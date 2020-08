Hrvatskoj stiže milijardu eura kredita iz Europe za očuvanje radnih mjesta

Europska komisija predložila je Europskom vijeću da se za očuvanje radnih mjesta u 15 zemalja Europske unije odobri ukupno 81,4 milijarde eura povoljnih zajmova, od čega bi Hrvatska trebala dobiti milijardu eura. EK je u ponedjeljak Europskom vijeću na odobrenje uputila prijedloge za 15 zemalja EU-a koje su podnijele službene zahtjeve za isplatom kredita u sklopu programa SURE za potrebe zaštite radnih mjesta i radnika od posljedica koronakrize.

Hrvatskoj bi prema prijedlogu EK trebalo biti odobreno ukupno milijardu eura kredita. Daleko najveći iznos u sklopu toga programa dobila bi Italija, 27,4 milijardi eura. Slijedi Španjolska s 21,3 milijarde, pokazuje priopćenje EK. Instrumet SURE dogovoren je za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, u sklopu nastojanja da se u uvjetima koronakrize podupru gospodarstva zemalja članica i zauzda skok nezaposlenosti.

Zajmovi će pomoći članicama EU-a da pokriju naglo povećanje državnih rashoda radi očuvanja radnih mjesta i izravne troškove financiranja programa skraćenog radnog vremena i sličnih mjera uvedenih zbog pandemije koronavirusa. U skupini zemalja EU-a koje su do sada zatražile više milijardi eura kredita za očuvanje radnih mjesta nalazi se i Poljska, sa zatraženih 11,2 milijarde eura, Belgija sa 7,8 milijardi i Rumunjska sa četiri milijarde eura.

Slovenija bi prema prijedlogu EK trebala dobiti sličan iznos kao i Hrvatska, od 1,1 milijardu eura. Najmanje bi od tih 15 zemalja EU-a trebala dobiti Latvija, 192 milijuna eura. EU-ov program očuvanja radnih mjesta SURE može omogućiti financijsku potporu svim članicama EU-a u ukupnom iznosu do 100 milijardi eura, navodi EK u priopćenju. Podsjeća i da sve članice koje još nisu podnijele službene zahtjeve to još uvijek mogu učiniti.

Predsjednica EK Ursula von der Leyen istaknula je da je program „jasan signal solidarnosti u krizi bez presedana”, prema priopćenju EK. Zbog pandemije Covida-19 bruto domaći proizvod (BDP) EU-a u drugom je tromjesečju pao 11,7 posto u odnosu na prethodno tromjesečje, prema procjenama Eurostata objavljenim sredinom ovoga mjeseca.