NASLJEDNIK MARINA PUCARA - Goranu Markulinu trenutno mala prednost pred Martinom Dalić za preuzimanje Podravke

Martina Dalić, bivša ministrica gospodarstva bila bi najpoželjnji izbor premijera Andreja Plenkovića za novog čelnog čovjeka Podravke, koja je bila među prvima, ako ne i prva s kojom je premijer obavio razgovor o toj mogućnosti. No činjenica da takva odluka još nije donesena i da se u međuvremenu kao vrlo ozbiljan kandidat pojavio i Goran Markulin, aktualni direktor Cromarisa u vlasništvu Adris grupe, sugerira nam da bi eventualno imenovanje Dalić bio politički uteg za premijera, pogotovo jer za nekoliko mjeseci dolaze lokalni izbori, a Podravka je itekako snažan lokalni brend.

Čini se da za Markulina kao rođenog Koprivničanca i čovjeka koji je već ranije bio član Uprave Podravke (odakle je otišao u Cromaris) navijaju ne samo županijski HDZ, nego i sindikalci, pa je sindikalna povjerenica i članica NO Ksenija Horvat poslala pismo premijeru zalažući se za njega. Isto razmišlja, kaže nam izvor blizak Podravki, i predsjednik NO Želimir Vukina. Za Markulina ovih dana lobira i izvršni direktor kulinarstva Krunoslav Bešvir, koji glasi kao čovjek pokojnog predsjednika Uprave Marina Pucara, a općenito se može reći da Pucarevi ljudi preferiraju najviše Markulina.

Prema Večernjem listu Martina Dalić je na njihov upit odgovorila da 'na pitanja novinara samo dužnosnici moraju odgovarati nedjeljom, a ona to srećom nije!' No, da zapravo nije htjela odgovoriti na pitanje je li kandidat za predsjednicu Uprave Podravke i da za sada šuti o svemu, potvrđuje i to što je Lider još u petak (prije vikenda) poslao isti takav upit na koji nije odgovorila.

Ni Markulin nije htio odgovoriti na naš upit, nije se javljao ni telefonom, a također i u Vladi uglavnom šute, iako se njezin glasnogovornik Marko Milić javio SMS-om navodeći da Markulin i premijer nisu razgovarali o toj temi. Međutim, kada smo tražili od Milića da nam odgovor pošalje mailom, kao i da dopuni odgovor na pitanje je li Markulin kandidat za čelnog čovjeka Podravke (bez obzira je li razgovarao ili ne s premijerom), nismo ga dobili. Isto smo pitali i Podravku iz koje su tek odgovorili da nemaju tu informaciju.

- Ne raspolažemo s informacijom koju navodite u vašem upitu, niti smo u mogućnosti komentirati navedeno – odgovorili su iz Podravke.

Premijer mu nije sklon

Prema svemu sudeći, Dalić i Markulin su glavni kandidati i njih bi premijer Plenković (najprije Dalić) radije vidio na čelu Podravke nego predsjednika HGK Luku Burilovića kojeg pak zagovara dio HDZ-ovaca. No prema riječima našeg izvora, premijer mu nije sklon i nastojat će, bude li mogao, odbaciti njegovu kandidaturu.

U svakom slučaju, vode se velike lobističke bitke za novog čelnog čovjeka kompanije, ponajprije među HDZ-ovcima, iako ni mirovinski fondovi kao suvlasnici Podravke nisu sjedili prekriženih ruku. Oni su pak lobirali za to da novi čelni čovjek koprivničke kompanije bude aktualni član Uprave Davor Doko (imenovan ispred fondova), no ni fondovi nisu bili raspoloženi za odgovore.

- Nismo u mogućnosti komentirati, a niti potvrditi navedeno – poručili su iz Raiffeisen mirovinskog fonda.

Također iz AZ fonda odgovorili su slično i kratko: 'Nemamo komentar na navedeno.' Ostala dva mirovinska fonda, Erste plavi i PBZCO nisu odgovorili na naš upit.

Na lokalnom portalu Danica.hr objavljen je prošlog tjedna članak o mogućim nasljednicima pokojnog Marina Pucara, pri čemu se sugeriralo da je jedan od njih upravo Doko koji je, kako piše na portalu, vodio sjednice Uprave dok je Pucar bio na liječenju. Na naše pitanje je li Doko unaprijed isturio kandidaturu vodeći sjednice za vrijeme dok je Pucar bio na liječenju, sugovornik energično demantira da je on tada vodio sjednice potvrđujući da je Doko samo otvorio komemorativnu sjednicu povodom Pucarove smrti.

Naime, kompanija za sada nema v.d. predsjednika Uprave jer to Statut ne predviđa, odnosno predviđa se da ga mijenja zamjenik predsjednika koji u mandatu ove Uprave nikad nije izabran. Statut također predviđa i da predsjednik Uprave u svom odsustvu ili spriječenosti obavljanja posla odlukom imenuje svoga zamjenika, međutim, za vrijeme Pucarovog odsustva (pred kraj života) održane dvije sjednice Uprave tehnički je sazvala i vodila potpredsjednica za korporativne djelatnosti Ivana Širić na kojima su četiri člana Uprave donosili odluke (neke su prolongirali do Pucarovog povratka), što znači da nitko nije imenovan za zamjenika, niti je Doko vodio sjednice.

Spominjao se i Mladen Veber

Kako smo naveli, Doko je, uz Marka Đereka, imenovan za člana Uprave ispred mirovinskih fondova. Ipak, teško je povjerovati da će premijer prepustiti fondovima da postave svog čovjeka na čelo takve kapitalne kompanije, no dogodi li se to, problem će biti taj što je Doko kao član Uprave zadužen za financije, što znači da bi morali naći nekog da obavlja tu funkciju umjesto njega. U tom bi slučaju financije kompanije, predviđa naš sugovornik, preuzela sadašnja članica Uprave Ljiljana Šapina, imenovana ispred države (na prijedlog lokalnog HDZ-a), a koja i sama, kako se može čuti, iz prikrajka vreba priliku da zamijeni pokojnog Marina Pucara.

Kao još jedan kandidat spominjao se i Mladen Veber koji je 20-ak godina gradio karijeru u Atlantic grupi, a početkom prošle godine iz Stanić grupe su priopćili da je imenovan za dopredsjednika u toj kompaniji. No, kako vrijeme prolazi, o njemu se sve manje priča. I inače, kaže sugovornik, situacija se zadnjih dana stalno mijenja, tako da ništa nije sigurno. Kako sada stvari stoje, Podravka nema ni privremenog prvog čovjeka kompanije, a trenutni glavni favoriti su Markulin i Dalić, iako se Burilović ne predaje.

Iz svega ovoga mogli bismo ipak zaključiti da je Dalić u ovom trenutku možda i pretežak teret za premijera Plenkovića. Uostalom treba podsjetiti da ju je baš premijer zamolio da nakon afera 'Agrokor' i 'Borg' podnese ostavku na funkciju ministrice gospodarstva, pa je pitanje bi li riskirao svoj politički autoritet imenovanjem na ovu, također izuzetno važnu funkciju. Zato bismo malu prednost u ovom trenutku dali Markulinu, ali hoće li on i preuzeti upravljanje kompanijom trebali bismo saznati u četvrtak (21. siječnja) kada će se održati sjednica NO. A do tada se sve još može promijeniti.