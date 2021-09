Neizbježni prijenos (uživo) i video (uvijek) - Strimo, ergo sum

Htjeli si to neki priznati ili ne htjeli, medijski svijet konstantno se mijenja i već se uvelike promijenio u odnosu na ono što je bio prije desetak i više godina. Mijenjaju se oblik medija i trendovi, a sadržaj koji se preselio na razne platforme koje nazivamo 'novim medijima' dobio je novi oblik i kreatore. Promijenila se i publika, njezine navike i očekivanja. Napravljen je pomak u načinu na koji se sadržaj distribuira i konzumira. Mladi su više zainteresirani za slikovni i videosadržaj, a dok se nekad prostor u medijima trebao zaslužiti, danas gotovo svatko može biti kreator sadržaja koji će svima biti dostupan, pa tako mladi, nerijetko, iz zabave postanu popularni baš kao što su nekad bile televizijske i druge medijske zvijezde.

– Uz beskraj mogućnosti koje se nude nije teško kreirati osobni brend, predstaviti i promovirati svoj talent i rad, pa čak i zaraditi na tome. Koliko ljudi, toliko i mogućnosti – objasnila je Ljubinka Garić, stručnjakinja za digitalni marketing iz Millenium promocije.

Društvene mreže su te koje danas odlučuju tko će i što biti popularno mnogo više od klasičnih medija, a publika neumorno prati svaki video, fotografiju ili live koji se pojave na nekoj platformi.

– Generacija koja dolazi egzistira u online svijetu, ponajprije u svijetu društvenih mreža – smatra Garić.

Oni koji su to znali i htjeli prepoznati, iskoristili su svaki svoj talent i način na koji ga mogu predstaviti. Ljudi ne samo da su spremni gledati razne uratke na društvenim mrežama, već su inspirirani i voljni uložiti vrijeme u stvaranje vlastita sadržaja. Od videa plesanja ili kuhanja na TikToku, streamanja igrica na Twitchu do liveova kojima zvijezde zabavljaju svoje obožavatelje na Instagramu.

Rođeni na videu

Zamah snimanja videa i masovnog streaminga dodatno je osnažio u doba pandemije kada su ljudi imali više vremena i za snimanje i za praćenje, a gledanost streaming sadržaja porasla je za 67 posto od veljače do ožujka 2020. prema podacima platforme FindStack, pa se predviđa da će industrija prijenosa uživo doseći 70 milijardi dolara do kraja 2021. godine. Općenito, već su neko vrijeme najpopularnije platforme TikTok, Instagram, Twitch, YouTube i Facebook, a svaka od njih nudi mogućnost prijenosa videa i streaminga. TikTok je i dalje relativno nova platforma za produciranje i konzumiranje videosadržaja, a mnogi influenceri koji su se 'rodili' na njoj zanimljivi su upravo zato što su mladi i većinom su se platformom počeli koristiti iz zabave.

– Aplikaciju sam preuzeo iz znatiželje i uvidio da je tamo potpuno drugačiji pristup. Ispočetka mi je bilo jako čudno gledati tu vrstu sadržaja, ali sam zaključio da upravo zbog drugačijeg pristupa postoji veliki potencijal za postizanje dobrih rezultata. Nisam ni slutio da ću u manje od dvije godine imati više od 500.000 pratitelja i da ću od toga pokrenuti vlastiti posao – objasnio je Dario Marčac, hrvatski tiktoker koji je na vrhu na Balkanu.

Čar TikToka je to da se, prije svega zabavan, ali i mnogima koristan sadržaj konzumira u videima u trajanju od maksimalno 60 sekundi, zbog čega se oni lako prate. Uz njega se u posljednje vrijeme posebno ističe i Twitch, platforma za streamanje videa uživo, koji uključuju glazbene emisije, kreativne sadržaje, no posebno prijenose igranja videoigara, uključujući i prijenose e-sport natjecanja – 54 posto streaming sadržaja uživo odnosi se na e-sport. Twitch je jedna od najvećih platformi za streaming uživo s obzirom na to da ima 30 milijuna posjetitelja na dan, a ujedno se na njemu producira 91 posto streaming sadržaja na tržištu. Iako se najpopularniji streaming sadržaj temelji na prijenosu igra i zabavi, to koliko je on važan u današnjem svijetu pokazuje to da se streamaju i poslovni sastanci, konferencije, nastava i slično. To pokazuje da streaming zapravo nema granica, a prema procjeni FindStacka, tržište moglo bi narasti na 223,98 milijardi dolara do 2028. godine. Društvene mreže su s godinama definitivno postale unosne, ali, unatoč popularnom mišljenju da svatko može na njima profitirati, potrebno je uopće razumjeti koje su sve mogućnosti zarade na platformama. Jedan od najjednostavnijih i najučinkovitijih načina dobivanja novca na društvenim mrežama je putem sponzora, tj. oglašivača, koji angažiraju osobe s mnogo pratitelja kako bi promovirale određene proizvode i usluge. TikTok nudi imogućnost zarade putem prijenosa uživo i prikupljanja donacija od pratitelja, a sve ovisi količini pratitelja koje osoba ima: počinje plaćati osobama koje imaju više od 1500 pratitelja, a platforma SocialPubli, na kojoj poručuju da spajaju brendove i influencere, procjenjuje da TikTok plaća oko 100 dolara za svakih 10.000 pratitelja za emisije uživo.

Kruh i motika

Iako je rad na društvenim mrežama zabavniji od nekog drugog posla, mnogi ne razumiju da to nije igra i samo snimanje videa.

– Moj posao uključuje konstantno praćenje trendova, aktivno objavljivanje sadržaja, razgovor s drugim tiktokerima, dogovore s kompanijama, razradu strategije profila kompanija i stalni razvoj i napredak kvalitete sadržaja. Na meni je odgovornost da s jedne strane profili kompanija ostvaruju očekivane rezultate, a s druge strane da mreža tiktokera koju vodim ima pravilnu raspodjelu posla i poštuje zadane rokove – objasnio je Marčac.

Ljudi, kaže, još ne razumiju o kakvoj je vrsti posla riječ.

– Dobro nam je poznat izraz 'nema kruha bez motike', međutim, u ovom slučaju 'motika' izgleda malo drugačije – dodao je Marčac.

Sliku toga da posao na platformama nije toliko jednostavan kvare 'instant-zvijezde', kojih ima u svakoj industriji, no, ako ih se malo bolje poprati, to su najčešće mlade osobe čija popularnost brzo naraste zbog nekoliko kreativnih videa, ali brzo i nestane.

– Svaki posao, ako se želi raditi dugoročno, mora biti postavljen strateški i temeljito. Uspjeti u ovom poslu znači potpuno se predati i davati velike količine sadržaja publici koja to prati. Kao i u ostalim djelatnostima, ne može svatko uspjeti. Uspjet će jedino onaj koji si je to zacrtao i tko je odlučio uložiti veliku količinu rada i energije – rekao je Marčac.

Slika svuda

Video je mnogo lakše konzumirati, pogotovo mlađim generacijama koje odrastaju s novim trendovima. Lako je uočljiv i zabavan, a često i informativan te daje gledatelju priliku da u kratko vrijeme apsorbira mnoštvo informacija. Neke forme koje su originalno bile samo audioformat, kao što je podcast, sve češće stižu u audiovizualnom obliku, što samo dodatno pokazuje da publika voli video koji im daje dodatne mogućnosti. Uključivanje videozapisa u sadržaj na društvenim mrežama, kažu neka recentna istraživanja, može povećati broj pregleda za 48 posto, a oni koji se time bave smatraju da treba prihvatiti nove trendove i na njima raditi.

Svejedno, za svakoga tko ima ambicije baviti se videoplatformama nije dovoljno samo prepoznati da je to popularno, već naći način kako biti autentičan i zainteresirati publiku pa onda i oglašivače.

– Nekome tko tek počinje stvarati karijeru na TikToku ili sličnoj mreži savjetovao bih da bude to što jest, stvara sadržaj koji ga zanima, razmišlja dugoročno, da ne očekuje rezultate preko noći. Najvažnije je zabaviti se i ostati svoj, ne podleći nečemu u čemu se ne osjeća dobro – objasnio je Marčac i dodao da se pametnim, kreativnim i iskrenim načinom rada može živjeti od tog posla.