Najutjecajniji promicatelji hrvatskog poduzetništva žive od znanja

Izvrsno posluju, inovativne su, izvoze, zapošljavaju velik broj radnika, dobitnice su mnogih nagrada i u najboljem svjetlu predstavljaju hrvatsko poduzetništvo, pamet i znanje na domaćem i stranom tržištu. Riječ je o kompanijama čiji se godišnji prihod pojedinačno mjeri u nekoliko milijardi kuna. Jedna od najinovativnijih hrvatskih komapanija koja uspješno posluje na domaćem i stranom tržištu jest Ericsson Nikola Tesla čija predsjednica Gordana Kovačević ističe da inovativnim rješenjima visoke tehnologije koja transformiraju industrije, javni sektor i društvo u cjelini ENT na najbolji način predstavlja hrvatsko gospodarstvo utemeljeno na znanju i visokom stupnju dodane vrijednosti.



– Kompanijski stručnjaci koji su zahvaljujući izvrsnosti i odličnoj sposobnosti rada u globalnim timovima traženi na projektima kojima se stvaraju tehnologije budućnosti naši su najbolji ambasadori – ističe Kovačević koja je već četvrtu godinu zaredom proglašena vodećom ženom hrvatskoga biznisa.



Ericcson Nikola Tesla dobitnik je mnogih nagrada i priznanja, o kojih je jedno stiglo i od Europske komisije jer u tri od njezinih dvadeset pet projekata važnu ulogu imaju stručnjaci te kompanije.

Ljekoviti utjecaj

U gotovo cijelo stoljeće dugoj povijesti Pliva je proizvela stotine kvalitetnih lijekova i pridonijela liječenju ljudi u Hrvatskoj i svijetu. Također je velik doprinos njezinih stručnjaka, istraživača i znanstvenika u razvoju tehnologije i znanosti, ističe Mihael Furjan, predsjednik Uprave Plive.



– Plivin uspjeh ne bi bio moguć bez znanja i iskustva različitih stručnjaka koji danas iz Hrvatske pokreću globalne trendove u proizvodnji lijekova. Pliva je jedan od najvažnijih hrvatskih izvoznika. Kao dio Teva grupe razvija i proizvodi lijekove kojima se u svijetu svakodnevno koristi više od dvjesto milijuna ljudi, od kojih je sedamsto tisuća pacijenata u Hrvatskoj – kaže Furjan, naglašavajući da je Pliva sa svojim proizvodima zastupljena u šezdesetak zemalja na svim kontinentima, uključujući najrazvijenija farmaceutska tržišta.



Za postignute uspjehe dobila je mnogo domaćih i međunarodnih priznanja, od onih za najbolju izvoznicu do onih za najbolje investicijske projekte.



Jedan od najvećih hrvatskih poslodavaca jest Hrvatska pošta koja zapošljava deset tisuća radnika i u svakom je kutku Hrvatske. Njezinih oko 2500 poštara dostavi gotovo milijun i pol pošiljaka na dan na različite adrese, a 1016 poštanskih ureda tvori najveću maloprodajnu mrežu u Hrvatskoj.



– Utjecaj Hrvatske pošte na cjelokupno gospodarstvo doista je velik, 600-tinjak milijuna kuna na godinu. Nedavno je postala članica, odnosno dioničarka, International Post Corporationa, što je velik uspjeh. Članica smo i Svjetske poštanske unije te europske udruge poštanskih operatora PostEuropa – ističe Ivan Čulo, predsjednik Uprave Hrvatske pošte. Osim mnogo filatelističkih nagrada i priznanja Pošta je već tri godine zaredom dobila certifikat Poslodavac partner te dva priznanja Business Leaders. Na međunarodnom planu sudjeluje u provedbi europskog projekta 'COG-LO' (kognitivna logistika).

Globalna konkurentnost

Privredna banka Zagreb (PBZ), prema riječima Dražena Dumančića, pomoćnika izvršnog direktora Ureda Uprave za korporativne komunikacije te banke, nudi potpunu paletu specijaliziranih proizvoda i usluga za oko 1,7 milijuna klijenata i razgranatom poslovnom mrežom pokriva cijelu Hrvatsku. S oko dva i pol milijuna izdanih kartica PBZ grupa predvodnica je u kartičnom poslovanju s tržišnim udjelom u kreditnim karticama od oko 33 posto.



– U PBZ-u se više od 96 posto transakcija obavlja elektronički i prva smo komercijalna banka u Hrvatskoj koja klijentima omogućuje uslugu Google Pay još od 2018., a od ove godine i Apple Pay. PBZ je također centar izvrsnosti za mnoga područja bankarskog poslovanja u Grupi​ Intesa Sanpaolo​, a nedavno je preuzimanjem većinskog vlasništva u bankama Intesa Sanpaolo u BiH te Sloveniji postao i regionalni bankarski centar – kaže Dumančić.



Banka je dobitnica mnogih uglednih stranih i domaćih nagrada za kvalitetu i uspješnost kao što su The Euromoney Awards for Excellence, The Banker i Global Finance Awards. Također je dobitnica Zlatne kune, a Dinko Lucić, predsjednik Uprave, dobitnik prestižne nagrade CEO Today Magazine Europe Awards za 2019.



Farmaceutska kompanija JGL hrvatsko gospodarstvo predstavlja na više od pedeset svjetskih tržišta na kojima posluje izravno ili preko partnera.



–​ JGL mnogim suradnjama dokazuje snagu i konkurentnost na globalnom tržištu i stručnost zaposlenika, posebice u oftalmologiji, koja je naše ključno terapijsko područje. Nedavno strateško partnerstvo s Polpharmom, najvećim poljskim proizvođačem lijekova, izvrstan je primjer vrijednosti ulaganja u vlastitu pamet koja se očituje u razvoju i proizvodnji proizvoda s dodanom vrijednošću – napominje Mislav Vučić, glavni izvršni direktor JGL-a.



Ta je kompanija i dobitnica priznanja za najinovativnijeg izvoznika, Zlatne kune, nagrade Sjaj, Zlatnog ključa za najboljeg izvoznika u Rusiju...

Ispred trenda

Sabina Škrtić, članica Uprave poslovnog sustava Energia naturalis (ENNA), ističe da ta grupa u čijem je sastavu dvadesetak tvrtki od kojih je najuspješnije Prvo plinarsko društvo, hrvatsko gospodarstvo u inozemstvu predstavlja sudjelovanjem u tržišnoj utakmici na europskom energetskom tržištu.



– To karakteriziraju visoka profesionalnost i pouzdanost u svakodnevnom radu. Visokim profesionalnim standardima u zemlji i inozemstvu nastojimo se profilirati kao pouzdan partner koji prati trendove u energetici i izvrsno poznaje europsko plinsko tržište – kaže Škrtić.



U posljednjih godinu dana kompanija A1 Hrvatska primila je nekoliko priznanja: Stevie Awards i P3 Best in Test, certifikat za najbolju mobilnu mrežu na domaćem tržištu, što je ujedno peti osvojeni Stevie Award i čak šesti certifikat P3, te dva velika međunarodna priznanja: zlatnu nagradu na PR World Awardsu i uvrštenje među finaliste na European Broadband Awardsu.



Od dolaska na hrvatsko tržište, na kojem posluje već dvadeset godina, uložila je više od milijardu i pol eura u nove napredne tehnologije omogućujući korisnicima stalan pristup najboljoj svjetskoj ponudi tehnoloških dostignuća. Sad je fokusirana na ulaganje u 5G i razvoj gigabitnog društva koje će omogućiti ravnomjeran rast i razvoj zemlje, posebice ruralnih dijelova.

Zeleno gospodarstvo

Sa započetim ciklusom ulaganja u obnovljive izvore energije HEP je predvodnik hrvatske energetske tranzicije i najveći ulagač u zeleno gospodarstvo te općenito jedan od najvećih ulagača u Hrvatskoj. Već je desetak godina na europskim tržištima električne energije i plina, od Njemačke do Kosova; velik udjel ostvario je i na slovenskom tržištu opskrbe električnom energijom te je sve više zastupljen na tržištima Srbije i BiH. Dobitnik je niza priznanja i nagrada, od kojih su najnovije Nagrada za održivu inovaciju (Oracle) 2019. i Green Frog za najveći napredak u nefinancijskom izvještavanju (Deloitte), dobivene ove godine.

Dario Gabrić, direktor Ureda korporativnih komunikacija Erste banke, ističe da je cilj te banke rast hrvatskoga gospodarstva i poticanje napretka hrvatskog društva.



– Tomu možemo najviše pridonijeti velikom kvalitetom financijskog i nefinancijskog dijela poslovanja – kaže Gabrić, koji također ističe da je Erste banka šest puta dobila nagradu Zlatnu kunu, nagradu za najaktivniju banku partnericu u financiranju međunarodne trgovine u Hrvatskoj koju dodjeljuje Europska banka za obnovu i razvoj, a nedavno je treći put u posljednjih pet godina osvojila nagradu za najbolju uslugu privatnog bankarstva u Hrvatskoj za 2019. u sklopu Global Private Banking Awardsa koji zajedno organiziraju međunarodni financijski časopisi iz grupe Financial Timesa – The Banker i PWM.

Digitalna infrastruktura

Prema riječima Siniše Đuranovića, višeg potpredsjednika i glavnoga pravnog savjetnika Hrvatskog Telekoma, taj najveći privatni ulagač u digitalnu infrastrukturu u Hrvatskoj u posljednje četiri godine investirao je više od 7,5 milijardi kuna.



– HT grupa lani je izravno pridonijela s tri posto hrvatskom bruto domaćem proizvodu te je izravno zapošljavala pet tisuća ljudi; neizravno je doprinos bio znatno veći. Grupa je te godine izravno i neizravno pridonijela s 11,3 milijarde kuna induciranog BDP-a, otvorila 30,2 tisuće radnih mjesta i donijela 3,26 milijardi kuna poreza i doprinosa. Pametnim ulaganjem u digitalnu infrastrukturu Hrvatski Telekom omogućio je da se u tri godine, od 2015. do 2018., bruto dodana vrijednost kompanije poveća s 8,95 na 9,77 milijardi kuna, odnosno za 9,2 posto, apsolutni doprinos BDP-u za 7,8 posto, doprinos ukupnom broju zaposlenih u ekonomiji za čak 11,1 posto, a doprinos proračunskim prihodima za 2,5 posto – kaže Đuranović, ističući da udvostručenje brzine fiksnog interneta kakvo je postigao Hrvatski Telekom u pet godina u prosječnoj lokalnoj samoupravi potiče osnivanje desetak novih kompanija i otvaranje 811 novih poslova.



Sve to povećava i produktivnost kompanija za dodatnih 364.400 kuna po zaposlenom i stvara 420 milijuna kuna novih izvoznih prihoda. Hrvatski Telekom ​ove je godine dobio dvije nagrade kompanije Ookla – za najbržu mobilnu mrežu i najbolju pokrivenost u Hrvatskoj.



Također je proglašen Microsoftovim partnerom za 2019. u Hrvatskoj te prepoznat među njegovim najboljim globalnim partnerima za izvrsnost u inovacijama i uvođenju korisničkih rješenja utemeljenih na Microsoftovoj tehnologiji.

​Spomenuti primjeri nisu jedini: u kategoriju hrvatskih kompanija koje na najbolji način predstavljaju hrvatsko poduzetništvo u zemlji i svijetu može se uvrstiti i mnogo srednjih i malih tvrtki koje proizvodima i uslugama osvajaju svjetsko tržište.