Giulio Cappellini: Vjerujem da hrvatski dizajn ima mjesta na internacionalnom tržištu

Stvaranje identiteta i brenda od namještaja bila je glavna tematika konferencije 'Identitet – budućnost industrije namještaja' održane u sklopu ovogodišnjeg Zagreb Design Week koji traje u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. Konferenciju je, u suradnji s festivalom, organizirala HUP-Udruga drvne i papirne industrije, a gostujući govornici, redom iz uspješnih tvrtki koje proizvode namještaj, zajedno su poručili da dobri proizvodi postoje u Hrvatskoj, ali da ih je potrebno brendirati i na njima raditi uz prave ljude – dizajnere.

Dizajner Giulio Cappellini, umjetnički direktor talijanske dizajnerske tvrtke Cappellini, koji je bio i glavni predavač na konferenciji, objasnio je da su upravo ljudi i međusobna komunikacija potrebni kako bi se stvorio dobro dizajniran i atraktivan proizvod.

Također, objasnio je da je danas potrebno dobro komunicirati o proizvodu, odnosno oko njega stvoriti priču, brend, kojim će se zainteresirati ljudi. Izazovno je prati promjene trendova i znati odgovoriti na potrebe klijenata. Na primjer, ljudi žele raditi u prostoru koji u potpunosti održava njihov identitet. Zato im je važno znati predstaviti proizvod te ga napraviti tako da ostane dugoročno vrijedan i zanimljiv.

– Razlika između dizajna i dobrog dizajna je to što obični dizajn može rezultirati proizvodom koji se dobro prodaje, ali dobar dizajn stvara trajni proizvod. Ako radimo nešto danas, cilj je stvoriti nešto što će nam trebati za 10 godina – objasnio je Cappellini.

Cappellini smatra da Hrvatska ima dobar potencijal u industriji namještaja, ali ju je važno na dobar način promovirati kako stranci ne bi Hrvatsku prepoznali samo po moru.

– Vjerujem da Hrvatski dizajn u budućnosti ima mjesta na internacionalnom tržištu – zaključio je Cappellini.

Ključna je suradnja proizvođača i dizajnera

Poruka 'da se može' stoji iza brenda namještaja Mila i Mili kojeg je pokrenuo Ivić Pašalić, zajedno sa svojom suprugom. Oni su u kratkom roku od svojih proizvoda uspjeli stvoriti uspješan i nagrađivan brend s pričom dualnosti, a dobar dio brenda čini i ekologija koju treba prepoznati kao izuzetno važnu za sve koji žele doprinijeti rješavanju globalnih problema.

Upravo je ta kombinacija, dobrog dizajna, dobrog brendiranja i održivosti, dovela do uspjeha ove kompanije, a Pašalić vjeruje da Hrvatska može postati prepoznatljiva po namještaju i drvnoj industriji, no samo uz pravilan rad.

– Proizvođači namještaja moraju shvatiti da nam je potrebna suradnja s dizajnerima, a o nama ovisi hoćemo li iskoristiti talente dizajnera koje imamo i napraviti da Hrvatska ima namještaj s identitetom – objasnio je Pašalić.

S time da je dizajn koji stvara identitet važan da bi brend uspio slaže se i Tomislav Knezović, vlasnik i direktor Prostorije. Na konferenciji se dotaknuo početaka poslovanja Prostorije i svega što je doprinijelo njezinom razvoju, pri čemu je istaknuo da je važnu ulogu imala 'sinergija koja se dogodila između proizvođača i dizajnera'.

– Kada smo krenuli u proizvodnju, znali smo da želimo biti originalni, da želimo svoj identitet. Uz kvalitetu i dobar servis dizajn je nezaobilazan da bi dobili identitet, tj. autentičnost – objasnio je Knezović.

– Davali smo slobodu dizajnerima i pokušavali smo sebe mijenjat – dodao je Knezović.

Nakon deset godina rada, ponosni su jer 100 posto proizvodnje imaju 'pod svojim krovom' te nastoje odgovarati i na globalne probleme pa su prirodni materijali, recikliranje i održivost postali važan faktor u njihovom poslovanju.

– Želimo promijeniti sliku o Hrvatskoj u svijetu, ne samo kroz namještaj, nego kroz sinergiju i neke druge djelatnosti – objasnio je Knezović.

I Mladen Orešić, iz Spin Valisa, istaknuo je da se sve više osjeti važnost dobrog dizajna u namještaju, no jednako tako i sklada svih elemenata u poslovanju, posebno održivosti. Također, smatra da su upravo dizajneri veliki potencijal za dobar razvoj i da mogu osigurati kupce više platežne moći koji su cilj.

'Brend se razvija u svojem dvorištu'

Na konferenciji je bila i Marija Vučković, ministrica poljoprivrede, koja je istaknula da je ukupni prihod koji zajedno stvaraju drvno-prerađivačka industrija i industrija namještaja malen, no istaknula je da će ove industrije imati podršku u obliku potpora od strane ministarstva.

– Ministarstvo poljoprivrede će iz mjera za ruralni i, dijelom, iz državnog proračuna nastojati podržati napore koji se ulažu u ove industrije – kazala je Vučković.

S time da država treba više pomagati ovoj industriji slaže se Davor Bruketa, direktor reklamne agencije Bruketa&Žinić&Grey.

– Država može podržati ovu industriju ulaganjem u edukaciju kadra, ispitivanjem što industriji treba te subvencioniranjem promocijskih procesa, održavanja sajmova i oglašavanja – objasnio je Bruketa.

No, u sklopu razgovora o tome može li se Hrvatska brendirati na temelju kvalitetnog i skupog namještaja, istaknuo je da se ne treba zanositi s tom idejom jer ćemo teško konkurirati nekim drugim zemljama, dok istovremeno imamo karakteristike po kojima smo već prepoznati, no to ne znači da pojedini brendovi iz Hrvatske ne mogu uspjeti.

– Mislim da je najbolje da svatko u svojem dvorištu napravi najbolji mogući proizvod i proba razviti svoj proizvođački brend – objasnio je Bruketa.