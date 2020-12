Gordan Turković: Kad kampanjom izborite promjenu zakona, znate da ste napravili dobar posao

Prvi korak Gordana Turkovića do vlastite agencije počeo je stažiranjem u Odjelu za informiranje Ureda visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) u Zagrebu, gdje se prvi put susreo s komunikacijskim alatima i tehnikama. Taj mu je staž poslije bio odlična referencija za zapošljavanje u jednoj od vodećih hrvatskih agencija za odnose s javnošću u kojoj je radio sedam godina. Kao savjetnik sudjelovao je u mnogo političkih kampanja u Hrvatskoj, Srbiji i BiH na svim razinama te radio s klijentima iz drugih sektora.

– Politički marketing podrazumijeva integriranu komunikaciju. On me naučio voditi strateški i kreativni proces od početka do kraja, kao i važnosti analitike i istraživanja. Sva stečena znanja u tim, zasigurno najdinamičnijim, vrstama kampanja u kojima čovjek može raditi uspješno sam iskoristio za projekte za drugu vrstu klijenata. Dobio sam sliku kako se cijeli proces može unaprijediti. Zato se i javila želja da iskoračim iz komforne zone, one odnosa s javnošću, u mogućnost rada u integriranim komunikacijskim kampanjama, koje podrazumijevaju mnogo širi raspon alata, vještina i kreativnosti. Naime, jedan sam od onih koji vjeruju da PR i marketing mogu i moraju biti komplementarne discipline te da zajedničkim djelovanjem postižu najbolje rezultate za klijenta. Razgovarajući s Petrom Tantom, shvatio sam da dijelimo istu viziju i općenito razmišljanja o razvoju svoje struke. Odlučili smo zato ujediniti snage u onome što je danas agencija CTA komunikacije – kaže Turković koji je prije dvije godine s Tantom osnovao agenciju u kojoj je izvršni direktor.

On organizira operativne zadatke, komunicira s klijentima, unapređuje radne procese te određuje strateški smjer svih kampanja i pratećih kreativnih koncepata, a Petar Tanta zadužen je za financije.

Komunikacijski izazovi

Prema Turkovićevim riječima, agencija može odgovoriti na sve komunikacijske izazove: pruža usluge strateškog savjetovanja, odnosa s javnošću, digitalnog marketinga, izrade kreativnih marketinških koncepata, grafičkog dizajna, produkcije vizualnog i audiosadržaja, planiranja, zakupa medija i edukacije, izrade mrežnih stranica i ostalih web-rješenja. CTA komunikacije dosad su imale klijente iz Hrvatske, Slovenije i Srbije, no povećavaju broj referencija i iskustva i kad se budu smatrale spremnima, jače će iskoračiti na vanjska tržišta. Kontaktiraju s kolegama iz drugih zemalja Europske unije, SAD-a i regije, prate trendove i razvijaju se u skladu s tržišnim potrebama.

Iako posluje tek dvije godine, agencija je već dobila dvije vrijedne nagrade. Ove godine osvojila je, zajedno s Udrugom 'Brački pupoljci', najveću domaću PR nagradu – Grand PRix Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ) – za kampanju 'Nešto zbilja važno', i najugledniju svjetsku PR nagradu Golden World Awards for Excellence koju dodjeljuje stručni žiri iz cijelog svijeta pod okriljem Međunarodne udruge za odnose s javnošću (IPRA).

Doista 'nešto važno'

– U odnosima s javnošću ne postoji veće priznanje. Veseli nas što su zbog toga kampanja 'Nešto zbilja važno' i vrijednosti za koje se zauzimala univerzalno prepoznati. Otočnoj djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima ta inicijativa i izmjena zakona znatno su olakšale život i riješili ih golema utega. Upravo nam je to važnije od nagrada koje na kraju dana dolaze kao potvrda da smo nešto napravili kako treba. Na nama je da napredujemo svaki dan, pomičemo svoje granice i granice svojih klijenata te tako osiguravamo referencije zbog kojih će neki novi posao i izazov pokucati na vrata – navodi Turković, dodajući da mu je kampanja 'Nešto zbilja važno' najdraži i društveno najvažniji projekt.

Trajala je sedam mjeseci i dobila golemu potporu javnosti. U nju su se uključili i brojni poznati te su svi zajedno na kraju uspjeli izboriti izmjenu zakona.

–​ Vjerujem da je kampanja napravila presedan i pokazala i drugim obespravljenim skupinama u društvu da se mogu izboriti za svoja prava – kaže Turković i ističe da je ljepota rada u agenciji u tome što se stekne znanje iz mnogo potpuno različitih područja.

CTA komunikacije imaju raznolik portfelj koji uključuje klijente iz zdravstvenog, turističkog, trgovačkog sektora i sektora tehničke zaštite te ulagače i neprofitne organizacije. Dio vremena i rada redovito se posvećuje jednoj od udruga koje se bave najranjivijim društvenim skupinama. Lani je agencija provela već navedenu kampanju 'Nešto zbilja važno', ali i 'Upletimo se' s Ozanom, udugom koja se skrbi o djeci i odraslima s intelektualnim teškoćama i teškoćama u razvoju.

Na svim kanalima

– Za klijenta vodimo cijeli proces, od izrade strategije pa do njezine provedbe svim dostupnim kanalima. U svakom sljedećem projektu idemo korak dalje i nikad ne radimo prema šabloni. Upravo je to jedna od prvih postavki o kojima smo se Petar i ja složili na početku zajedničkog puta i vrijednost koju nastojimo ugraditi u sve svoje kolege – naglašava Turković koji, u odnosu na dio karijere u kojem je radio za druge, u vlastitoj agenciji ima mnogo veću odgovornost.

Sve potpisuje i mora pratiti jer nema luksuz ne znati što se događa. No najveći mu je izazov ujednačiti 'kemiju' u timu tako da sve teče glatko.

–​ Zasad nam ide dobro, ali s obzirom na to da nas je sve više, trebat će nam i dodatne spretnosti u tom segmentu. Učim i dalje svaki dan – kaže Turković.

​CTA agencija zapošljava petero ljudi, ali ima i nekoliko vanjskih suradnika, ovisno o opsegu i potrebama posla. Turković je u odnosu sa zaposlenicima mnogo pomoglo iskustvo stečeno u prijašnjoj karijeri. Prije svega, spoznaja o stresu, koji može biti ograničavajući faktor u ovome poslu, zbog čega je zarana važno procijeniti koliko ga neki zaposlenik može podnijeti i u skladu s tim dozirati zadatke i obveze te njihovu podjelu među članovima tima.

– Mnogo ulažemo u internu edukaciju zaposlenika o projektnome menadžmentu i organizaciji posla kako bi se izbjegli kratki rokovi i popratna nervoza. Uvijek kažemo: 'Ono što možete obaviti danas, ne ostavljajte za sutra jer u agenciji svaki dan može doći nešto novo, ono što niste planirali.' Dinamika i nepredvidljivost dio su draži našeg posla, ali koji put, ako niste dobro organizirani, mogu biti i prokletstvo. Naša je prednost fleksibilnost jer smo manja agencija. Možemo se mnogo brže prilagoditi klijentu i njegovim potrebama, okretniji smo od nekih većih sustava – naglašava.

Stalno usavršavanje

CTA komunikacije imaju praktikume namijenjene studentima diplomskog studija koji traže prvo pravo poslovno iskustvo. Pomno biraju potencijalne praktikante jer u svakom od njih možda čuči jedan od njihovih budućih zaposlenika. Agencija se uspješno nosi i s koronakrizom. Na početku pandemije obujam posla malo se smanjio, ali ne drastično kao što se očekivalo. U to vrijeme čak je otvoreno i novo radno mjesto, ono voditelja digitalnog marketinga. Tijekom karantene zaposlenici su komunicirali s potencijalnim klijentima i već su ljetos osjetili plodove tog pristupa – povećanje broja poslova.

– Sve u svemu, zasad je dobro – kaže Turković, naglašavajući da je ostvario svoj poduzetnički cilj, no slijedi usavršavanje i razvoj poslovanja.

​Uzor mu je jedan od najvećih alpinista svih vremena Jernej Nejc Zaplotnik koji je u svojoj knjizi 'Put' zapisao: 'Tko traži cilj, ostat će prazan kad ga dosegne. Tko pak nađe put, cilj će uvijek nositi u sebi.'

– Time se i ja vodim te smatram da ljudi koji se otisnu u poduzetništvo neprestano usavršavaju i sebe i okolinu u kojoj posluju. Na tom putu pojavljuju se uvijek nove poduzetničke prilike i mogućnosti da se možda i okušamo granama poslovanja različitima od one početne – ističe Turković.