatska ulaganja, istaknuo je da je to hrvatska kompanija s francuskim vlasnikom.

Takve energane, kako je rekao, bitne su za hrvatski energetski sektor zato što su stabilan izvor energije i služe za unaprjeđenje sustava.

Po njegovim riječima, i ova postrojenja su povlašteni proizvođač električne energije, dodavši da ih ima velik broj u Hrvatskoj te da ukupno godišnje proizvedu 3,4 teravatsati električne energije, dok je ukupna godišnja potrošnja Hrvatske 18,5 teravatsati.

Milatić je istaknuo i kako Hrvatska ide jasnim putem obnovljivih izvora energije te da je svaka zemlja jaka onoliko koliko samostalno energije proizvodi. Naveo je i da su primili iskaz interesa za gotovo 6.000 megavata novih obnovljivih izvora, koji se kane napraviti.

- Kada prođemo evaulaciju, bit će negdje do 3.000 megavata obnovljivih energetskih postrojenja koje će se sagraditi u idućih pet godina - rekao je Milatić.

Poručio je i da će Vlada učiniti sve da na području Virovitičko-podravske županije i Slavonije u idućim razdobljima maksimalno potiče obnovljive izvore, posebno solarne elektrane.

Direktor Pearl Holdinga u Hrvatskoj, Viktor Horvatinović, rekao je da svjedočimo velikoj krizi u energetskom sektoru zbog čega cijene divljaju te kako oni kroz daljnja ulaganja žele biti partner Vladi u stabiliziranju cijena električne energije.

Francuski veleposlanik u Hrvatskoj Gaël Veyssière istaknuo je da su ulaganja grupacije Pearl primjer dobre gospodarske suradnje. Ovo je važan trenutak u francuskom predsjedanju Vijećem EU i važno je da doprinosimo dubinskom mijenjanju gospodarstva u EU tako da ona budu zelenija, održivija, a biomasa je jedna komponenta toga, kazao je.

Nacionalni program oporavka i otpornosti (NPOO) Hrvatske predviđa čak 40 posto ulaganja u zelenije, održivije, a ova postrojenja su jedan primjer toga, zaključio je.