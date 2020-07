NESLUŽBENO: Mijenjaju se cijene - tri vrste goriva, tri različita kretanja cijena!

Prema neslužbenim informacijama portala cijenegoriva.info, u utorak bi moglo doći do RAZLIČITOG KRETANJA CIJENA naftnih derivata u Hrvatskoj. Naime, prosječni spremnik od 50 litara eurosupera 95 mogao bi biti JEFTINIJI 1,5 kuna. Prosječni spremnik od 50 litara eurodizela mogao bi biti SKUPLJI za 2 kuna, dok bi prosječni spremnik od 50 litara autoplina mogao ZADRŽATI ISTU cijena. Za sada su informacije s tržišta ovakve, no dođe li do promjena, Lider će to naravno objaviti.

Inače, Cijene nafte na svjetskim tržištima prošloga su tjedna porasle više od 4 posto jer su ulagače ohrabrile naznake oporavka globalnog gospodarstva od koronakrize, što će dovesti i do jačanja potražnje za 'crnim zlatom'. Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna porasla 4,5 posto, na 42,76 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 4,4 posto, na 40,21 dolar.

Rast cijena zahvaljuje se nizu podataka iz najvećih svjetskih gospodarstava koji ukazuju na oporavak nakon popuštanja restriktivnih mjera koje su bile usmjerene na suzbijanje širenja koronavirusa. Samo u četvrtak cijene su nafte skočile oko 2 posto, nakon što je objavljeno da je u lipnju broj zaposlenih u SAD-u porastao za rekordnih 4,8 milijuna, oko 1,8 milijuna više nego što su analitičari u anketi Reutersa očekivali. Jača i potražnja za naftom u u Kini, drugom najvećem svjetskom potrošaču 'crnog zlata', na što ukazuju podaci o brzom rastu aktivnosti u kineskom proizvodnom i uslužnom sektoru.