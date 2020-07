Jiry Dvorjačanski: digitalna transformacija je nemoguća bez optičkog fiksnog pristupa i mobilne 5G mreže

Jedan je od najvećih izazova tijekom krize bio izdržati veliki pritisak na mreže zbog održavanja nastave na daljinu i masovnog rada od kuće. Iznimnim naporima naših stručnjaka uspjeli smo održati kontinuitet pružanja usluga korisnicima te visoku kvalitetu i pouzdanost A1 mreža, ne dovodeći kontinuitet poslovanja niti jednom u pitanje, čak ni nakon potresa u Zagrebu.

Potvrda tome je i testiranje koje je među 94 pružatelja mobilnih usluga u 28 zemalja Europe nedavno proveo najveći europski časopis za telekomunikacije Connect u partnerstvu s globalnom savjetodavnom tvrtkom umlaut, potvrđujući A1 najboljom mobilnom mrežom u Hrvatskoj.



Tijekom ovog razdoblja pokazalo se da je digitalna transformacija poslovanja koju smo započeli prije tri godine bila najbolja odluka omogućujući nam sada puno bržu i lakšu prilagodbu na novonastale okolnosti. Zahvaljujući digitalizaciji procesa u vrlo kratkome roku promijenili smo neke obrasce rada te su pojedini procesi koji nikada ranije nisu odrađeni na daljinu, primjerice istovremeni rad cijelog A1 tima od doma, sada postali novi standard.



Rad od kuće pokazao se uspješnim modelom, ne samo zbog sigurnosti, nego je povećao zadovoljstvo i produktivnost zaposlenika. Stoga smo ga u modificiranom obliku zadržali i nakon krize. Uveli smo model po kojem zaposlenici trenutno mogu raditi dva dana tjedno od kuće, a tri iz ureda, čime im se omogućuje da iskoriste sve prednosti rada sa željene lokacije dok istovremeno u ured dolaze kada su im potrebni uživo kontakti s kolegama, uredska infrastruktura i rad na zajedničkim kreativnim aktivnostima.



Također, upravo uvodimo Flexi baby program koji majkama omogućuje da nakon povratka s porodiljnog prva tri mjeseca rade u skraćenom, šestosatnom radnom vremenu, primajući puni iznos plaće. Jednaki uvjeti i pogodnosti vrijede i za očeve koji koriste rodiljni, roditeljski, posvojiteljski ili udomiteljski dopust.



Pred ICT sektorom je jednako neizvjesno i teško razdoblje, kao i pred cjelokupnim gospodarstvom. Pandemija koronavirusa ukazala je na iznimno važnu ulogu koju kvalitetan širokopojasni pristup na najmodernijoj infrastrukturi ima u funkcioniranju svih sfera društva, od rada od kuće, nastave na daljinu, do dostupnosti javnih servisa i održavanja socijalnih kontakata.



Bez širokopojasnog pristupa i kvalitetnih mobilnih mreža te daljnjeg razvoja potrebnih kapaciteta više neće biti moguća digitalna transformacija i funkcioniranje društva. Stoga će i najveći napori u narednom razdoblju biti usmjereni na izgradnju optičkog fiksnog pristupa i mobilne 5G mreže.

Države koje će u tome biti najbrže imaju priliku povećati kako zaposlenost i efikasnost gospodarstva kroz automatizaciju i robotizaciju u okviru 4. industrijske revolucije, tako i konkurentnost čitavog društva.



Kako će točno izgledati nova normala još je možda rano previđati, no sasvim je sigurno da će se procesi i projekti još jače temeljiti na digitalizaciji. Već sada se mijenjaju načini na koje korisnici kupuju i komuniciraju s nama, pa online platforme postaju standard tjerajući one koji to već nisu učinili da ubrzano uče koristiti digitalne alate. Potvrđuje to rekordan rast korisnika A1 virtualnog shopa i self-care aplikacije Moj A1. Potrebe korisnika pogurale su nas da neke od novih mogućnosti implementiramo već sada ili u mnogo kraćem roku od planiranoga.



Jedan od standarda djelom postaje i rad od kuće. Ubrzani proces digitalizacije koji se u ovim okolnostima pokazao prijeko potrebnim, naše poimanje rada čini fleksibilnijim i otklanja sumnje pojedinaca da rad na daljinu umanjuje produktivnost. Upravo bi rad na daljinu u mnogim kompanijama mogao postati svakodnevica. Vjerujem stoga da će 'new normal' u budućnosti biti kombinacija najboljeg iz oba svijeta koja smo doživjeli - i rada od kuće i rada u uredima.



Posljedica korona krize svakako će biti, za cjelokupno gospodarstvo pa i ICT sektor. No, s druge strane posljednja dva mjeseca možda su značila više za digitalizaciju društva i poslovanja, nego posljednjih 15-ak godina. Upravo na temelju te osviještene važnosti digitalne transformacije vidim veliku priliku za daljnju digitalizaciju poslovnih korisnika i implementaciju ICT rješenja.



Primjerice, mnogima će rad na daljinu ostati standard pa smo omogućili siguran pristup internim sustavima s A1 mobilnom mrežom putem Officebox Corporate Access-a. Na vrijeme smo prepoznali važnost i ponudili im inteligentna sigurnosna rješenja koja uključuju hibridni telekomunikacijsko–ICT pristup za zaokruženu zaštitu. Agilan pristup i fleksibilnost prilikom kreiranja individualnih rješenja bit će ključni za rješavanje potreba poslovnih korisnika. Također, u sklopu digitalizacije očekujem masovniju i bržu implementaciju IoT rješenja poput pametnih brojila i drugih senzora, sustava nadzora prometa, pametne rasvjete, parkinga i sve ostalog što vodi pametnom poslovanju i gradovima.



Jedno je sigurno, digitalna transformacija i razvoj temeljen na telekomunikacijskoj infrastrukturi nove generacije, automatizaciji i robotizaciji te umjetnoj inteligenciji nema alternative. Uvjeren sam da će svijet globalno, nakon korone i oporavka gospodarstva, biti povezaniji, digitalniji, a naše poslovanje i životi još brži i jednostavniji.



