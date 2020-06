NESLUŽBENO: Opet poskupljuje gorivo, ČETVRTI tjedan zaredom!

Prema neslužbenim informacijama portala cijenegoriva.info, u utorak bi moglo doći do RASTA CIJENA naftnih derivata u Hrvatskoj. Naime, prosječni spremnik od 50 litara eurosupera 95 mogao bi biti SKUPLJI za 5 kuna. Prosječni spremnik od 50 litara eurodizela mogao bi biti SKUPLJI za 5 kuna, dok bi prosječni spremnik od 50 litara autoplina mogao POSKUPITI 4 kune. Za sada su informacije s tržišta ovakve, no dođe li do promjena, Lider će to naravno objaviti.

Ovo će biti ČETVRTI tjedan zaredom da poskupljuje gorivo u Hrvatskoj. Ukupno, to bi značilo da bi spremnik od 50 litara eurosupera 95 mogao biti skuplji ukupno 37 kuna, spremik eurodizela ukupno 27,5 kuna, a spremnik autoplina 5 kuna.

Inače, cijene nafte na svjetskim tržištima prošloga su tjedna blago pale jer ulagače zabrinjava širenje koronavirusa u svijetu, zbog čega su splasnule nade u brzi oporavak svjetskog gospodarstva, a time i potražnje za 'crnim zlatom'. Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna pala 1 posto, na 40,90 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,6 posto, na 38,50 dolara. U posljednjih devet tjedana cijene su nafte porasle u njih sedam, pa se kreću na najvišim razinama od početka ožujka.

I na početku prošloga tjedna cijene su rasle, zahvaljujući nadi u brzi oporavak svjetskog gospodarstva od koronakrize. No, zbog daljnjeg rasta broja novozaraženih od koronavirusa u nekim saveznim državama SAD-a, te su nade splasnule, a cijena nate pale.