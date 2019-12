NAJDOGAĐAJ GODINE: Agrokor prestao postojati, osnovana Fortenova grupa

U travnju ove godine najveća poslovna grupacija Agrokor prestala je postojati u oblicima koje smo do tada poznavali. Rodila se 'klonirana' Fortenova grupa sa potpuno novom vlasničkom strukturom koju su podijelili Rusi i Amerikanci. Dobila je i američki stil upravljanja – upravni odbor, koji odlučuje o strateškim pitanjima i budućnosti kompanije. Ove godine za novi sustav najveći izazov bio je pošto-poto ugovoriti refinanciranje roll up kredita, kako ne bi 'skliznuo' u stečaj. U rujnu je Fortenova to uspjela sa američkim fondom HPS Investment Partners i ruskom VTB bankom, u vrijednosti 1,157 milijardi eura, s kamatom od 8,3 posto. Sada to treba moći vraćati.

Bilo je tijekom godine i trzavica u menadžerskim redovima. Glavni direktor i član UO, Fabris Peruško, nije se slagao sa svojom zamjenicom Irenom Weber. U tom dvoboju Peruško je imao jaču podršku i 'ostao na nogama', a Weber je sredinom listopada napustila Fortenovu i danas je još na funkciji u nadzornim odborima Agrokorovih kompanija. Prema podacima Poslovne Hrvatske, iz upravnog odbora otišlo je u godinu dana devet članova, stranaca, a zamijenili su ih novi, uključujući Ivicu Mudrinića, koji, malo paradoksalno, danas u Fortenovi predstavlja radnike.

Krenulo se i u rješavanje non core biznisa. Prvi na prodaju je turistički sektor (agencije Atlas i Kompas), građevina (Projektgradnja) te zadarska Sojara.

Iako su mnogi skeptični prema poslovnim rezultatima Fortenove, s obzirom da u cijelom procesu nije napravljeno pošteno restrukturiranje, Peruško najavljuje da će ovu godinu završiti sa 100 milijuna eura većom operativnom dobiti. U 2020. Fortenovu čeka ozbiljan 'zahvat' prebacivanja Mercatorove imovine s Agrokora na Fortenova grupu u Sloveniji i Srbiji, za što ne postoji blagonaklonost lokalnih javnosti ni politika. Konzumu prijeti sve ozbiljnije nedostatak radne snage. Iako u njegovim trgovinama rade sve generacije, umirovljenici i studenti, razne rase i nacionalnosti, radno vrijeme se skraćuje. A nikad se ne zna i kad bi sadašnjim vlasnicima moglo na pamet pasti prodaja i core biznisa.