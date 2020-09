Kad se malo ispuhala priča oko Janafa, evo sad malo o biznisu... i korupciji!

Dva milijuna kuna u Janafovom 'klubu' zasjenila su prošlog tjedna transakciju od gotovo milijardu kuna kojom je švedska Stillfront grupa kupila Nanobit, kao i vijest da Rimac preuzima Bugatti. Ipak, kad se ispuhala priča o uhićenjima, ovog su se tjedna mediji malo pozabavili i biznisom.

Budućnost Hrvatske je u poljoprivredi i prehrambenoj industriji te energetici. Ovu staru mantru nove vlasti ministar gospodarstva Tomislav Ćorić u utorak je proširio na IT i gaming. Rekao je u 'Otvorenom' na HTV-u da su to industrije 'koje su se same od sebe razvile u sjajne igrače. Tu smo da im otvorimo dodatni prostor i, ono što je važno – ne smijemo im smetati'. A i to je već kakav-takav signal za hrvatsku startup-scenu – država joj neće smetati.

Kopernikanskim obratom protiv korupcije?

Drugi Plenkovićev mandat počeo je onako kako je prvi trajao i završio – koruptivnim aferama, koje su rezultirale serijom uhićenja i političarima u istražnom zatvoru. Najprije vjetroelektrane, pa Janaf, uza zastaru zbog koje je Miroslav Kutle oslobođen odgovornosti za slučaj Tisak – prava su uvertira za najavu izrade nove antikorupcijske strategije.

Nakon što je pola prošle vlade posmjenjivao zbog sumnji u korupciju, Plenković sad najavljuje da će za takva djela članovima Vlade ukinuti imunitet. Najavljuje se uvođenje obveze javne objave trošenja svih javnih sredstava, obećava se zapošljavanje dodatnih istražitelja u Uskoku, a posebna babaroga za 'mangupe u vlastitim redovima' bit će Ured europskoga javnog tužitelja, koji bi trebao 1. siječnja 2021. početi raditi u Hrvatskoj. Sve to – skupa s izmjenama Kaznenog zakona trebalo bi rezultirati ubrzavanjem kaznenog postupka, koji bi trebao završavati 'u razumnom roku', odnosno u tri godine. To bi bio kopernikanski obrat. Kutle je za Tisak prvi put bio osuđen 2004.