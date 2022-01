Indijski veleposlanik: Hrvatska mora dokazati da je privlačnija za indijske investicije od svojih susjeda

Kao povod za razgovor s indijskim veleposlanikom u Hrvatskoj poslužilo je nedavno predstavljanje India-Croatia Startup Bridgea, inicijative koja omogućuje startupovima, ulagačima, inkubatorima, korporacijama i poduzetnicima obiju zemalja snažnije povezivanje, proširenje poslovanja i pozicioniranje na globalnom tržištu.

Na listi zemalja koje su zainteresirane za Hrvatsku, i obrnuto, Indija obično ne kotira visoko, iako postoji dobra suradnja između dviju država, stoga je Lider 'na izvoru' odlučio saznati kakva očekivanja od Hrvatske ima druga najnaseljenija zemlja na svijetu i kako bi Hrvatska mogla od toga profitirati. Jednako tako, kao jedno od najvećih tržišta na svijetu, Indija nudi velike prilike domaćim kompanijama voljnima uložiti određeni trud i novac, što postojeće suradnje dokazuju. U tom kontekstu, Raj Kumar Srivastava Lideru je otkrio neke od ključnih zadataka koje si je postavio, premda napominje da ne voli definirati ciljeve jer to obično podrazumijeva da se ne postigne više od toga.

Dosta ste aktivni u području IT sektora u Hrvatskoj. Zašto IT?

– Drago mi je da ste to pitali jer želim otkloniti dojam da sam orijentiran samo na IT. Često puta startupove ljudi smatraju sinonimom za IT sektor, ali to nije tako. Riječ je o svim poduzećima koja još nisu dosegnula fazu malog ili srednjeg poduzeća, ali imaju ideju kako riješiti neki problem koji ne mora biti iz područja IT-a. Kad je riječ o budućnosti, moramo se fokusirati na mlade ljude, novu ekonomiju i smjer u kojem svijet ide u geopolitičkom i postpandemijskom kontekstu. Ta će budućnost biti digitalizirana, a pandemija je proces samo ubrzala i proširila na znatno veći opseg kompanija. Zdravstvo će biti jedno od područja rasta, posebice cjepiva. Indija je prije pandemije proizvodila svako treće cjepivo na svijetu, sad ih proizvodi još više. Hrvatska farmaceutska industrija već je povezana s Indijom i ta će veza samo jačati u uvjetima u kojima dobavni lanci moraju biti pouzdani.

Ali trend ide u suprotnom smjeru, EU i SAD pokušavaju maksimalno skratiti svoje dobavne lance.

– Prije svega morate imati kapacitet, a to ovisi o sirovinama, što postavlja pitanje kamo idu ti skraćeni dobavni lanci. Do sirovina dolazite tamo gdje se nalaze i gdje postoji ekspertiza za njihovu eksploataciju. Drugo, indijske kompanije sve više investiraju u inozemstvu. Primjerice, najveća dosadašnja indijska investicija u Hrvatskoj bila je u tvrtku Lukaps iz Ludbrega. Dakle, indijske kompanije također vode računa o rastegnutosti dobavnih lanaca i moguće je daljnje ulaganje u farmaceutsku industriju u Hrvatskoj, koja može biti čvorište za Europu kada uđete u Schengen i eurozonu. S tim u vidu, Hrvatska mora dokazati da je dovoljno privlačna za indijske investicije u odnosu na svoje susjede. Ne možete jednostavno zamisliti kratak dobavni lanac unutar Hrvatske ili Europe kada vam sirovine dolaze od negdje drugdje.

Što Indija očekuje od suradnje s Hrvatskom?

– Očekujemo da ne budete paralizirani svojom prošlošću. Često tradicionalna birokracija i diplomacija percepciju budućeg potencijala za rast temelje na prošlim rezultatima, ali to je ograničavajuće. Nemojte se zadovoljiti postignutim u jednoj godini jer iduće možemo postići deset puta više, a godinu poslije 20 puta više. Osim toga, Hrvatska je mala zemlja u kojoj je lakše naći interesantne kompanije i područja suradnje jer ih nema mnogo. Sâm mogu pročešljati stotinjak vaših startupova i naći prostor za suradnju. Moramo ići odozdo prema gore i povezati know-how iz Hrvatske s onim iz Indije. Naša buduća suradnja treba biti utemeljena na tehnologiji, turizmu, trgovini i talentu. Indija je vrlo raznorodna država i naši menadžeri moraju naučiti voditi takve sustave, zato i jesu na čelu nekih od najvećih kompanija na svijetu. Imamo i najbolje matematičare i revizore na svijetu. Dakle, talent iz Indije potreban je novom digitaliziranom svijetu i zato je potrebno povezati vaša sveučilišta s našima. U pandemijskoj godini 2020./21. spojili smo šest hrvatskih sveučilišta sa sveučilištima u Indiji, sve u području novih tehnologija. Nije važno povezati vlade, nego institucije.

