Neočekivana potražnja za odojkom ‘to go‘

Sredinom prosinca otvorena je na zagrebačkom Laništu trgovina pečenim mesom Odojak to go, koja nudi odojka i janjetinu s ražnja te teletinu ispod peke. Od otvorenja na društvenim mrežama vijest o odojku s Laništa proširila se poput mirisa pečenke pa je potražnja u samo dva tjedna uvelike nadmašila ponudu i meso je uglavnom unaprijed rasprodano.



U vrijeme kad su se zbog ograničenja putovanja i obiteljskih druženja potrebe za količinom mesa po kućanstvu smanjile, ponuda rezova već od 200 grama vrtoglavom brzinom našla je kupce. Arnela Husinec, vlasnica novootvorene trgovine, rekla nam je u kratkom razgovoru da su medijska pozornost i potražnja za odojkom to go nadmašile sva očekivanja i da trenutačni kapacitet nije dovoljan, na čemu će uskoro poraditi.