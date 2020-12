Korona kriza je značajno ubrzala digitalizaciju prodaje i marketinga

U organizaciji tvrtke HSM informatika, uz potporu Salesforcea i AmChama održan je online event „Prodaja 2.0. – Pogled u budućnost“ koji je okupio regionalne opinion makere iz prodaje i marketinga koji su raspravljali o budućim trendovima, ali i donijeli konkretne zaključke što poslovni svijet može očekivati u izazovnoj 2021. godini.

Trendovi koji su vezani uz digitalizaciju nisu se promijenili, već su se uslijed korona krize samo ubrzali.

„Ako bismo željeli opisati 2020. godinu jednom riječi to bi bila inovacija. Doslovno preko noći poslovni svijet je promijenio svoje procese te ubrzao prelazak na digitalne sustave komuniciranja i poslovanja. U sektoru marketinga oglašavanje se u velikoj mjeri usmjerilo na online, upravo zato što se i prodaja proizvoda i usluga fokusirala na online. Trend koji se nastavlja je i pojednostavljivanje proizvoda i automatizacija procesa kako bi se isti jednostavnije oglašavali i prodavali, a prodaja i marketing imaju više no ikada iste ciljeve, a to je povećanje prihoda kompanije", naglasio je Hrvoje Supić iz tvrtke Salesforce.

Na panelu „Budućnost prodaje“ u kojem su sudjelovali Mato Njavro (ZŠEM), Krešimir Hlede (Greyp Bikes), Josip Ergović (NEXE) i Darko Minić (AIGO), govornici su podijelili različita iskustva, ovisno iz koje industrije dolaze.

Krešimir Hlede iz tvrtke Greyp Bikes je naglasio kako oni trenutno nemaju nikakvih problema s prodajom, dapače rasli su 120 % u odnosu na prethodnu godinu.

„Mi se nalazimo u specifičnoj situaciji, tržište mikromobilnosti je u rastu u cijeloj Europi, stoga mi nemamo problema s prodajom. Naš najveći izazov su interni kapaciteti, odnosno pronalazak kvalificirane radne snage. Planiramo i dalje ulagati u istraživanje i razvoj kao našu temeljnu djelatnost, ali naglasak ćemo staviti i na B2C tržište u segmentu proizvodnje bicikala. Također, naglasio bih da smo mi među prvima uveli Salesforce platformu i digitalizirali sve svoje prodajne kanale poslovanja.“

Josip Ergović iz Nexe Grupe istaknuo je problem isporuke robe u vrijeme korona krize.

„Srećom niti nas korona kriza nije pogodila jer ostvarujemo rekordne prodajne rezultate. No, imali smo u početku problema s dostavom robe koju izvozimo zbog zatvaranja granica. S obzirom na povećane prodajne napore, imamo potrebu za sistematizacijom i digitalizacijom prodaje i upravo uz pomoć HSM informatike implementiramo Salesforce platformu koja će nam pomoći da ostvarimo još bolje prodajne rezultate u budućnosti.“

Dr. Mato Njavro sa ZŠEM-a je istaknuo kako je prelazak na online nastavu za njih bio brz i jednostavan, no zbog zatvorenih granica izgubili su studente iz inozemstva.

„Naši profesori već godinama komuniciraju sa studentima online, stoga transformacija u tom smislu nije bila problematična. Ipak, kada smo studente anketirali i pitali preferiraju li nastavu u živo ili online, većina je ipak bila za klasičan način studiranja koji mladim ljudima omogućuje interakciju i stvaranje prijateljstva. Zbog zatvaranja granica, ove godine imamo i manji broj inozemnih studenata, pogotovo onih iz Australije, Azije i drugih kontinenata, ali zato imamo više Europljana. U budućnosti ćemo se morati više fokusirati na online nastavu za sve naše inozemne studente.“

Panel „Budućnost marketinga“ okupio je pripadnike vodećih medija u regiji – Miran Pavić (Telegram Media Grupa), Zoran Turković (24sata), Borislav Miljanović (BizLife) i Darijan Kosić (N1) – koji su jednoglasno zaključili kako je budućnost oglašavanja u stvaranju atraktivnog sadržaja koji će na kreativan i novinarski zanimljiv način prezentirati proizvode i usluge. Digitalizacija komunikacije ušla je u sve poslovne procese pa tako danas klijenti organiziraju online evente, sastanke i webinare, dok je još samo prije nekoliko mjeseci bilo nezamislivo konferenciju pratiti putem računala ili mobilnog uređaja.

„Danas više ne radimo treninge za javne nastupe, već educiramo ljude iz korporacija kako komunicirati u četiri zida putem online aplikacija, na koji način urediti pozadinu, kako se istaknuti i kako ostaviti dobar dojam. Zahvaljujući tehnologiji u novim uvjetima poslovanja imamo mogućnost komunicirati, jer u suprotnom bismo bili u velikom problemu,“ istaknuo je Borislav Miljanović iz BizLifea.

Zaključak online eventa „Prodaja 2.0 – Pogled u budućnost“ ide u smjeru važnosti kontinuirane prilagodbe na „novo normalno“, prihvaćanje novih procesa rada i ubrzani prelazak na agilno i digitalno poslovanje uz prihvaćanje tehnoloških inovacija kao nužnih za napredak poslovanja.