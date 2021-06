Nova pravila o PDV-u na e-trgovinu pojednostavnit će poslovanje trgovaca i povećati transparentnost

Krajem tjedna na snagu stupaju nova pravila o porezu na dodanu vrijednost (PDV) na internetsku kupovinu kao dio mjera kojima se nastoje osigurati ravnopravniji uvjeti za sva poduzeća, pojednostavniti prekogranična e-trgovina i uvesti veća transparentnost za kupce u EU-u u pogledu cijena i izbora potrošača, navodi se u priopćenju.

EU-ov sustav PDV-a posljednji je put ažuriran 1993. i nije se razvijao usporedno s rastom prekogranične e-trgovine koji je posljednjih godina preobrazio maloprodajni sektor. Pandemija koronavirusa dodatno je ubrzala procvat internetske maloprodaje i ponovno naglasila potrebu za reformom kako bi se osiguralo da se PDV na internetsku prodaju plaća u zemlji potrošača. Novim pravilima ujedno se pojednostavnjuje život kupaca i poslovanje trgovaca.

Učinak novih pravila koja na snagu stupaju 1. srpnja osjetit će internetski prodavatelji i trgovine/platforme unutar i izvan EU-a, pružatelji poštanskih usluga i kurirske službe, carinske i porezne uprave te potrošači.

Što se mijenja?

Od 1. srpnja 2021. uvest će se niz promjena načina naplate PDV-a na internetsku prodaju, neovisno o tome kupuju li potrošači od trgovaca unutar ili izvan EU-a:

- U skladu s postojećim sustavom PDV se ne naplaćuje na robu u vrijednosti manjoj od 22 eura, koju u EU uvezu poduzeća izvan EU-a. Od četvrtka to se izuzeće ukida tako da se PDV naplaćuje na svu robu koja ulazi u EU, kao i na robu koju prodaju poduzeća iz EU-a. Studije i iskustva pokazali su da se to izuzeće zloupotrebljava, pri čemu beskrupulozni prodavači izvan EU-a pogrešno označuju vrijednost pošiljaka robe, npr. pametnih telefona, kako bi iskoristili izuzeće. Rupa u zakonu tim poduzećima omogućuje da ponude nižu cijenu od svojih konkurenata u EU-u i zbog toga proračuni zemalja članica godišnje gube 7 milijardi eura, što pak dovodi do većeg poreznog opterećenja za druge porezne obveznike.

- Trenutačno internetski prodavatelji moraju biti registrirani u sustavu PDV-a u svakoj državi članici u kojoj njihov promet premašuje određeni ukupni prag, koji se razlikuje od zemlje do zemlje. Od 1. srpnja različite pragove zamijenit će jedinstveni prag EU-a od 10 000 eura iznad kojeg se PDV mora platiti u državi članici u koju se roba isporučuje. Kako bi se tim poduzećima pojednostavnilo poslovanje te kako bi im se olakšala prodaja u drugim državama članicama, internetski prodavatelji sada se mogu registrirati za elektronički portal 'sve na jednom mjestu' na kojem mogu izvršiti sve svoje obveze povezane s PDV-om pri prodaji u cijelom EU-u. Taj prag od 10 000 eura već se od 2019. primjenjuje na elektroničke usluge koje se prodaju na internetu.

Umjesto da se bore sa složenim postupcima u drugim zemljama, mogu se registrirati u svojoj državi članici i na vlastitom jeziku. Nakon registracije internetski trgovac može prijaviti i platiti PDV u sustavu „sve na jednom mjestu” za svu svoju prodaju u EU-u putem tromjesečne prijave. Sustav 'sve na jednom mjestu' pobrinut će se za prijenos PDV-a predmetnoj državi članici.

- Isto tako, uvođenjem uvoznog sustava 'sve na jednom mjestu' za prodavatelje koji nisu iz EU-a omogućit će im se jednostavno registriranje u sustavu PDV-a u EU-u i osigurati da se točan iznos PDV-a prenese u državu članicu u kojoj PDV dospijeva. Za potrošače to znači mnogo veću transparentnost: ako kupujete od prodavatelja ili platforme izvan EU-a registrirane u sustavu 'sve na jednom mjestu', PDV bi trebao biti dio cijene koju plaćate prodavaču. To znači da carinska tijela ili kurirske službe više ne traže dodatne uplate kada roba stigne u vašu matičnu zemlju jer je PDV već plaćen.

Poduzeća izvan EU-a već su u velikom broju registrirana za uvozni sustav 'sve na jednom mjestu', uključujući najveće globalne internetske trgovine.

Kontekst

Postojeća pravila EU-a o PDV-u posljednji su put ažurirana 1993., znatno prije digitalnog doba, i nisu prilagođena potrebama poduzeća, potrošača i javnih tijela u doba prekogranične internetske trgovine. U međuvremenu je procvat internetske trgovine preobrazio maloprodaju diljem svijeta te se dodatno ubrzao tijekom pandemije.

Iako nova pravila uvode veliku promjenu u načinu na koji internetska poduzeća u EU-u ispunjavaju svoje obveze u vezi s PDV-om, to će donijeti neupitnu korist kad je riječ o jednostavnosti poslovanja, smanjenju prijevara i poboljšanju potrošačkog iskustva za internetske kupce u EU-u.

Sličan minisustav 'sve na jednom mjestu' za PDV već se uspješno provodi od 2015. za prekograničnu prodaju elektroničkih usluga. Njegovo proširenje na internetsku prodaju robe pružit će još više prednosti internetskim trgovcima na malo i potrošačima u EU-u. Slične reforme uvedene su i dobro funkcioniraju u drugim jurisdikcijama kao što su Norveška, Australija i Novi Zeland.