Marketing meet up - Panel rasprava ‘Što mediji trebaju učiniti da prežive?‘

Dva online, a ukupno 54. MMZG dovodi stručnjake iz medija s kojima će se pričati o utjecaju koronavirusa na njihovu industriju i probati dati savjete što učiniti. Smanjivanjem budžeta za oglašavanje mediji su ostali bez velikog izvora prihoda, a od njih se u ovim vremenima očekuje još više kvalitetne produkcije i sadržaja. Sudjelovat će stručnjaci iz različitih medija te osobe koje ih, sa strane agencije, najčešće povezuje sa klijentima.



Gosti panela:

- Bojana Božanić Ivanović, Lider media

- Kristina Mislov, Journal.hr

- Boris Trupčević, 24sata

- Mario Lovrić, Studio Nexus

- Ilija Brajković, Kontra, moderator

PRAVILA

1. Događaj će se održati putem aplikacije Microsoft Teams koju možete preuzeti OVDJE. Aplikacija podržava do 250 sudionika, ali ćemo snimati panel raspravu i kasnije je objaviti.

2. Link za sami sastanak ćemo poslati prvo ljudima koji se prijave putem meetup eventa 16.4. u 18:45. Kada ga dobijete na email kliknite i sljedite dalje upute.

3. U 18:55 pušta se link javno pa će, ako oni koji su se prijavili nisu došli na vrijeme, moći pridružiti i ostali po sistemu first come first served. Ako nema mjesta kasnije ćete ipak moći pogledati snimku.

4. Za vrijeme panela, pitanja ćete moći postavljati ISKLJUČIVO putem chata, nipošto ne putem mikrofona jer bi onda nastao komunikacijski kaos. Isto tako, za vrijeme panela vas molim da isključite kameru i mikrofon.

VRIJEME

18:45-18:55 Slanje linka i login prijavljenih putem ove platforme

18:55-19:00 Slanje linka i login ostalima

19:00-20:00 Panel rasprava: "Što mediji trebaju učiniti da prežive?"

20:00-20:30 Otvorena rasprava i pitanja publike

20:30-... Networking i fun u neslužbenom obliku, svatko pije piće, imamo i popust na Varionicu :-). Vidjet ćemo kako će ovo funkcionirati, možemo putem chata, video...