Ivo Sladoljev (VMware): Sadašnjost i budućnost digitalnog poslovanja nije jedan ‘cloud‘, već ‘multicloud‘

U vrijeme sveopće digitalizacije poslovanje u oblaku je uobičajeno za tvrtke svih veličina. O tome kakve izazove to donosi razgovaramo s Ivom Sladoljevom, regionalnim direktorom kompanije VMware, globalnog lidera na području cloud i virtualizacijskih tehnologija. Na globalnoj razini, rezultati VMwarea ostvareni u trećem kvartalu nadmašili su očekivanja. Ukupan rast bio je 11 posto, s prihodom od 3,2 milijarde dolara. Takvi rezultati preslikani su i na hrvatsko tržište, kao i na širu regiju Adriatic, gdje gotovo sve industrije i sektori upotrebljavaju neka od njegovih rješenja. Sladoljev je u WMwareu zadnjih 12 godina, zadužen je za regiju srednja Europa, a prije toga radio je u Combisu i IBM-u.

VMware se nastoji etablirati kao lider u multicloudu, što to podrazumijeva i kako to planirate postići?

– VMware je lider u području rješenja za multicloud-okružja. VMware tvrtkama nudi cjelokupan, integriran set proizvoda i usluga koje su im potrebne za uspješan rad u multicloud-okružju. Naša fleksibilna i modularna rješenja, zajedno s jedinstvenim cloud agnostic i partner agnostic pristupom, stavljaju nas u preferiran položaj kod korisnika. Na taj način organizacijama omogućavamo punu autonomiju u odabiru usluga kojima se žele koristiti i clouda na kojem će se njima koristiti. VMware je bio i ostao uspješan na svjetskom tržištu jer smo izgradili pouzdane tehnološke temelje za svoje klijente, koji im omogućavaju da brzo i lako uvode inovacije i postaju digitalno transformirane tvrtke. Sve to uza sigurnost aplikacija u svakom trenutku.

Što multicloud omogućuje korisnicima? Koliko ih imate u Hrvatskoj i za što se koriste multicloudom?

– Najkraći odgovor bi bio – omogućuje im opstanak na tržištu na duge staze te osigurava prostor za napredak i razvoj poslovanja. U zadnje dvije godine na globalnoj razini imali smo svojevrsnu pokaznu vježbu, koja je jasno stavila do znanja da organizacije trebaju biti spremne brzo se prilagoditi izazovima žele li opstati na tržištu. U regiji Adriatic imamo više od 1200 korisnika, to su gotovo sve veće tvrtke iz svih industrija: financijske institucije, državne institucije, distribucija, proizvodnja. Svi oni upotrebljavaju VMwareova rješenja kao podršku u svom poslovanju. Također, imamo i 30 lokalnih cloud providera u regiji, koji su nam partneri i koji svoje usluge pružaju na našim tehnologijama.

Odnos VMwarea s cloud gigantima kao što su AWS i Microsoft istodobno je i kooperativan i konkurentan, kako to izgleda na tržištu? Što su VMwareovi aduti?

– Današnje organizacije upotrebljavaju oko 500 aplikacija u svom poslovanju, oko 75 posto ih se koristi s dva ili više javnih clouda, a 40 posto s tri ili više. Dakle, sadašnjost i cross-cloud servisi omogućavaju organizacijama izradu, izvođenje i siguran rad aplikacije širom multiclouda. VMware je jedina tvrtka u svijetu koja svojim korisnicima omogućava multicloud-platformu za sve aplikacije koje organizacije upotrebljavaju.

VMware je nedavno osnovao poslovnu jedinicu Modern Applications Platform za izgradnju cloud i developerskih aplikacija koje pomažu klijentima u unaprjeđenju svojih tehnologija. Kakvi su rezultati i kakav se rast bilježi?

– U zadnjih dvadesetak godina kompanije su doživjele fundamentalnu promjenu u svom odnosu prema softveru. Tradicionalno, IT sektori su upravljali osnovnim poslovnim aplikacijama, kao što su one koje podržavaju financije, operacije, ljudske resurse i prodaju. Danas su moderne aplikacije ključni način na koji kompanija komunicira interno sa svojim zaposlenicima te vani prema klijentima i partnerima. Stoga su aplikacije i korisnička iskustva postali ključni faktor budućnosti bilo kojeg poslovanja. Kompanijama je zato prioritet poboljšati načine na koji se aplikacije razvijaju, koliko brzo se isporučuju i koliko fleksibilno upotrebljavaju. Naša im platforma omogućava developer-friendly okružje u kojem mogu jednostavno, sigurno i brzo razvijati aplikacije, uz maksimalnu efikasnost i fleksibilnost.

VMware je jedna od kompanija na koje se korisnici oslanjaju tijekom digitalne transformacije svog poslovanja, što vidite kao najčešće pogreške i propuste u tim procesima? Kako ih izbjeći i prevenirati?

– Najuspješnije kompanije će biti one koje komuniciraju s kupcima, dobavljačima i ostalim partnerima putem personaliziranih digitalnih iskustava. Danas većina kupaca ima velika očekivanja od personalizacije. Personalizacija koju pokreću aplikacije predstavlja ključni izvor konkurentske prednosti za kompanije u svim vrstama industrija – od bankarstva, poljoprivrede, zdravstvene zaštite… U prošlosti nijedna od tih kompanija svoje poslovanje nije smatrala softverskim, ali sada je nužna promjena percepcije, budući da se svi trebaju usredotočiti na pružanje vrhunskih digitalnih iskustava da bi ostali konkurentni.

Pandemija je donijela brojne izazove zbog kojih kompanije preispituju svoje strategije kontinuiteta poslovanja, kako vidite razvoj poslovanja u budućnosti? Rad na daljinu je tu da ostane, kakve izazove to postavlja pred digitalnu infrastrukturu?

– Digitalno unaprijeđen svijet ubrzao je distribuciju ljudi, informacija i tehnologije, pružajući različite nove mogućnosti korištenja dobara i usluga. Pandemija je te procese dodatno istaknula. Prema McKinseyju, e-trgovina se ubrzala pet puta u zadnjih 18 mjeseci, a prema Gartneru do 2025. 75 posto poslovnih podataka stvorit će se i obraditi izvan tradicionalnih IT centara ili oblaka. U sljedeće tri godine poslovanja će u prosjeku potrošiti 30 posto IT proračuna na edge cloud computing, kaže Masonova analiza. Pretpostavlja se da će do 2025. oko 70 posto ljudi raditi na daljinu bar pet dana u mjesecu. Rad na daljinu donosi efikasnost i uštede, sumnjam da će se tvrtke vraćati na stari način rada koji je neefikasniji, a na to su navikle ne samo svoje zaposlenike nego i partnere. Za organizacije to otvara velike mogućnosti. Također, u isto vrijeme nosi i određene kompleksnosti u organizaciji IT podrške, kao što su: upravljanje preko različitih oblaka, konzistentnost u primjeni aplikacija i razmjeni podataka, umrežavanje, osiguranje sigurnosti sustava. Razmatranje kompleksnosti može stvoriti konflikt, treba li ići u smjeru inovacija ili zadržati kontrolu nad sustavom. S VMwareovim pristupom i rješenjima taj konflikt ne postoji.

Cloud-okružje, pogotovo multicloud-model, sa sobom nosi i velike sigurnosne rizike, kako se zaštititi?

– Multicloud-era s jedne strane nudi neograničene prilike, a s druge strane postavlja se pitanje kako iskoristiti te prilike bez eksponiranja i ugrožavanja sigurnosti. Veliki broj različitih aplikacija, tehnologija i infrastruktura koje su na raspolaganju organizacije može dovesti u konflikt: ići u inovacije ili zadržati kontrolu? VMware ne misli da je pitanje ili-ili, odlučivanje za inovacije ne mora značiti prepuštanje kontrole. VMware jedini u svijetu korisnicima omogućava da njihove aplikacije rade na bilo kojoj platformi. To im daje slobodu inovacija korištenjem prednosti digitalno unaprijeđenog vremena i u isto vrijeme zadržavanje kontrole nad sigurnošću svojih aplikacija.

Kakva je situacija i kakvi su trendovi na hrvatskom cloud-tržištu?

– Trendovi u Hrvatskoj su isti kao i oni u svijetu. Svi smo dio svjetske scene. Dostupne su nam sve tehnologije, imamo iste mogućnosti i izazove kao i ostali na globalnoj razini. Pozornost treba usmjeriti na to kako iskoristiti sve prilike i mogućnosti koje su pred nama, a s druge strane kako sve to raditi sigurno i profitabilno.

Koliko hrvatske kompanije, pogotovo male i srednje, sele poslovanje u oblak i koje su još sve neiskorištene mogućnosti na raspolaganju?

– Uvođenje inovacija i ulaganje u tehnologiju preduvjeti su za rast i trebaju biti nezaobilazan dio strateških planova svakog poslovanja. Naše kompanije to jako dobro znaju. Otpor inovacijama za kompanije znači gubitak profita, pandemija je to jasno pokazala. Manje tvrtke obično nemaju ogromne proračune, pa zato trebaju donositi kreativnije odluke kako bi mogle opstati i izboriti se za svoje kupce, čija očekivanja svakodnevno rastu.

Kakvi su rezultati poslovanja VMwarea na hrvatskom tržištu? Kakvi su vam daljnji planovi širenja i razvoja?

Na globalnoj razini, rezultati ostvareni u trećem kvartalu nadmašili su očekivanja. Ukupan rast bio je 11 posto prihodom od 3,2 milijarde dolara. U Subscription i SaaS portfoliju rasli smo 21 posto, a glavni doprinos rastu u tom dijelu donijela su rješenja VMware Cloud Provider Program (VCPP), Tanzu, End User Computing (EUC), Carbon Black and VMware Cloud on AWS. Ovakvi izvrsni rezultati su preslikani i na hrvatskom tržištu, kao i u široj Adriatic regiji gde gotovo sve industrije i sektori koriste neka od naših rešenja. Što se tiče planova, kontinuirani strateški prioritet kompanije je da korisnicima pruži sveobuhvatna rešenja i alate, koji im pomažu da jednostavno i sigurno odgovore na tehnološke izazove današnjice i budućnosti. U tom smislu, unaprjeđujemo i proširujemo portfolio i linije proizvoda VMware-a.

Ne istupate često u medijima, kako vidite ulogu menadžera, kakav je vaš stil? Čime se bavite u slobodno vrijeme?

– Pojmove menadžera i lidera percipiram malo drugačije. Smatram da menadžer ima odgovornost i ulogu stvarati radni okoliš i brinuti se o ljudima u svom timu kako bi bili što zadovoljniji. Oni su u najbližem kontaktu s tržištem i tako stvaraju prihod kompanije, to rade kolege koji su dio mog tima. Moja uloga je pomoći im da se izgrade kao što bolji profesionalci i olakšati im obavljanje njihovih poslova. Uživam da su ljudi oko mene dobro i da su sretni, rezultat onda dođe kao posljedica kvalitetnog rada. U praksi vidimo da je često suprotno, na prvom mjestu je zadovoljstvo menadžera. Obožavam kretanje, čitam, sviram gitaru, bavim se meditacijom. Sada veći dio vremena radim iz Vodica i cijelu zimu plivam. Meditacija je jedini način da se ostane svoj, normalan. Recimo, kada se 'zblesira' računalo, izvučete ga iz struje i pustite da ne radi 10 minuta, a od čovjeka se očekuje da samo nastavi dalje umjesto da stane na 10 minuta. Danas je glavno pitanje gdje je nestao čovjek. Tehnologija je sredstvo i pomoć da postanemo bolji i sretniji ljudi, to bi joj trebala biti glavna uloga.