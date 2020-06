Izborna k(o)ronologija o zatvaranju TDR-a, opasnim namjerama i samoizolaciji

18. lipnja

Nekadašnji direktor razvoja motora u Volkswagenu i Audiju Axel Eiser uhićen je na ulasku u Hrvatsku i sjedi u pulskom zatvoru. Policija je postupila prema američkoj tjeralici, koja Eisera sumnjiči za umiješanost u Dieselgate – namještanje emisije štetnih plinova u dizelskim automobilima toga automobilskoga koncerna iz 2015. godine.

19. lipnja

• Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat poručio je s predizborne šetnje Međimurjem kako si lockdown kakav smo imali u protekla tri mjeseca više ne možemo dopustiti, objasnivši da za to nema izvora financiranja niti bi državni proračun to mogao podnijeti.

• Napokon je u medije prodrla 'javna tajna' o mogućnosti da BAT zatvori Tvornicu duhana Rovinj i proizvodnju prebaci u neku drugu državu. Upravo ove godine istječe petogodišnje razdoblje za koje se BAT pri kupnji TDR-a od Adrisa obvezao da će zadržati proizvodnju. No, zadnje četiri godine prihodi su stalno smanjivani – s 1,48 milijardi kuna u 2016. na 870 milijuna kuna u prošloj godini. Istodobno su rasle trošarine, posljednji put u travnju. Za BAT u Hrvatskoj radi oko 1600 ljudi, a kompanija u proračun uplaćuje oko tri milijarde kuna poreza i trošarine na godinu. Dobri argumenti Vladi za ozbiljno razmišljanje o ovom pritisku.

• Dubrovački gradski prijevoznik Libertas Dubrovnik kazneno će za pokušaj prijevare prijaviti odgovorne osobe poljske tvrtke Solaris Bus & Coach jer su, tvrde u njemu, u dva slučaja namjeravale isporučiti 11 naručenih autobusa, ali s pogrešnim tehničkim uvjetima. Da je Libertas prihvatio ovakve autobuse bio bi penaliziran s 4,5 milijuna jer je nabava financirana preko fondova EU.

20. lipnja

• Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo za socijalnu politiku preporučuju da na području Splitsko-dalmatinske županije i Grada Zagreba do daljnjega budu ukinuti posjeti domovima za starije te da korisnici domova ne odlaze kući. Preporuku su prihvatili i neki drugi domovi, poput onog u Koprivnici, i bolnice koje su ukinule posjete.

• HNS je poručio čelniku Domovinskog pokreta Miroslavu Škori kako izjavom o silovanim ženama i pobačaju nije samo zaslužio srednji prst bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović nego i kaznenu prijavu za prijetnju i zastrašivanje. Škoro je pjevač opasnih namjera, ocijenio je HNS, i podsjetio tako na Račanovu karakterizaciju HDZ-a iz 1990., koju je ponovio i Krešimir Beljak u rujnu 2018. Zaista, Domovinski pokret postaje HDZ – SDP, odnosno HDZ-ova ekspozitura kao stranke demokratskih (sic) promjena.

• Bivši IDS-ov saborski zastupnik Dino Debeljuh na predstavljanju neovisne liste građana okupljene na inicijativu udruge Pokret za čovjeka rekao je kako će se zalagati za ukidanje tunelarine na Učki. Najprije je ukinuta naplata za tunel Sveti Ilija (od početka 2018.), pa je Krk ostao bez mostarine, a tunel Učka mogao bi biti uvertira za ukidanje naplate na svim autocestama…

21. lipnja

• Fond za zaštitu okoliša objavit će ovih dana javni poziv za sufinanciranje električnih vozila, piše Večernji list. Za električne automobile i automobile na vodik država će građanima i pravnim osobama sufinancirati kupnju do 70.000 kuna, za plug-ih hibridna vozila koja ispuštaju manje od 50 g/km CO2 moći će se dobiti do 40.000 kuna poticaja, a za električne četverocikle, motocikle i mopede moći će se aplicirati za 20.000 kuna potpore, ali najviše do 40 posto vrijednosti vozila. Električni bicikli ostaju u sustavu poticaja, ali samo za tvrtke i jedinice lokalne samouprave, koje će moći dobiti do 5000 kuna po biciklu za pet do 15 bicikala. 'Obični' hibridi opet su izostavljeni iz natječaja. Kako god, lijepo je kad smo u trendu i kad si možemo priuštiti subvencioniranje svjetske autoindustrije.

22. lipnja

• Tko nije bio u situaciji da mora odgoditi planirano putovanje jer mu se pokvario auto. No, pravi je pehist predsjednik Zoran Milanović. Njemu se pokvario hrvatski air force one, pa je morao otkazati put na paradu u Moskvu, s kojom još nisu uvedene redovne zrakoplovne linije.

23. lipnja

• U samostanu u Đakovu deset časnih sestara zaraženo je koronavirusom nakon što su se dvije vratile s putovanja u inozemstvo. Bile su na Kosovu.

Poznati u samoizolaciji

Tenisačica Donna Vekić, šef HZJZ-a Krunoslav Capak, osječki gradonačelnik i HNS-ov saborski kandidat Ivica Vrkić, zadarski gradonačelnik Branko Dukić i župan Božidar Longin, dva HDZ-ova saborska kandidata – predsjednik osječkog HDZ-a Ivan Radić i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić.