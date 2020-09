Koronamjere: Pomoć gospodarstvu produljuje se do kraja godine

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u četvrtak je najavio da će Hrvatski zavod za zapošljavanje u ponedjeljak donijeti odluke o nastavku mjera pomoći gospodarstvu zbog koronakrize, koje uključuju nastavak potpore za očuvanje radnih mjesta i osiguranje likvidnosti te Covid kredite.

Ustvrdivši da je vlada svojim dosadašnjim mjerama omogućila zadržavanje radnih mjesta, očuvanje likvidnost i sprječavanje značajnijeg povećanje broja nezaposlenih za što je ukupno isplaćeno 6,3 milijarde kuna, najavio je nastavak mjere sufinanciranja skraćenog radnog vremena od maksimalno dvije tisuće kuna po radniku uz pripadajuće doprinose, kao i produžetak mjera za mikropoduzetnike do 31. prosinca, također iznosi 2.000 kuna po radniku, ako je poduzetnik imao pad prometa veći od 50 posto. Ta se mjera, rekao je, odnosi na sve sektore gospodarstva i uključuje otpis pripadajućih doprinosa.

Za djelatnosti koje su posebno ugrožene, potpora od 4.000 kuna po radniku nastavit će se do 31. prosinca ove godine, rekao je Plenković. Spomenuo je pritom da se to posebno odnos na prijevoz putnika, ugostiteljstvo, turoperatore i poduzetnike vezane uz rekreaciju, kulturne, poslovne i sportske događaje, ako su imali pad prometa veći od 60 posto. I ta potpora uključuje otpis doprinosa na plaće.

Osim za ugrožene djelatnosti, mjera od 4.000 kuna omogućit će se i poduzetnicima i djelatnostima koje budu zatvorene odlukama lokalnih ili nacionalnog stožera civilne zaštite, rekao je Plenković.

Sve te mjere će po njegovim riječima do kraja godine zajedno koštati oko 800 milijuna kuna i financirat će iz državnog proračuna, ali dio sredstava bit će kompenziran iz europskih fondova i to kako iz postojeće financijske perspektive, tako pro futuro iz zajmova SURE programa, a dio iz iz budućih programa, primjerice Fonda za oporavak i otpornost. Ujedno je najavio nastavak izdavanja "Covid" kredita putem HAMAG-BICRO-a i programa HBOR-a.

"Hrvatska je poduzela nacionalne mjere pravovremeno...reagirali smo na vrijeme i zato nismo osjetili veći porast nezaposlenosti i omogućili premoštavanje krize brojnih gospodarskih subjekata", rekao je Plenković. Ocijenio je da su nove aktivnosti na tom tragu, najavivši temeljitu raspravu sa sindikatima i poslodavcima.