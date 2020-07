Nove državne opsjene s brojem zaposlenih

Nastavlja se opsjenarstvo s brojem zaposlenih. Dramatičnu situaciju ne može promijeniti Vladino predizborno širenje lažnog optimizma na osnovi podatka o 1,544.562 osiguranika potkraj lipnja, što je, kako je netko došapnuo tehničkom premijeru Plenkoviću, 2234 više nego prije izbijanja krize. I sad su prodavači magle zadovoljni bagatelizirajući – u minusu smo 'samo za sezonski porast zaposlenosti'. A taj sezonski minus uoči špice turističke sezone iznosi 276.165 radnih mjesta. Toliko je povećan broj radnih mjesta prošle godine od veljače do lipnja. A broj nezaposlenih službeno je povećan samo za 15.000. To je, navodno, manjak od sezonskog zapošljavanja. Usporedbe radi, prošle godine od veljače do lipnja broj nezaposlenih pao je za 93.715 osoba. Tko zna što će biti najesen…

Hrvatski pogled u crno europsko nebo

Europska komisija odobrila je njemački državni paket pomoći privatnoj kompaniji Lufthansi težak devet milijardi eura – šest milijardi za dokapitalizaciju i državno jamstvo za tri milijarde eura kredita. Nizozemska vlada objavila je da će KLM-u, koji danas posluje kao podružnica grupe Air France –​ KLM, osigurati 3,4 milijarde eura financijske pomoći. Francuska je još u travnju objavila da će Air Franceu osigurati pomoć u iznosu sedam milijardi eura. Portugalska vlada, koja drži 50 posto vlasništva vodećeg avioprijevoznika TAP-a, spremna je nacionalizirati kompaniju, jer drugi veliki dioničar odbija predloženi državni kredit od 1,2 milijarde eura koji bi mu trebao pomoći u koronakrizi. To je samo ovotjedni mozaik avioprijevozničkog posrtanja u koronakrizi. Hrvatska je pak vlada bila vidovita – još u rujnu prošle godine ušpricala je toj državnoj tvrtki injekciju od 250 milijuna kuna za stabilizaciju poslovanja, baš u vrijeme bankrota susjednoga slovenskog Adria Airwaysa, na kojeg je domaći avioprijevoznik odmah bacio oko. No, samo u posljednje dvije godine tvrtka privremenog Jasmina Bajića kumulirala je gubitak od 162 milijuna kuna, pa je pitanje hoće li CA uopće, i u kakvom stanju, dočekati novu vladu.

Kako Nijemcima, tako i nama

Očekivanja poslovnih čelnika u Njemačkoj znatno su poboljšana u lipnju, ustvrdio je prošle srijede ekonomski institut Ifo, izvijestivši o najsnažnijem poboljšanju poslovne klime otkada je počeo provoditi istraživanja. Indeks poslovne klime poskočio je u lipnju za 6,5 bodova u odnosu na revidiranu vrijednost u svibnju, na 86,2 boda, što je najveći skok u povijesti. Dan kasnije još jedna optimistična vijest iz najjače europske ekonomije. Očekivanja njemačkih potrošača za srpanj znatno su poboljšana zahvaljujući brzom otvaranju gospodarstva. Prema izvješću GfK-a, vrijednost indeksa koji mjeri očekivanja potrošača za srpanj dvostruko je veća u odnosu na revidiranu vrijednost za lipanj i iznosi minus 9,6 bodova. Analitičari su očekivali znatno nižu vrijednost, od minus 12 bodova. 'Slabašno svjetlo na kraju tunela, koje se naziralo već prošlog mjeseca, vidno je ojačalo', konstatirao je GfK-ov stručnjak za potrošače Rolf Bürkl. No, na to slabašno svjetlo bačene su dvije sjene – novi lockdown u okrugu Gütersloh zbog drugog vala pandemije i procjena Udruženja njemačkih industrijskih i trgovinskih komora DIHK, prema kojoj dvije trećine njemačkih tvrtki očekuje povratak u normalu najranije 2021. godine. DIHK je priopćio da oporavak u obliku slova V otpada te da istraživanje 8500 tvrtki potvrđuje prognozu o 10-postotnom padu njemačkoga gospodarstva ove godine. A kako će biti Nijemcima, tako će biti, ako ne još gore – i nama.

Epidemiološke sumnje i meka granica

Ustavni stručnjaci upozoravaju da se uputom DIP-a kojom su iz glasovanja isključene osobe zaražene koronavirusom ili se na njihovu zarazu sumnja neustavno i nerazmjerno ograničava temeljno ljudsko pravo na glasovanje, ali DIP je ostao pri svome stajalištu pozivajući se na zaštitu zdravlja. E, sad bi bilo zanimljivo da se DIP oglasi o tome vrijedi li ta odluka i za birače koji u nedjelju dođu preko epidemiološki meke granice s BiH, koja se ponovno otvara uoči izbora, unatoč tamošnjem novom razbuktavanju epidemije.

Kakva je HNS-ova tečajna lista

Jedva čekamo da završi predizborna kampanja i da se političari povuku u medijsku izolaciju. Svi su već pri kraju snaga u vezi s izborima, pogotovu političari, a i – novinari. Pa su tako u državnoj agenciji pod naslovom 'Tečajna lista Hrvatske narodne stranke' objavili tečajnu listu HNB-a. A HNS-ov predizborni tečaj klizi prema dolje brže nego što pada kuna prema euru. I dok HNB spašava tečaj kune, čini se da nitko neće moći spasiti HNS…