Juroslav Buljubašić: Letovi do ruba svemira bit će nam kao vožnja avionom

Milijarder Richard Branson danas je s letjelicom svoje tvrtke Virgin Galactic otputovao do ruba svemira, svega nekoliko dana prije svog rivala, osnivača Amazona i najbogatijeg čovjeka na svijetu, Jeffa Bezosa. Letom do stotog kilometara iznad Zemljine površine započeo je novo doba ‘svemirskog’ turizma, a uskoro će se na isti takav let s Bransonovom tvrtkom uputiti i poznati splitski poduzetnik Juroslav Buljubašić.

Rizičan potez

Iako ne zna kada će točno poletjeti u svemir, Buljubašić očekuje da će to biti već početkom iduće godine. U rujnu mora proći testno letenje i rutinske preglede, nakon čega će se zajedno s šest drugih putnika, pilotom i kopilotom zaputiti do ruba svemira. To će biti trideseti let po redu nakon današnjeg Bransovog prvog leta.

U razgovoru za Lider, Buljubašić je usporedio strah od leta u svemir sa strahom od poslovnih rizika, kojih je on u svojoj bogatoj poduzetničkoj karijeri imao napretek.

– Svaki poduzetnik riskira. U svim potezima ima malo straha, i u poslu, i u životu. Kada vidiš da radiš dobre stvari, kao Richard koji uvijek ‘gura’ nešto novo, lakše je prevladati taj strah koji je sigurno prisutan – kaže Buljubašić kojemu je drago da je dio tog tima koji 'gura naprijed'.

Veći rizik, veći profit

Buljubašić je uvijek bio okrenut inovacijama – prvi se počeo baviti telefaks uređajima i satelitskim antenama na ovim prostorima, i to vrlo uspješno. Hrvatskoj je javnosti poznat po svojoj tvrtci SEM (Split Elektromont) za montažu telefonskih centrala i uređaja, po kojoj je čak nosio i istoimeni nadimak.

– Kada smo u socijalizmu prvi krenuli u sklapanje telefaks uređaja, to nije bilo prihvaćeno jer su do tada dominirali teleprinteri. Isto je bilo i s kabelskom televizijom, digitalnom telefonijom, vjetrenjačama, solarnim centralama, pa i sada s proizvodnjom vodika. Sve su to poslovni izazovi puni rizika, ali oni nose i nešto dobro. Kada si među prvima, ne razumije te sredina, ne razumiju te poslovni partneri, ne razumiju te banke... No, ako među prvima uspiješ, ‘pobereš’ i više profita nego drugi – zaključuje Buljubašić na temelju svojih iskustava.

U svojoj poduzetničkoj karijeri osnovao je i banku, a najzapamćeniji posao mu je putnički brodski prijevoz kojim se počeo baviti devedesetih. Danas je, kako kaže i prilaže fotografiju, 'poduzetnik u miru' te se prije probnog letenja u rujnu opušta na brodu. Na pitanje hoće li ovako velika stvar poput putovanja na rub svemira uskoro postati komercijalizirana i dostupna većem broju ljudi, kao što nam je sada normalno, primjerice, koristiti mobitele, Buljubašić odgovara potvrdno.

– Sigurno. Sve je u početku skuplje, a poslije kada pojeftini i bude masovno, dostupno je svima. Let na rub svemira bit će kao vožnja avionom – kaže Buljubašić.