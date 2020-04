Moć prilagodbe kompanija doći će do izražaja više nego ikada

Kakve će biti posljedice pandemije COVID-19 na osigurateljnu industriju, ali i cjelokupno gospodarstvo, teško da itko može predvidjeti. Međutim, da je sigurno kako će ove i sljedeće godine biti izražena jaka tržišna borba za svakog klijenta, objašnjava Jasminka Horvat Martinović, predsjednica Uprave Wiener osiguranja VIG.

Je li i kako globalna pandemija COVID-19 utjecala na poslovanje osigurateljne industrije?

– Prema najnovijem​ Ipsosovu istraživanju, čak 76 posto Hrvata vjeruje da će pandemija negativno utjecati na njihova primanja. Osim toga, podaci Hrvatske turističke zajednice pokazali su da turističkog prometa gotovo nema, a u ožujku je pao za 75 posto. Vlada Republike Hrvatske reagirala je zajedno s HNB-om na novonastalu situaciju i zajedno pomažu gospodarstvu unutar svojih djelokruga. Svaka je pozitivna mjera za pomoć gospodarstvu dobrodošla, no poduzetnici i velike kompanije već sada moraju imati plan za oporavak i provoditi ga. Uzimajući sve to u obzir, sigurno će ove i sljedeće godine biti izražena jaka tržišna borba za svakog klijenta. Kod ponude i potražnje već sada veliku ulogu igra moć adaptacije, a mogu reći da osigurateljna industrija traži sve moguće načine prilagodbe radi zadovoljstva klijenata te pružanja zaštite i u ovakvim okolnostima.

Kako su te promjene utjecale na poslovanje Wiener osiguranja?

– Aktualne se promjene, prije svega, odnose na nužnu prilagodbu pojedinih dijelova poslovanja, nikako na kvalitetu naših proizvoda i usluga. Kao odgovorna i društveno osjetljiva kompanija proveli smo sve mjere čiji je glavni cilj zaštita zdravlja naših zaposlenika, klijenata i partnera. U skladu s tim osigurali smo svim zaposlenicima svu potrebnu infrastrukturu za rad od kuće. U uredima i poslovnicama rade samo dežurni zaposlenici uz osiguranu mjeru fizičke udaljenosti od dva metra i najviše higijenske standarde. Kako bismo održali jednaku razinu usluge, dodatno smo pojačali komunikaciju svim online kanalima. Brzo smo donijeli dobre odluke kako bismo se što uspješnije prilagodili trenutačnoj situaciji. Jedna od naših temeljnih vrijednosti jest otvorenost prema promjenama i zaista mogu reći da je u današnjem kontekstu svi zajedno u Wieneru živimo. Izrazito sam ponosna na naše zaposlenike koji u ovoj situaciji prihvaćaju promjene, gledaju širu sliku i poslu pristupaju s pozitivnim stavom.

Što biste iz svojeg iskustva istaknuli kao ključne elemente prilagodbe kompanija ovoj situaciji?

– Iz našeg iskustva iznimno važno je osigurati otvorenu i kontinuiranu komunikaciju sa svim dionicima. Jedino tako možemo opravdati povjerenje i održati kvalitetne odnose koji mogu ojačati ili oslabiti kad ova kriza prođe. To ovisi o nama. Dodatno se trebamo pitati kako svi mi možemo pomoći i izaći ususret u sklopu svojeg djelovanja. Primjerice, nakon nedavnoga snažnog potresa u Zagrebu svim svojim klijentima maksimalno smo izašli ususret pri isplati štete po policama kaska i imovine, a dodatno smo ubrzali cijeli proces kako bi bili tu za njih kad im je naša pomoć najpotrebnija.

Koja je vaša poruka za budućnost poslovanja?

– I dalje ćemo kao kompanija težiti izvrsnosti na svim razinama, a upravo u tome dolazi do izražaja naša snaga i iskustvo. Pokazuju to i naši izvrsni rezultati u ovoj godini zahvaljujući kojima trenutačno zauzimamo treću poziciju na hrvatskom tržištu osiguratelja. Prema najnovijim istraživanjima potrošači od kompanija očekuju da im svojim inovativnim uslugama i proizvodima olakšaju novonastalu situaciju. Također očekuju da kompanije nastave komunicirati, ali da osim svojih proizvoda i usluga prilagode način, stil i sadržaj komunikacije. Pred nama je izazovno razdoblje, no moć prilagodbe kompanija sada će doći do izražaja više nego ikada, i to u obliku pružanja novih proizvoda, razvoja digitalnih usluga i novih komunikacijskih alata. Sve to otvara mnogo mogućnosti te vjerujem da će kompanije i poduzetnici s inovativnim pristupom i kreativnim rješenjima iz ove krize izaći snažniji.