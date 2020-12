Jadranka Boban Pejić: Naša je odgovornost smanjiti negativan utjecaj na okoliš

Organski proizvodi, stalna i velika ulaganja u što više ekoloških rješenja, kvalitetna atmosfera i odnosi s uvažavanjem u središtu su poslovanja Biovege. Tvrtku je prije 20 godina osnovala Jadranka Boban Pejić, da bi tri godine potom bio pokrenut brend bio&bio trgovina s više od 4000 prirodnih i certificiranih organskih proizvoda koji uključuju hranu, piće, dodatke prehrani, organsku kozmetiku te ekološke proizvoda za održavanje kućanstva. Osim prirodnih proizvoda, za Jadranku Boban Pejić drugoga puta nije bilo, jer je održivost stil njezina poslovanja i življenja.

Koliko i kako ulažete u održivost?

– S obzirom na to da smo zagovornici organske i regenerativne poljoprivrede te takve proizvode i prodajemo to je suštinsko ulaganje u održivost. Organska poljoprivreda strategija je i Europske unije jer ne onečišćuje okoliš, a povoljno utječe i na zdravlje ljudi. Svakodnevni izbori imaju utjecaj i na stanje okoliša i na društvo, a naša strast je upravo u tome da želimo imati pozitivan utjecaj na svim razinama. Smatramo da je naša odgovornost stalno uvođenje inovacija koje smanjuju negativan utjecaj na okoliš. Zadnja takva inovacija je uvođenje 100 posto kompostabilne ambalaže za robnu marku bio&bio i to je pionirski pothvat na našem tržištu. Takva ambalaža je skuplja i unatoč tome nismo podizali cijene proizvoda. Ta ambalaža ne sadrži plastiku, izrađena je od biljnih materijala i kao takva se u potpunosti razgrađuje. Isto se odnosi na naljepnicu na proizvodu. Pakirane žitarice, mahunarke, sjemenke, orašasti plodovi i suho voće u bio&bio ambalaži tako imaju pakiranja koja se potpuno pretvaraju u kompost. Naši kupci su prepoznali da zajedno na taj način smanjujemo tone plastike koja završava u okolišu.

Jedini ste lanac proizvoda sa 100 posto organskom hranom. Je li to teži put?

– Sama odluka da u našoj ponudi budu samo certificirani organski proizvodi bila je laka jer je posljedica osobne životne filozofije i integriteta. Smatramo da ako zagovaramo organske proizvode i svjesni smo važnosti utjecaja organskih proizvoda na zdravlje i okoliš, ne možemo koketirati s konvencionalnim proizvodima samo zato što imaju nižu cijenu i time privlače veći broj kupaca. Naš cilj je da kupci kad ulaze u bio&bio ili surađuju s Biovegom znaju da je hrana koju prodajemo isključivo s certifikatom organskog uzgoja. Sama provedba je mnogo izazovnija jer su potrebne pažljive provjere i analize, neki su proizvodi i teže dostupni, skuplji, nedovoljno je edukacije, a dosta greenwashinga: uvjeravanja kupaca da se tvrtka brine za okoliš iako nije tako u stvarnosti. No, mi smo toj ideji organskog potpuno posvećeni, to je naš životni poziv i pozitivno nasljeđe koje želimo ostaviti budućim generacijama.

Kako razvijate svoj web shop biobio.hr?

– Već godinama ulažemo u web shop biobio.hr. To je dio naše strategije da najkvalitetnije proizvode koje sami konzumiramo ponudimo i drugima te u onim mjestima i gradovima gdje nemamo fizičke trgovine. Kao i sve drugo što radimo tako je i web shop više od same web-trgovine, to je i mjesto edukacije, kvalitetnih savjeta, istinitih i provjerenih informacija kojima želimo inspirirati kupce na zdravije i radosnije življenje. Svake godine je prisutan porast kupaca na web shopu jer su takvi i opći trendovi. Ove godine je to naravno još i vidljivije zbog COVID-19, tako da je broj korisnika znatno veći.

Je li širenje bolesti COVID-19 utjecalo na tržište organskih proizvoda?

– Svijest da naši odabiri utječu na klimatske promjene, okoliš, time i na naše zdravlje i uopće opstojnost čovjeka svakim danom je sve veća. Iako ne postoje relevantna istraživanja, pretpostavka je kako je širenje koronavirusa pridonijelo tome da još više ljudi osvijesti utjecaj vlastitih odabira na kvalitetu življenja. U isto vrijeme ljudi su osvijestili da je najvažnije u ovoj situaciji u kakvom je stanju imunitet. Primjetan je zato porast svijesti da ono što unosimo u naš organizam te kretanje, vježbanje ili meditacija itekako pridonose jačanju imuniteta. Upravo organski i cjeloviti proizvodi sadrže više hranjivih tvari bez štetnih aditiva te su pogotovo važni za zdrav rast djece i pridonose jačanju imuniteta.