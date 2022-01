Groupama Osiguranje: Ulaganje u iskustvo zaposlenika znatno utječe na mnoge aspekte poslovanja

Novi trend kojemu kompanije posvećuju veliku pozornost jest iskustvo zaposlenika (engl. employee experience – EX). Riječ je o tome kako zaposlenici doživljavaju svoj posao – sve ono s čime se susreću unutar organizacije i što promatraju tijekom rada i čime aktivno povećavaju zadovoljstvo kupaca i inovativnost – te stvaraju 25 posto veću dobit od onih kompanija koje to ne čine. Pojam EX u vezi je s korisničkim iskustvom (engl. customer experience – CX). Kompanije sve više prepoznaju zaposlenike kao svoju najveću vrijednost, zbog čega intenzivno ulažu u njihovo iskustvo i u čemu vide priliku zahvaljujući kojoj se može znatno utjecati na mnoge aspekte poslovanja.

Prema Deloitteovu istraživanju, gotovo 80 posto vodećih menadžera ocjenjuje iskustvo zaposlenika vrlo važnim ili važnim. U skupini je takvih kompanija i Groupama, jedan od vodećih francuskih osiguratelja koji je s više od 32.000 zaposlenika i 13 milijuna osiguranika također jedna od vodećih europskih osiguravajućih grupacija te je već godinama i među najpoželjnijim poslodavcima. Na francuskom tržištu, na kojem ima stoljetno iskustvo, Groupama se održala kao mutual kompanija koja ima specifične vrijednosti i viziju, posebice u upravljanju odnosima s klijentima (CX) i zaposlenicima (EX).

Mnogo prednosti

​Groupama osiguranje posluje i u Hrvatskoj oslanjajući se na potporu i snagu francuske grupe iz koje crpi otvorenu korporativnu kulturu, način ophođenja sa zaposlenicima i osiguranicima te način poslovanja. Hrvatski tim uza snažnu potporu Grupe ima zadatak nastaviti provoditi Groupamin uspješan poslovni model. Groupama osiguranje Hrvatska u svakom smislu teži biti refleksijom francuske Grupe koja je postavila vrlo jasne standarde o iskustvu zaposlenika i korisničkom iskustvu. Poslodavac je visokorazvijene senzibilnosti prema zaposlenicima i razumije da je njihovo zadovoljstvo preduvjet za održivo poslovanje.

Snaženje EX-a jedno je od najmoćnijih ulaganja koje kompanija može napraviti, a prednosti su veći fond talenata, bolje zadržavanje zaposlenika i povećani prihodi. Iskustvo zaposlenika osobna je percepcija zaposlenika o njihovu putu kroz sve dodirne točke u kompaniji, počevši od kandidature za posao do prestanka rada. Fizički radni prostor, kultura i tehnologija kompanije važne su sastavnice iskustva zaposlenika.

Mnogo je prednosti pozitivnog iskustva zaposlenika, prije svega veća dobit i bolje pozicioniranje na tržištu. Angažiraniji su zaposlenici produktivniji i donose druge prednosti kao što su poboljšane stope zadržavanja i sigurnost na radnome mjestu. Također manje izostaju s posla i kvalitetnije rade jer, prema istraživanju psihologa i stručnjaka za sreću Shawna Achora sa Sveučilišta Harvard, razina sreće utječe na uspjeh na poslu više od kvocijenta inteligencije ili skupa vještina. Sretan mozak vidi više mogućnosti i kreativniji je.

Poticajna korporativna kultura

Iskustvo zaposlenika utječe na sva područja poslovanja, uključujući i korisničko iskustvo. Mnogi stručnjaci iz industrije vjeruju da je korisničko iskustvo izravan rezultat iskustva zaposlenika jer sretni zaposlenici prenose bolje raspoloženje i emocije u komunikaciji s kupcima. Također su skloni pokazati veću predanost i razumijevanje proizvoda i usluga, što im zauzvrat omogućuje bolju podršku kupcima. Poticajna korporacijska kultura snaži zaposlenike i omogućuje im ostvariti puni potencijal i tješnje se integrirati u kompanijsku misiju.

Osposobljavanje zaposlenika i upravljanje učinkom snažno su međusobno povezani te kompanijama osiguravaju ravnotežu između kratkoročnih i dugoročnih ciljeva. Upravljanje učinkom kontinuiran je proces unutar kompanije kojim se unaprjeđuje cjelokupna izvedba organizacije zahvaljujući postavljanju ciljeva u suradnji na svim razinama same organizacije. Ključna je pri tom usklađenost sa strateškim planovima, transparentnom i redovitom preispitivanju i ocjenjivanju napretka te razvoju programa priznavanja i nagrađivanja zaposlenika, na temelju evaluacija, razvijanja znanja, vještina i sposobnosti ljudi kako bi se osiguralo dugoročno i održivo ostvarivanje strateških planova.