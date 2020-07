Novi broj Lidera: Lista 100 najvećih tvrtki u ženskom vlasništvu, strategija rasta industrije u RH, što tišti poduzetnike...

Najveće hrvatske tvrtke u ženskom vlasništvu malo su manje od usporedivih 'muških' tvrtki prema prihodima i broju zaposlenih, ali ostvaruju veću dobit i rjeđe su u gubitku. Za izbor sto najmoćnijih poduzetnica istražili smo vlasništvo čak 2047 tvrtki jer su žene vlasnice svake dvadesete tvrtke. Ovu ekskluzivnu listu za Liderovu Temu tjedna složio je i obrazložio Goran Litvan.

Sve veća usmjerenost Europske unije na uspostavu potpuno nove industrije otvara prilike i Hrvatskoj koja može računati na znatan novac za nove i zelene tehnologije. No za reindustrijalizaciju mora imati strateški pristup planiranju, dulji od jednoga političkog ciklusa. O strategiji rasta i tome da Hrvatska mora osvijestiti da je industija opet 'in' piše Vanja Figenwald.

Proširivanje epidemioloških mjera na samoizolaciju za radnike koji dolaze iz drugih zemalja, djelomičnu zabranu rada ili, nedajbože, na lockdown za mnoge bi poduzetnike značilo čistu propast. Poslovanje je trenutačno i bez toga ugroženo zbog posljedica nedavnih posvemašnjih ograničenja. Što sve poduzetnici mogu podnijeti, a što ih tišti saznao je Edis Felić.

Tijekom krize koja je pogodila turistički sektor mnoge kompanije prebacile su svu komunikaciju na HUT koji je tako postao svojevrsni glasnogovornik hotelskog sektora u vrijeme korone prema javnosti, ali i prema Vladi. S obzirom na dosadašnje mjere može se reći da je turizam u privilegiranoj poziciji jer je ubrojen u jedan od tri sektora s povlasticom produljenih mjera. No o tome do kada će to biti tako, na kakve su se sve scenarije pripremile turističke tvrtke i isplati li se uopće riskirati zdravlje Hrvata zbog, prema nekim procjenama, sedamdeset posto manje prihoda od turizma, s Veljkom Ostojićem, koji smatra da u ovoj situaciji više 'nema natrag', razgovarala je Željka Laslavić.

Poznati ekonomist John Kenneth Galbraith u svojoj knjizi 'Doba neizvjesnosti' još je 1977. napisao kako je moderna korporacija institucija koja najviše mijenja naš život, a u isti mah institucija koju najmanje razumijemo. Svoj doprinos razumijevanju korporacija u novoobjavljenoj knjizi 'Korporativno upravljanje (za 21. stoljeće)', u nakladi Lider medije, dali su i Ivica Voloder i Danko Sučević. Jedan od autora, Voloder, kaže kako ih je na pisanje potaknulo to što je većina knjiga iz tog područja previše pravnička, prepuna propisa, preporuka i direktiva, a s premalo realnoga korporativnog života. Piše Matilda Bačelić.