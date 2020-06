NESLUŽBENO: Rastu cijene goriva u Hrvatskoj na najvišu razinu u posljednja TRI mjeseca

Prema neslužbenim informacijama portala cijenegoriva.info, u utorak bi moglo doći do RASTA CIJENA svih naftnih derivata u Hrvatskoj. Naime, prosječni spremnik od 50 litara eurosupera 95 mogao bi biti SKUPLJI za 8,5 kuna. Prosječni spremnik od 50 litara eurodizela mogao bi biti SKUPLJI za 7,5 kuna, dok bi prosječni spremnik od 50 litara autoplina mogao POSKUPITI 6 kuna. Za sada su informacije s tržišta ovakve, no dođe li do promjena, Lider će to naravno objaviti.

Podsjetimo, cijene nafte na svjetskim tržištima porasle su i prošloga tjedna, šestoga zaredom, jer su OPEC i njegovi partneri ostali pri odluci o smanjenju proizvodnje, dok bi potražnja za naftom trebala porasti jer se najveća svjetska gospodarstva postupno oporavljaju od koronakrize. Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna porasla 19,2 posto, na 42,30 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 10,7 posto, na 39,55 dolara.

Iako cijene barela sirove nafte izravno ne utječu na cijene goriva u Hrvatskoj, one pokazuju trend. Međutim, iako cijene barela nezausavljivo rastu već tjednima, cijene goriva u Hrvatskoj ponašale su se nešto drugačije. Naime, prošloga tjedna došlo je do neznatne korekcije cijena naftnih derivata u Hrvatskoj, unatoč rastu cijena barela od pet tjedana. A za to je vjerojatno 'odgovoran' i tečaj dolara. Valja spomenuti kako je prosječni tečaj prošloga tjedna bio 1,8 posto niži nego tjedan prije i zato se moež pretpostaviti kako ovotjedno poskupljenje nije veliko.