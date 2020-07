Mirjana Sović: Kad ljubav pretvorite u posao, nastane prvi hrvatski hotel za mačke

Čovjek poželi barem nakratko biti mačka kad uđe u dnevni boravak Royal Cat Hotela u Dugom Selu, prvoga mačjeg hotela u Hrvatskoj. Mjesto je to gdje stvarnost uzmiče pred mačjom bajkom vrijednom 250.000 kuna. Toliko je, naime, Mirjana Sović uložila novca u najam i opremanje poslovnog prostora od 120 četvornih metara ​smještenog u prizemlju nove višekatnice uz glavnu dugoselsku prometnicu. ​

Ta je poduzetnica više od dvadeset godina radila u automobilskoj industriji u Njemačkoj, bila je direktorica prodaje, a kad se vratila u Hrvatsku, otvorila je hotel za mačke, ponajprije zbog toga što nije imala kamo sa svojih šest mačaka kad je trebala putovati jer u Zagrebu, kao ni u cijeloj Hrvatskoj, nije bilo hotelskog smještaja za te životinje.

Po uzoru na Singapur

U hotelu koji posluje malo više od jedne godine potražnja prije pandemije koronavirusa bila je triput veća od smještajnog kapaciteta. Svoju je poslovnu ideju Sović realizirala po uzoru na mačje hotele koje je vidjela putujući po svijetu, posebice u Singapuru.

U mačjem svijetu već je desetljećima: osim što su joj mačke kućni ljubimci, volontira u udrugama za njihovo zbrinjavanje i trenutačno se samostalno skrbi o dvadeset šest uličnih mačaka. Za sebe kaže da je, osim što je poduzetnica, i mačja služavka koja s kolegicom i poslovnom partnericom Rahelom Cvitković vodi hotel.

'Mijau-mijau' hotel opremljen je prostranim boksovima, apartmanima za mačke, penjalicama, grebalicama, skrivalicama i ostalim igračkama dizajniranima prema zamisli poduzetnice Sović. Dok smo razgovarali s njom u prostoru koji je gotovo sterilno čist i vrlo svijetao, oko nas se igralo šest mačaka. Jedna je bez imalo straha sjela na naslon našega stolca te zadovoljno prela i mazila se kao da se oduvijek poznajemo.

Svaka mačka svijet je za sebe i svaka je sebi središte svijeta te samo vrsni poznavatelji mačje psihe mogu udovoljiti željama tih samoljubivih bića. Briga o mačkama u hotelu ne svodi se samo na hranjenje i čišćenje, ondje se bave svakom posebno. Tijekom nedavnoga produljenog vikenda u hotelu su boravile dvadeset tri mačke, a smještajni kapacitet za srpanj i kolovoz već je osamdeset posto popunjen.

Briga o mačkama nije malen posao, ali Sović ističe da je pokreće velika ljubav prema njima. Posebna pozornost posvećena je higijeni: prije ulaska u prostor u kojemu borave životinje posjetitelj na recepciji dezinficira ruke i obuje jednokratne papuče. To pravilo postoji od početka rada hotela, neovisno o pandemiji koronavirusa, a sad je obvezatno nositi i masku.

Može i VIP apartman

S recepcije se ulazi u veliku prostoriju u kojoj su VIP apartmani (u jedan mogu stati četiri mačke), a iz njega u manji dio u kojem su dvokrevetni boksovi ili klasični apartmani. Dok se mačke bezbrižno igraju i izležavaju, svira im lagana klasična glazba, a na televizoru mogu gledati i kućne ljubimce.

One manje druželjubive, ne samo s ljudima nego i sa svojom vrstom, nerado napuštaju boks, a kad to učine, ponašaju se agresivno, zbog čega moraju biti pod posebnim nadzorom. Kad je odlučila otvoriti mačji hotel, Mirjana Sović jedva je našla prostor jer čim bi iznajmljivači čuli što namjerava raditi, odbijali su je uvjereni da je riječ o prljavom poslu. Tek je uz pomoć prijatelja uspjela unajmiti prostor u Dugom Selu; inače, bilo bi joj mnogo lakše da je bliže Zagrebu.

– Otvorila sam hotel da bih imala gdje ostaviti svoje mace dok sam na putu i od toga napravila posao od kojeg živim. U Hrvatskoj ima više od 350 tisuća mačaka, ali kao da ih nema. Niti ima skloništa za njih niti je bilo hotela, koji u inozemstvu postoje već pedeset godina. Po društvenim mrežama nudi se privatno čuvanje, ali za mene ne postoji opcija čuvanja mačke u nečijoj dnevnoj sobi. Najvažnije je da maca ima svoj mirni kutak, svoju zdjelicu, zahod i da zbog higijenskih razloga nema zajedničkog dijeljenja tih stvari s drugim mačkama. Sad imam gdje ostaviti svoje mace i mirne duše otići na put. Pratim ih videonadzorom pa mogu u bilo koje vrijeme vidjeti što rade kao i ostali koji svoje mačke ostave ovdje na čuvanje – kaže Sović, ističući da je dugo boravila u poslovnom svijetu i da se mogla baviti nekim drugim poslom, ali da u ovome uživa.

Spojila je zadovoljstvo i posao, no ništa nije radila napamet. Prije nego što je otvorila hotel, istražila je tržište. Njezin hotel zasad može primiti sedamdeset mačaka na dan, ali zbog okolnosti ne želi ih više od četrdeset pet jer joj je cilj održati visoku kvalitetu usluge.

– Ne želim držati mačke 24 sata zatvorene u apartmanima, a ovo je ipak premalen prostor da ih vani bude sedamdeset u isto vrijeme. Riječ je o higijeni, prostor mora biti čist i uredan… – objašnjava Sović, napominjući da hotel redovito dezinficira, sve tekstilne predmete kojima se mačke koriste iskuhava, ima poseban usisavač za skupljanje dlaka te pribor za čišćenje posebno namijenjen održavanju prostora za smještaj kućnih ljubimaca.

Gužve ljeti i blagdanima

Hotel je izvrsno radio sve do listopada prošle godine, potražnja je bila veća od kapaciteta, no kad je prošla sezona godišnjih odmora, pritisak je popustio i onda se ponovno povećao za božićnih i novogodišnjih blagdana te u sezoni skijanja. Mnogo je rezervacija bilo i za uskrsne blagdane, ali otkazane su zbog koronavirusa, no hotel je unatoč tome radio jer je u njemu bilo dvanaest mačaka vlasnika koji su zaglavili u karanteni u inozemstvu. Sović ističe da zbog tih oscilacija u potražnji ne može procijeniti rezultate poslovanja kakvi bi bili u normalnim uvjetima, no jasno joj je da je povukla dobar poslovni potez.

– Čim su ukinuta ograničenja, počeli smo normalno raditi. Planiramo zaposliti još ljudi i razmišljamo u svim smjerovima: hoće li biti nekakve franšize ili ćemo otvoriti još jednu lokaciju te možda ući u posao s investitorima. Velika sam perfekcionistica i moram imati potpunu kontrolu nad svime. Ne znam kako bih ovaj posao prepustila nekomu i došla jedanput na tjedan u kontrolu. To nije prodaja bilo kakvih usluga i predmeta, to su životinje. Morate biti veliki ljubitelj i voljeti ono što radite, poznavati mace, čitati govor njihova tijela, ponašanje... Imamo mnogo ideja i nekoliko ponuda za ulaganje, ali moramo čekati da prođe ovo krizno vrijeme jer nitko ne zna što i kako dalje. Zasad sve ostaje kako jest – kaže Sović čiji radni dan traje dvanaest sati.

Akcija za beskućnice

Dva dana zaredom radi ona, a dva dana kolegica. Mačke po noći ostaju same u boksovima, ali pod videonadzorom. Hotel surađuje s veterinarskom ambulantom u Dugom Selu čija je usluga dostupna 24 sata na dan. Cijene smještaja razlikuju se prema tome žele li vlasnici mačku smjestiti u VIP ili klasični apartman. Najskuplja varijanta za VIP apartman jest boravak od jednoga do tri dana, što stoji 150 kuna po danu; za dvije mačke istoga vlasnika cijena za drugu upola je manja. Cijena trodnevnog smještaja u klasičnom apartmanu je 120 kuna na dan, VIP smještaja od četiri do deset dana 130 kuna na dan, a smještaja duljeg od deset dana 100 kuna na dan.

Ako je riječ o dugoročnom čuvanju, npr. od nekoliko mjeseci, cijena se​ dogovara posebno. U nju su uračunani pijesak i svježa mačja trava. Vlasnici u hotel smiju donijeti samo uredno cijepljenu i kastriranu ili steriliziranu mačku, osim ako nije riječ o mačiću, i potvrdu veterinara o tome. Sović trenutačno ima više od dvanaest tisuća kuna mjesečnih izdataka, i to bez onih za plaće, ali uvjerena je da će unatoč zastoju zbog pandemije koronavirusa posao opstati jer ljudi stalno putuju, a mačke netko treba čuvati.