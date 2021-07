Hrvatska će ove godine imati najveći developerski događaj u Europi - Infobipovu Shift konferenciju

Infobip, vodeća IT kompanija u Hrvatskoj i regiji, nakon objave akvizicije Shifta objavila je danas planove za nadolazeću Infobip Shift konferenciju koja će se održati 7. i 8. rujna ove godine u Zadru u dvorani Krešimira Ćosića. Developerska konferencija okupit će preko tri tisuće ljudi kroz dva dana trajanja, što će ovo izdanje učiniti najvećim developerskim događajem u Europi ove godine.

Nakon što je Infobip dugi niz godina samostalno organizirao vlastitu developersku konferenciju DevDays, akvizicijom Shifta obje su konferencije spojene u jedan festival tehnologije tijekom kojega će nastupiti najbolji govornici iz developerskog svijeta, njih ukupno 60, iz kompanija poput Microsofta, Googlea, Adobea i mnogih drugih. Program Infobip Shift konferencije održat će se istovremeno na pet pozornica, od čega tri glavne, jedna namjenjena radionicama, a cijeli program bit će zaokružen startupima koji će na Startup Tribe pozornici predstavljati svoje ideje i proizvode. Uz bogati program konferencije osigurano je vrijeme i mjesto za druženje i sastanke, za što je predviđeno tisuću kvadratnih metara ispred same dvorane.

Nakon što je osnivač i izvršni direktor Shift konferencije Ivan Burazin imenovan članom Uprave za developersko iskustvo u Infobipu, njegov dugogodišnji suradnik Marin Tomičić imenovan je voditeljem projekta Infobip Shift konferencije.

- Za nešto manje od dva mjeseca očekuje nas nešto zaista neviđeno na ovim prostorima. Program će otvoriti i zatvoriti svojim nastupima suosnivači Infobipa Izabel Jelenić i Silvio Kutić. Uspjeli smo osigurati dolazak najvećih svjetskih govornika poput Davida Heinemeiera Hanssona, kreatora frameworka Ruby on Rails, kao i Val Head koja dolazi ispred globalnog IT giganta Adobea. Naravno, pobrinuli smo se i za onaj dio konferencije koji garantira zabavu pa će tako svi posjetitelji nakon završetka programa moći uživati i u jedinstvenom afterpartyju. Mladi i motivirani tim okupljen oko organizacije ovog događaja radi punom parom kako bi opravdao velika očekivanja i povjerenje - poručio je Marin Tomičić, voditelj projekta Infobip Shift konferencije.

- Infobip broji gotovo 500 developera u uredima u Vodnjanu, Zagrebu, Splitu i Rijeci, a koji dolaze iz svih krajeva Hrvatske. Protekla izdanja Shift konferencije stanovala su u Splitu, dok su se Infobipovi DevDaysi održavali u Tuhelju. Odlučili smo na tragu te bogate rasprostranjenosti da Infobip Shift konferencija u narednim godinama, počevši od ove, obilazi cijelu Hrvatsku bez fiksne lokacije. Želja nam je da se konferencija svake godine održi na nekoj drugoj lokaciji. Ovogodišnje izdanje odlučili smo održati na obali i to u Zadru - dodao je Tomičić.

Deseto jubilarno izdanje konferencije neće biti samo veće od bilo kojeg Shifta do sada, već će cijelo iskustvo praćenja konferencije dosegnuti do sada neviđenu razinu. Počevši od govornika, partnera i startupa, do organizacijskih sastanaka i edukacijskih radionica – Infobip Shift bit će najutjecajniji developerski događaj ove godine.

- Moja je vizija još od 2012. bila stvoriti najveću globalnu developersku konferenciju, ali i ojačati hrvatsku povezanost sa svjetskom developerskom scenom. Kroz godine smo rasli i sve smo se više približavali svom cilju. Uz Infobip smo dobili ono što nam je nedostajalo – podršku velike tvrtke da domaća konferencija dobije upravo taj globalni kalibar i postane vodeća - izjavio je Ivan Burazin, član Uprave za developersko iskustvo u Infobipu.

Pridružite se dvodnevnoj Infobip Shift konferenciji 7. i 8. rujna ove godine. Otkrijte najnovije tehnologije i saznajte sve od vrhunskih svjetskih programera. Više informacija o samoj konferenciji, ulaznicama i rasporedu može se pronaći na službenim internetskim stranicama Infobip Shifta.