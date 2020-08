Medalja za inovativnost u borbi protiv koronavirusa

Svjetska federacija inovatora raspisala je međunarodno natječaj ''Inoventions VS Corona'' pod sloganom ''Be part os solution''. Inicijativa “Invention Contest for the Benefit of Humanity Against COVID-19” je pokrenuta kako bi se iskoristila kreativnost inovatora u borbi protiv posljedica pandemije uzrokovane bolesti COVID-19.

Pozivu su se odazvali inovatori iz 35 zemalja svijeta sa 202 pristigle prijave, međunarodni ocjenjivački sud sastavljeno od osam članova odradio je ocjenjivanje prijava.

Tvrtka PIP na natječaj je prijavila jedan od proizvoda prirodne kozmetike Dermapip iz linije Farmakol . Radi se o Unimasti – više namjenskoj masti čija je primarna funkcija zaštita kože ruku izložene težim uvjetima poput nošenja jednokratnih zaštitnih. Glavna karakteristika ovog proizvoda je prirodno sastav koji osim što osigurava zaštitu kože, umiruje reakcije na koži te potiče obnavljanje. Kao i svaki proizvod iz Derapip linije, Unimast je jedinstvenog prirodnog sastava na bazi pčelinjih proizvoda – pčeliji vosak, propolis, matična mliječ, te s dodatak ekstrakta nevena i kamilice te alantoina.

Alantoin je sastojak koji se u kozmetici koristi već 70 godina te ima dokazanu ulogu u umirivanju i zacjeljivanju kože.

Propolis ima antivirusna i antimikrobna svojstva, matična mliječ je pravi koncentrat hranjivih tvari i vrlo blagotvorno djeluje na kožu, pčelinji vosak štiti kožu od isušivanja te pruža zaštitu od brojnih vanjskih čimbenika, neven smanjuje crvenilo, djeluje protuupalno i umirujuće, dok aktivna tvar iz kamilice bisabolol djeluje izrazito protuupalno i regenerira kožu.

Upravo je Unimast prepoznata te nagrđena brončanom medaljom za inovacije od strane Svjetske federacije inovatora.

''Inovatorstvo je sveprisutno u Farmakol liniji'', govore u PIPu. ''Zadovoljni smo medaljom – mnogi od naših Farmakol proizvoda nosioci su brojnih medalja za inovatorstvo pa je ovo nastavak tog niza uspjeha. Medalje su produkt sveobuhvatnog pristupa u kojem se primjenjuje iskustvo apiterapije i nova saznanja o djelovanju pčelinjih proizvoda.''

Ivan Brčić, osnivač tvrtke PIP, također i inovator , zajedno sa suradnicima radi na osmišljavanju novih proizvoda tako da svake godine tvrtka na tržište lansira 2 do 3 nova proizvoda.

''Krenuli smo vrlo ambiciozno u 2020. godinu s velikim planovima koje smo, usprkos globalnim problemima uzrokovanim pandemijom, izrealizirali. Unimast i Kardiopip kapsule, te repelenti PikoStop i PikoStop Kids našli su svoje kupce vrlo brzo nakon izlaska na tržište. Razlog tome je što linija Farmakol postoji već dugi niz godina i zadobila je povjerenje kupaca. Kvaliteta, učinkovitost te pristupačnost glavne su odlike ove linije stoga svaki novi proizvod pobudi veliki interes kod kupaca.''

S ovom nagradom ne prestaju inovacije i osmišljavanje novih proizvoda u PIP-u.

Raste potreba za inovativnim rješenjima jer je tržište sve zahtjevnije i čini veliki zaokret upravo prema pčelinjim proizvodima. Visoka kvaliteta, provjereni sastojci i unapređenje proizvoda temeljeno na znanstvenim činjenicama o djelotvornosti, bit će put kojim se nastavlja daljnji razvoj inovacija u tvrtki PIP.