HBOR: Posebne pogodnosti za kreditiranje poduzetnika na području Sisačko-moslavačke županije

HBOR je uveo posebne pogodnosti za kreditiranje poslovnih subjekata na području Sisačko-moslavačke županije, što uključuje i kamatne stope već od 0,8 posto za kreditiranje investicija, a 0,3 posto za obrtna sredstva, kao i ukidanje naknada te smanjenjenje zahtjeva za instrumentima osiguranja.

Po programima kreditiranja 'Investicije privatnog sektora', 'Investicije javnog sektora' i 'Obrtna sredstva', HBOR je omogućio povoljnije kreditiranje subjekata koji posluju ili će poslovati na području Sisačko-moslavačke županije u cilju brže obnove uništenih i oštećenih objekata i opreme, uspostavljanja redovnog poslovanja te poticanja gospodarskog razvitka na ovom potresom pogođenom području, priopćeno je u u utorak iz Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR).

Pritom se napominje kako su, sukladno najavi od sredine siječnja, poslovni subjekti s tog područja već i ranije mogli podnositi zahtjeve za povoljnije uvjete kreditiranja.

Kreditiranje investicija - kamatna stopa jedan ili 0,8 posto

Privatni i javni poslovni subjekti na području Sisačko-moslavačke županije svoje investicije HBOR-ovim sredstvima mogu financirati uz kamatnu stopu u visini od jedan posto godišnje bez ikakvih naknada za obradu zahtjeva ili izmjenu uvjeta kredita.

Pritom, navode iz HBOR-a, za kreditiranje investicija malih i srednjih poduzetnika koji zapošljavaju osobe starosti do 30 godina kamatna stopa može biti dodatno snižena te iznositi 0,8 posto.

Za privatne, kao i za javne poslovne subjekte, omogućeno je kreditiranje stopostotne predračunske vrijednosti investicije, uključujući i PDV, pri čemu je omogućena refundacija za ulaganja provedena nakon potresa, istaknuli su iz HBOR-a, uz napomenu da se po redovnim uvjetima programa "Investicije privatnog sektora" u pravilu ne može odobriti kredit viši od 75 posto predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

Krediti se, ovisno o namjeni, mogu odobriti na rok do 17 godina, uključujući i poček do četiri godine, odnosno do pet godina za podizanje trajnih nasada, izvijestili su iz HBOR-a.

Krediti za obrtna sredstva - kamatna stopa 0,5 ili 0,3 posto

Odobrenje kredita za obrtna sredstava poslovnim subjektima na području Sisačko-moslavačke županije omogućeno je uz kamatnu stopu od 0,5 posto, također bez već navedenih naknada.

Kamatna stopa za male i srednje poduzetnike koji zapošljavaju osobe starosti do 30 godina također može biti dodatno snižena te iznositi 0,3 posto.

Za kredite iznosa većeg od 100 tisuća eura omogućeno je izravno kreditiranje, što znači da se zahtjev za kredit i pripadajuća dokumentacija podnose HBOR-u, navedeno je, uz napomenu da je po redovnim uvjetima programa "Obrtna sredstva" izravno odobrenje moguće za kredite u iznosu većem od 37 milijuna kuna.

Kako bi se dodatno olakšao pristup kreditnim sredstvima za likvidnost, minimalno pokriće kredita instrumentima osiguranja smanjeno je na 70 posto, dok po redovnim uvjetima pokriće iznosi 100 posto.

Iz HBOR-a navode i da će se krediti za oporavak poljoprivrednih djelatnosti iznosa do 200 tisuća eura odobravati samo uz mjenice i zadužnice klijenta i vlasnika ili povezanih osoba. HBOR može pod istim uvjetima razmotriti i zahtjeve za kredit za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog i javnog sektora koji posluju na području Zagrebačke i Karlovačke županije, poručili su iz te banke.

- HBOR će, kao razvojna banka, posebnu podršku pružiti obnovi i nastavku gospodarskih aktivnosti na potresom pogođenim područjima. Stoga smo našim klijentima na pogođenim područjima omogućili korištenje moratorija i reprograma kreditnih obveza ovisno o potrebama i mogućnostima pojedinog klijenta. Vjerujemo da će povoljniji uvjeti kreditiranja doprinijeti bržem oporavku i razvoju poslovanja u Sisačko-moslavačkoj županiji, ali i najvažnije - očuvanju i otvaranju novih radnih mjesta te ostanku ljudi na ovom području što je preduvjet za njegov daljnji razvoj - ističe u priopćenju predsjednica Uprave HBOR-a Tamara Perko.