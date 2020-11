KLIMAOPREMA Glavni izvođač radova na pogonu za proizvodnju cjepiva u Švicarskoj

Samoborska Klimaoprema, najveća hrvatska tvrtka za proizvodnju opreme za klimatizaciju i ventilaciju koja se specijalizirala za projektiranje tzv. čistih soba, izabrana je za glavnog projektanta i izvođača radova u gradnji novoga proizvodnog pogona američke biotehnološke tvrtke Moderna u Švicarskoj u kojem će se proizvoditi cjepivo protiv koronavirusa. Moderna se udružila sa švicarskom farmaceutskom tvrtkom Lonza i zajedno testiraju cjepivo mRNA-1273, koje je već u trećoj fazi kliničkih ispitivanja.

Kako bi se pripremile za proizvodnju cjepiva u velikim količinama, obje tvrtke vode utrku s vremenom u gradnji novih pogona u kojima će se proizvoditi cjepivo. Ono će se, naime, proizvoditi na dvije lokacije: u SAD-u, u gradu Portsmouthu, i u Švicarskoj, u Vispu. Klimaoprema glavni je izvođač u Švicarskoj, ali angažirana je i u Portsmouthu. Prema pisanju švicarskih medija, cijeli projekt u Vispu vrijedi oko dvjesto milijuna eura.

– Dobili smo posao koji bi se u normalnim okolnostima radio oko dvije godine, no zbog pandemije i važnosti brze proizvodnje velike količine cjepiva onaj u Švicarskoj moramo obaviti u osam mjeseci. Bilo je izazova, i to ponajviše jer su naši ljudi često nakon dolaska u tu zemlju bili obvezni biti u dvotjednoj samoizolaciji. Cijelo vrijeme radimo u tri smjene, nema stajanja, ali projekt je pri kraju, sve bi trebalo biti dovršeno do prosinca – rekao je Sergio Galošić, predsjednik Uprave Klimaopreme, koju kao proizvođača u projektiranju prati renomirana tvrtka za razvoj proizvodnog procesa CRB iz SAD-a.

Klimaoprema je odgovorna za projekt od idejne faze do završetka validacije i primopredaje korisnicama Lonzi i Moderni. Projekt se sastoji od vrhunskog pogona za proizvodnju koji zadržava fleksibilnost u upotrebi.

– Brzina izvedbe omogućit će da prva cjepiva za tržište budu dostupna već početkom 2021., što je presudno u ovim trenucima nesigurne budućnosti i problema na svjetskoj razini – rekao je Galošić i dodao kako cijeli taj posao može pozicionirati Klimaopremu u sâm vrh inženjering-kuća u Europi, ali i otvoriti neka nova vrata.

Inače, plan je da se u tom pogonu, prođe li sve u redu, na godinu proizvodi stotinjak milijuna doza cjepiva protiv COVID-19.