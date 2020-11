Nove mjere: Zatvaraju se kafići, restorani i teretane, obustavljaju svadbe

Triler je to u nekoliko nastavaka, pa će se o mjerama za pomoć gospodarstvu znati više tek u ponedjeljak, naravno, ako se u međuvremenu Vlada ne odluči za neki drugi, povoljniji termin. Nakon što je ustvrdio da brojke novozaraženih stagniraju, ali ne padaju, premijer Andrej Plenković podsjetio je na kontinuirano Vladino pozivanje na osobnu odgovornost tijekom drugog vala i priznao da time nisu postignuti željeni rezultati, što je povod novog paketa mjera.

Temeljem preporuka epidemiološke struke zatvorit će se, kao što se i pretpostavljalo, kafići i restorani, s time da će restorani moći dostavljati hranu bez ograničenja, kao i teretane i sportski centri, dok su ostale nove mjere gotovo iste kao i dosad.

Dopušteno je okupljanje najviše 25 osoba, odnosno deset kada je riječ o privatnim okupljanjima, maske su obavezne i vani kada nije moguće držati razmak od najmanje 1,5 metar, sva javna događanja mogu trajati najdalje do 22 sata, obustavljaju se svadbe, za pogrebe vrijede posebna pravila, u zatvorenim prostorima mora se osigurati najmanje četiri kvadratna metra po osobi na svakom okupljanju uz redovito provjetravanje, javni prijevoz može biti popunjen do 40 posto uz obvezu isticanja maksimalnog broja putnika, trgovački centri ostaju otvoreni uz pojačanu obvezu čišćenja, provjetravanja i isticanja maksimalnog broja kupaca, pekarnice mogu raditi do 22 sata, a misna slavlja se mogu održavati, ali uz ograničenje od najviše 25 prisutnih ljudi.

Što se mjera pomoći gospodarstvu tiče, premijer je samo rekao kako će pomoć od četiri tisuće kuna za održavanje zaposlenosti, kao i kreditni aranžmani unutar HAMAG-BICRO-a ostati, uz eventualne dodatne mjere za određene gospodarske djelatnosti.