NESLUŽBENO: Unatoč očekivanju, blago padaju cijene goriva u Hrvatskoj!

Prema neslužbenim informacijama portala cijenegoriva.info, u utorak bi moglo doći do BLAGOG pada cijena svih naftnih derivata u Hrvatskoj. Naime, prosječni spremnik od 50 litara eurosupera 95 mogao bi biti jeftiniji za DVIJE kune. Prosječni spremnik od 50 litara eurodizela mogao bi biti JEFTINIJI za također DVIJE kune, dok bi prosječni spremnik od 50 litara autoplina mogao pojeftiniti JEDNU kunu. Za sada su informacije s tržišta ovakve, no dođe li do promjena, Lider će to naravno objaviti.

Cijene nafte na svjetskim tržištima su, naime, prošloga tjedna porasle, petoga zaredom, jer se očekuje daljnje smanjenje proizvodnje, dok bi potražnja za naftom trebala porasti jer mnoge zemlje u svijetu pokreću gospodarske aktivnosti, s obzirom na usporavanje širenja koronavirusa. Na londonskom je tržištu cijena barela s isporukom u kolovozu prošloga tjedna porasla 7,7 posto, na 37,84 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 6,7 posto, na 35,49 dolara.

U posljednjih pet tjedana cijene su nafte znatno porasle jer mnoge zemlje ublažavaju restriktivne mjere uvedene radi suzbijanja širenja koronavirusa, pa se gospodarska aktivnost pokreće, a potražnja za naftom jača.

Podsjetimo, prošloga tjedna je, nakon rasta cijene barela četiri tjedna zaredom, porasla i cijena goriva u Hrvatskoj. S obzirom na to da je porasla i portažnja za naftnim derivatima u Europi i u Hrvatskoj, postoji vjerojatnost da će se uzlazni trend cijena u Hrvatsoj nastaviti. Međutim, u utorak se to ne bi trebalo dogoditi, unatoč očekivanju. Tu je ulogu imao i tečaj dolara koji je prošloga tjedna skliznuo za 0,41 posto.

Točne cijene bit će poznate u utorak.