HUUP i InfoDom Grupa sklopili su ugovor o implementaciji i održavanju e-ispita za potrebe projektnog menadžmenta

Hrvatska udruga za upravljanje projektima (HUUP) u suradnji s InfoDom Grupom krenula sa digitalizacijom procesa polaganja ispita i stjecanja visoko vrijednog IPMA certifikata u području projektnog menadžmenta – i to sve iz vlastitog doma!

Tvrtka Ekspertni softverski sustavi za podršku efikasnom razvoju talenata d.o.o. (ESSPERTA) koja je dio InfoDom Grupe, razvila je i uspješno primjenjuje platformu Performa 365, čiji je sastavni dio Sustav za polaganje stručnih ispita i certificiranje e-ispiti.

Riječ je o digitalnoj platformi za upravljanje poslovnim procesima pripreme pitanja, ispita i rokova polaganja do potvrde naučenog kroz digitalno polaganje stručnih ispita i dobivanje certifikata. Digitalna platforma razvijena je u najsuvremenijoj tehnologiji, u Cloud rješenju koje ne zahtijeva ulaganje u vlastitu infrastrukturu te nudi brzu i jednostavnu implementaciju kod svakog korisnika.



Platforma omogućuje naprednu analizu i izvještavanje po svim koracima poslovnog procesa „od pitanja do izdanog certifikata“. Mogu je koristiti sve tvrtke, tijela javne uprave odnosno obrazovne ustanove koje imaju obavezu i/ili potrebu provoditi stručno certificiranje zaposlenika/polaznika što je u uvjetima krize i optimizacije troškova najprikladnije provesti on-line.



Autentikacija cijelog sustava je bazirana na OpenID svjetskom standardu koji omogućuje visoku razinu sigurnosti i zaštite. Ispitanici pokreću ispit u SafeExamBrowser-u, standardnom svjetskom alatu koji onemogućuje bilo kakve aktivnosti osim odgovaranja na pitanja do završetka ispita.

ESSPERTA i Hrvatska udruga za upravljanje projektima (HUUP Hrvatska) sklopili su ugovor o implementaciji i održavanju eIspita za potrebe projektnog menadžmenta prema IPMA četvero razinskom modelu certifikacije. Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme, dok će u periodu otežanih uvjeta poslovanja prouzrokovanih COVID-19 virusom, korištenje digitalne platforme biti gratis.

Cilj poslovne suradnje ESSPERTA-e i HUUP-a je digitalizacija procesa polaganja ispita i certificiranja. Svi kandidati mogu polagati ispite iz svog doma ili ureda te više nisu obavezni fizički prisustvovati polaganju ispita u učionici, a sam postupak polaganja ostaje nepromijenjen. HUUP Hrvatska je u četvrtak 23. travnja uspješno održala prvo on-line certifikacija za D razinu certifikata za upravljanje projektima sa udaljenih lokacija.



Pozivamo sve koji se žele usavršavati u području projektnog menadžmenta a posebice one kojima su ugrožena radna mjesta ili su nezaposleni, na stjecanje znanja i dobivanje međunarodno priznatog IPMA certifikata. Dodatne informacije i prijave na ispit dostupne su na e-mailu